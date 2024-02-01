Урок сёрфинга на пляже Чангу

Индивидуальная экскурсия на Бали

Познакомиться с основами катания на доске и попробовать себя в этом захватывающем виде спорта

Благодаря географическим особенностям Бали — роскошное место для сёрфинга. Здесь десятки отличных локаций для покорения океана и есть волны для любого уровня подготовки. Круглый год сюда приезжают сёрферы со всего мира. Приглашаю и вас ощутить себя частью этого сообщества.

Вы узнаете о теории и философии сёрфинга, опробуете элементы базовой техники и проверите себя в деле.
Урок сёрфинга на пляже Чангу
Урок сёрфинга на пляже Чангу
Урок сёрфинга на пляже Чангу
Урок сёрфинга на пляже Чангу
Урок сёрфинга на пляже Чангу
Урок сёрфинга на пляже Чангу
Урок сёрфинга на пляже Чангу
Урок сёрфинга на пляже Чангу
Урок сёрфинга на пляже Чангу
Ближайшие даты:
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$65
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Урок для начинающих и тех, кто хочет повысит свой уровень или научиться трюкам

За два часа вы познакомитесь с теорией, базовой техникой, практическими навыками и, конечно, философией серфинга. Сначала поупражняемся на песке, а после вы попробуете поймать волны: я всегда буду рядом, чтобы направить вас, помочь исправить ошибки и порадоваться вашим первым маленьким победам. Не переживайте, если с первого раза не получится поймать трубу или сделать трюк: для сёрфинга очень важны практика и позитивный настрой! А если вы захотите отдохнуть от волн — здесь же можно поиграть в волейбол, позагорать или перекусить в местном ресторанчике.

Для тех, кто уже подружился с доской для серфинга, я подготовила более продвинутую программу.

Кому подойдёт урок

Активным путешественникам любого возраста! Невозможно быть «слишком старым» для сёрфинга. К тому же в океане вы можете встретить немало бывалых сёрферов, которые покоряют волны гораздо лучше молодых парней.

Организационные детали

  • В стоимость входит: 2-часовое теоретическое и практическое занятие сёрфингом, аренда доски для серфинга, подходящей по уровню
  • В мастер-классе может участвовать несколько человек — детали уточняйте в сообщении гиду
  • Урок проведу я или мой местный друг, один из знаменитых в Индонезии лонгбордистов — мы говорим на русском и английском языках

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пляже Бату Балонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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