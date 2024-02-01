Познакомиться с основами катания на доске и попробовать себя в этом захватывающем виде спорта
Вы узнаете о теории и философии сёрфинга, опробуете элементы базовой техники и проверите себя в деле.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$65
Описание
Что вас ожидает
Урок для начинающих и тех, кто хочет повысит свой уровень или научиться трюкам
За два часа вы познакомитесь с теорией, базовой техникой, практическими навыками и, конечно, философией серфинга. Сначала поупражняемся на песке, а после вы попробуете поймать волны: я всегда буду рядом, чтобы направить вас, помочь исправить ошибки и порадоваться вашим первым маленьким победам. Не переживайте, если с первого раза не получится поймать трубу или сделать трюк: для сёрфинга очень важны практика и позитивный настрой! А если вы захотите отдохнуть от волн — здесь же можно поиграть в волейбол, позагорать или перекусить в местном ресторанчике.
Для тех, кто уже подружился с доской для серфинга, я подготовила более продвинутую программу.
Кому подойдёт урок
Активным путешественникам любого возраста! Невозможно быть «слишком старым» для сёрфинга. К тому же в океане вы можете встретить немало бывалых сёрферов, которые покоряют волны гораздо лучше молодых парней.
Организационные детали
- В стоимость входит: 2-часовое теоретическое и практическое занятие сёрфингом, аренда доски для серфинга, подходящей по уровню
- В мастер-классе может участвовать несколько человек — детали уточняйте в сообщении гиду
- Урок проведу я или мой местный друг, один из знаменитых в Индонезии лонгбордистов — мы говорим на русском и английском языках
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пляже Бату Балонг
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.