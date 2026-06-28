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время экскурсии он не просто рассказывал о местах, которые мы посещали, но и подробно объяснял историю каждой скульптуры, делился особенностями балийской культуры, традиций, веры и жизни местных жителей. С удовольствием отвечал на все наши вопросы. Очень внимательный, доброжелательный и невероятно позитивный человек - его энергетика оставила отдельное приятное впечатление 🔥😍



Однозначно рекомендую на 100%!



Небольшой совет будущим путешественникам: в балийские храмы нельзя заходить при любом кровотечении (раны, порезы, менструация). Нас это не коснулось, поэтому маршрут прошёл без изменений, но лучше заранее учесть этот момент при выборе даты экскурсии. Маршрут очень грамотно составлен, поэтому менять его совсем не хочется.