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Путешествие на восток Бали

Водный дворец, лавовые пещеры, королевский парк и белоснежный пляж за 1 день
Восток Бали — место для ценителей прекрасного.

Вы посетите потрясающей красоты водный дворец Тирта Ганга и погуляете по великолепному Королевскому парку. Это настоящий балийский Версаль: фонтаны, статуи, изящная архитектура и живописные пруды. А еще вы побываете в древних пещерах Гоа Лавах и отдохнете на одном из лучших пляжей острова.
5
95 отзывов
Путешествие на восток Бали
Путешествие на восток Бали
Путешествие на восток Бали

Описание экскурсии

Аутентичный восток Бали

Вы увидите самые интересные места этой части острова:

  • Пещеры Гоа Лавах — мы посетим древние лавовые пещеры, расположенные в княжестве Клунгкунг. Вы услышите их историю и увидите населяющих их летучих мышей. Также мы зайдем в шиваитский храм при пещерах. Местные жители верят, что он оберегает их от злых духов.
  • Водный дворец Тирта Ганга — когда-то он был местом отдыха королей, сегодня радует своей красотой путешественников. Вы полюбуетесь пышными садами и озерами, прудами и фонтанами, каменной резьбой и статуями. Я расскажу, какие интересные события происходили во дворце.
  • Королевский парк Таман Уджунг — мы посетим великолепный парк, возведенный в 1921 году. Вы погуляете по его ухоженным дорожкам, наслаждаясь водоемами, деревьями и видом на горы.
  • Пляж Вирджин — мы заедем на один из красивейших пляжей Бали. Здесь белый песок, редко бывают волны, царят тишина и спокойствие.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер на автомобиле с кондиционером из районов Убуд, Санур, Керамас, Гианьяр, Чандидаса и Тегаллаланг
  • Экскурсия проходит на японском минивэне Suzuki
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Гоа Лавах — 50 тысяч рупий, Тирта Ганга — 90 тысяч рупий, Таман Уджунг — 100 тысяч рупий, пляж — 20 тысяч рупий

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян
Ваян — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1190 туристов
Мы с братом родились на этом сказочном острове и живём здесь всю жизнь. Объездили его вдоль и поперёк, нашли самые красивые места и готовы познакомить вас с ними. Бали — волшебное
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место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озёра, храмы XV века и яркие индуистские церемонии. С радостью станем вашими проводниками по острову, верными друзьями и помощниками. Приложим все усилия, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
94
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Софья
Ваян - прекрасный гид! Его знание русского языка превзошло все наши ожидания. Настолько всё понятно, интересно и доступно объясняет, что даже самым привередливым туристам будет не к чему придраться 😌

Во
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время экскурсии он не просто рассказывал о местах, которые мы посещали, но и подробно объяснял историю каждой скульптуры, делился особенностями балийской культуры, традиций, веры и жизни местных жителей. С удовольствием отвечал на все наши вопросы. Очень внимательный, доброжелательный и невероятно позитивный человек - его энергетика оставила отдельное приятное впечатление 🔥😍

Однозначно рекомендую на 100%!

Небольшой совет будущим путешественникам: в балийские храмы нельзя заходить при любом кровотечении (раны, порезы, менструация). Нас это не коснулось, поэтому маршрут прошёл без изменений, но лучше заранее учесть этот момент при выборе даты экскурсии. Маршрут очень грамотно составлен, поэтому менять его совсем не хочется.

Ваян - прекрасный гид! Его знание русского языка превзошло все наши ожидания. Настолько всё понятно, интересно
Ваян - прекрасный гид! Его знание русского языка превзошло все наши ожидания. Настолько всё понятно, интересно
Ваян - прекрасный гид! Его знание русского языка превзошло все наши ожидания. Настолько всё понятно, интересно
Ваян - прекрасный гид! Его знание русского языка превзошло все наши ожидания. Настолько всё понятно, интересно
Ваян - прекрасный гид! Его знание русского языка превзошло все наши ожидания. Настолько всё понятно, интересно
Ваян - прекрасный гид! Его знание русского языка превзошло все наши ожидания. Настолько всё понятно, интересно
Ваян - прекрасный гид! Его знание русского языка превзошло все наши ожидания. Настолько всё понятно, интересно
Ваян - прекрасный гид! Его знание русского языка превзошло все наши ожидания. Настолько всё понятно, интересно
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К
Экскурсия очень понравилась! Мы договорились провести её в формате экскурсии-трансфера: гид забрал нас из отеля в Убуде, а после экскурсии отвёз в Амед, что оказалось очень удобно.

Отдельно хочется отметить самого
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гида Ваяна — по-русски говорит практически как на родном языке, уровень просто отличный. Прекрасный рассказчик, очень хорошо разбирается в истории, культуре и особенно в религии Бали. По ходу экскурсии рассказал много интересного и дал много полезных советов.

Всё прошло отлично, посмотрели много красивых мест и остались очень довольны. Гид действительно отработал на 100% — смело рекомендуем!

Экскурсия очень понравилась! Мы договорились провести её в формате экскурсии-трансфера: гид забрал нас из отеля в
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Марина
В полном восторге от гида и экскурсии!
Ваян очень образованный, разносторонний и внимательный, может поддержать разговор на все интересующие темы. Мы получили больше информации и впечатлений, чем заявлено в экскурсии. Под впечатлением, насколько уважительно и содержательно провели с ним день!
В полном восторге от гида и экскурсии!
В полном восторге от гида и экскурсии!
В полном восторге от гида и экскурсии!
В полном восторге от гида и экскурсии!
В полном восторге от гида и экскурсии!
В полном восторге от гида и экскурсии!
В полном восторге от гида и экскурсии!
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Александра
Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским языком, отвечал на все вопросы, также очень многое рассказывал сам, улыбчивый, открытый и доброжелательный!
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На всех локациях было достаточно много времени, мы успели и узнать историю места, и сделать фото, и даже искупаться в океане. Всем советую эту насыщенную и безумно интересную программу, вы много узнаете о вере балийцев, из образе жизни, а также насладитесь завораживающей красотой местной природы и архитектуры.

Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским
Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским
Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским
Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским
Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским
Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским
Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским
Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским+2
Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским
Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским
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Никита
Путешествие на восток Бали с гидом Ваяном прошло великолепно. Ваян очень пунктуальный человек и интересный рассказчик, который не только провез нас по великолепно подобранным локациям, но и постарался погрузить в
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культуру и жизнь своей нации, рассказав очень много интересных вещей о жизни, быте и традициях.

Так же он был очень внимателен к нашим пожеланиям во время поездки и у него были предусмотрены такие приятные бытовые мелочи как питьевая вода и зонтики на случай дождя.

Если вы задумываетесь об индивидуальной экскурсии, то данный гид - прекрасный выбор.

Путешествие на восток Бали с гидом Ваяном прошло великолепно. Ваян очень пунктуальный человек и интересный рассказчик,
Путешествие на восток Бали с гидом Ваяном прошло великолепно. Ваян очень пунктуальный человек и интересный рассказчик,
Путешествие на восток Бали с гидом Ваяном прошло великолепно. Ваян очень пунктуальный человек и интересный рассказчик,
Путешествие на восток Бали с гидом Ваяном прошло великолепно. Ваян очень пунктуальный человек и интересный рассказчик,
Путешествие на восток Бали с гидом Ваяном прошло великолепно. Ваян очень пунктуальный человек и интересный рассказчик,
Путешествие на восток Бали с гидом Ваяном прошло великолепно. Ваян очень пунктуальный человек и интересный рассказчик,
Путешествие на восток Бали с гидом Ваяном прошло великолепно. Ваян очень пунктуальный человек и интересный рассказчик,
Путешествие на восток Бали с гидом Ваяном прошло великолепно. Ваян очень пунктуальный человек и интересный рассказчик,
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Е
Большое спасибо за экскурсию! Нам очень все понравилось - Ваян замечательно говорит по русски, много и интересно рассказывал об Индонезии, самом о. Бали и подробно о водяных дворцах, которые мы посетили, отвечал на все наши вопросы, никуда не спешил. Локации очень красивые и мы чудестно провели время! 🙏
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