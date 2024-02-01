Благодаря географическим особенностям Бали — роскошное место для сёрфинга. Здесь десятки отличных локаций для покорения океана и есть волны для любого уровня подготовки. Круглый год сюда приезжают сёрферы со всего мира. Приглашаю и вас ощутить себя частью этого сообщества. Вы узнаете о теории и философии сёрфинга, опробуете элементы базовой техники и проверите себя в деле.

Описание

Что вас ожидает

Урок для начинающих и тех, кто хочет повысит свой уровень или научиться трюкам

За два часа вы познакомитесь с теорией, базовой техникой, практическими навыками и, конечно, философией серфинга. Сначала поупражняемся на песке, а после вы попробуете поймать волны: я всегда буду рядом, чтобы направить вас, помочь исправить ошибки и порадоваться вашим первым маленьким победам. Не переживайте, если с первого раза не получится поймать трубу или сделать трюк: для сёрфинга очень важны практика и позитивный настрой! А если вы захотите отдохнуть от волн — здесь же можно поиграть в волейбол, позагорать или перекусить в местном ресторанчике.

Для тех, кто уже подружился с доской для серфинга, я подготовила более продвинутую программу.

Кому подойдёт урок

Активным путешественникам любого возраста! Невозможно быть «слишком старым» для сёрфинга. К тому же в океане вы можете встретить немало бывалых сёрферов, которые покоряют волны гораздо лучше молодых парней.

Организационные детали