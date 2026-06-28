Восток Бали — место для ценителей прекрасного.
Вы посетите потрясающей красоты водный дворец Тирта Ганга и погуляете по великолепному Королевскому парку. Это настоящий балийский Версаль: фонтаны, статуи, изящная архитектура и живописные пруды. А еще вы побываете в древних пещерах Гоа Лавах и отдохнете на одном из лучших пляжей острова.
Вы посетите потрясающей красоты водный дворец Тирта Ганга и погуляете по великолепному Королевскому парку. Это настоящий балийский Версаль: фонтаны, статуи, изящная архитектура и живописные пруды. А еще вы побываете в древних пещерах Гоа Лавах и отдохнете на одном из лучших пляжей острова.
Описание экскурсии
Аутентичный восток Бали
Вы увидите самые интересные места этой части острова:
- Пещеры Гоа Лавах — мы посетим древние лавовые пещеры, расположенные в княжестве Клунгкунг. Вы услышите их историю и увидите населяющих их летучих мышей. Также мы зайдем в шиваитский храм при пещерах. Местные жители верят, что он оберегает их от злых духов.
- Водный дворец Тирта Ганга — когда-то он был местом отдыха королей, сегодня радует своей красотой путешественников. Вы полюбуетесь пышными садами и озерами, прудами и фонтанами, каменной резьбой и статуями. Я расскажу, какие интересные события происходили во дворце.
- Королевский парк Таман Уджунг — мы посетим великолепный парк, возведенный в 1921 году. Вы погуляете по его ухоженным дорожкам, наслаждаясь водоемами, деревьями и видом на горы.
- Пляж Вирджин — мы заедем на один из красивейших пляжей Бали. Здесь белый песок, редко бывают волны, царят тишина и спокойствие.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на автомобиле с кондиционером из районов Убуд, Санур, Керамас, Гианьяр, Чандидаса и Тегаллаланг
- Экскурсия проходит на японском минивэне Suzuki
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Гоа Лавах — 50 тысяч рупий, Тирта Ганга — 90 тысяч рупий, Таман Уджунг — 100 тысяч рупий, пляж — 20 тысяч рупий
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1190 туристов
Мы с братом родились на этом сказочном острове и живём здесь всю жизнь. Объездили его вдоль и поперёк, нашли самые красивые места и готовы познакомить вас с ними. Бали — волшебное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 95 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ваян - прекрасный гид! Его знание русского языка превзошло все наши ожидания. Настолько всё понятно, интересно и доступно объясняет, что даже самым привередливым туристам будет не к чему придраться 😌
Во
Во
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К
Экскурсия очень понравилась! Мы договорились провести её в формате экскурсии-трансфера: гид забрал нас из отеля в Убуде, а после экскурсии отвёз в Амед, что оказалось очень удобно.
Отдельно хочется отметить самого
Отдельно хочется отметить самого
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В полном восторге от гида и экскурсии!
Ваян очень образованный, разносторонний и внимательный, может поддержать разговор на все интересующие темы. Мы получили больше информации и впечатлений, чем заявлено в экскурсии. Под впечатлением, насколько уважительно и содержательно провели с ним день!
Ваян очень образованный, разносторонний и внимательный, может поддержать разговор на все интересующие темы. Мы получили больше информации и впечатлений, чем заявлено в экскурсии. Под впечатлением, насколько уважительно и содержательно провели с ним день!
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Самая классная экскурсия из всех, что мы посетили на Бали! Ваян потрясающий человек, мастерски владеет русским языком, отвечал на все вопросы, также очень многое рассказывал сам, улыбчивый, открытый и доброжелательный!
+2
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Путешествие на восток Бали с гидом Ваяном прошло великолепно. Ваян очень пунктуальный человек и интересный рассказчик, который не только провез нас по великолепно подобранным локациям, но и постарался погрузить в
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Е
Большое спасибо за экскурсию! Нам очень все понравилось - Ваян замечательно говорит по русски, много и интересно рассказывал об Индонезии, самом о. Бали и подробно о водяных дворцах, которые мы посетили, отвечал на все наши вопросы, никуда не спешил. Локации очень красивые и мы чудестно провели время! 🙏
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