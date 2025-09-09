15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по самым интересным и аутентичным уголкам острова
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет рассмотреть все стороны жизни Бали за один день.
За время нашего путешествия вы посетите самые значимые места, познакомитесь с местной религией в грандиозном храмовом комплексе Бесаких, попробуете знаменитый кофе Лувак, восхититесь лучшими пейзажами острова и заглянете на круглосуточный пляж для сёрфинга.
Вы посетите самый главный и почитаемый храмовый комплекс Бали. Бесаких — это больше чем храм; это культурный центр и символ веры всех балийцев.
Вы увидите священный вулкан Анунг
Узнаете о религиозных традициях, которые являются фундаментом местной жизни
И поймёте философию архитектуры: комплекс из 7 уровней символизирует 7 чакр, ведущих к духовному просветлению
Жизнь и ремёсла балийцев
Чтобы поездка превратилась в увлекательное приключение, по дороге мы:
заедем в деревню краснодеревщиков и посетим дом семьи брахмана
расспросим местных об их менталитете и укладе жизни
остановимся в деревне Чилук, известной своими изысканными серебряными изделиями
побываем в кофейном саду, где вам предложат продегустировать знаменитый кофе Лувак — самый дорогой и редкий сорт в мире
Природа Бали и обед с видом
Вы полюбуетесь панорамой вулкана Батур и одноимённого озера, а также узнаете о формировании уникальной природы Индонезии. На обед мы остановимся в ресторане «Маха Гири», где вас ждут традиционные балийские блюда.
Ужин в «Комюн»
А завершится день в знаменитом сёрф-клубе, где установлено ночное освещение для катания 24/7. В местном ресторане вы сможете:
попробовать вкуснейшие стейки и бургеры
услышать рассказ о роли сёрфинга в жизни современного Бали
понаблюдать за сёрферами, покоряющими волны даже ночью
Краткий маршрут и тайминг:
~8:00 — выезд из вашего отеля (время может быть скорректировано в зависимости от локации) 9:00 — деревня краснодеревщиков и дом семьи брахмана 10:00 — деревня Чилук. Осмотр серебряных изделий, дегустация кофе 11:30 — храмовый комплекс Бесаких. Экскурсия по главному святилищу Бали. 14:00 — обед в ресторане «Маха Гири» с панорамным видом (за отдельную плату) 16:00 — переезд с остановками на лучших смотровых площадках с видами на вулкан Батур и озеро. 18:00 — сёрф-клуб «Комюн» ~20:00 — отправление в обратный путь и возвращение в отель
Обратите внимание: время указано ориентировочно и может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на машине премиум-класса. Транспорт люкс-класса возможен по желанию (уточняйте стоимость у гида)
В стоимость не включены входные билеты — $15 с чел. и питание (по меню)
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер из любого отеля и обратно в любых районах, кроме Амеда
Из Амеда мы можем забрать вас за доплату — $100. Обратный трансфер после экскурсии, к сожалению, не предусмотрен
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
$59
Стандартный билет
$135
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 584 туристов
Живу постоянно и работаю на Бали с 2003 года. Провожу приватные экскурсии для ВИП-персон, включая правительственные делегации и группы. Глубоко изучаю культуру Бали, поэтому нет ни одного вопроса, на который читать дальшеуменьшить
я бы не смог ответить.
О Бали пишут и говорят много придуманных или искажённых, а часто и просто несуществующих фактов. Я же хочу наиболее правдиво рассказать вам об острове. Уверен, что после моих экскурсий у вас останутся самые яркие впечатления!
В списке экскурсий наиболее яркие и необычные места Бали и других частей Индонезии. Также вы можете заранее составить программу и маршрут путешествия и написать мне о своих пожеланиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
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I
Igor
Большое спасибо Валерию за превосходную экскурсию! Крайне рекомендуем данный маршрут, а также уверены, что все экскурсии, которые предлагает Валерий проходят на высшем уровне!
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А
Андрей
Наше путешествие на Бали стало незабываемым благодаря Валерию. Его глубокие знания об острове, основанные на многолетнем опыте жизни здесь, сделали наше пребывание по-настоящему особенным. Валерий не только показал нам знаменитые читать дальшеуменьшить
туристические места, но и открыл доступ к сокровенным уголкам Бали, которые обычно остаются вне поля зрения путешественников. Это позволило нам почувствовать настоящую атмосферу острова, его природу и местную культуру.
Спокойствие и жизненная мудрость Валерия создавали особую атмосферу во время наших поездок. Он оказался не только превосходным гидом, но и интересным собеседником, с которым приятно проводить время и узнавать что-то новое. Каждый день с ним был наполнен увлекательными историями и новыми открытиями. Валерий сделал наш отдых не только познавательным, но и душевным, что оставило самые теплые воспоминания о нашем времени на Бали.
Очень советую! Надеюсь еще увидимся и всех благ!
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А
Армина
Лучший гид, нам очень повезло, что удалось познакомиться с Валерием. надежный, интересный, всезнающий… благодаря встрече с такими людьми хочется возвращаться
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Д
Дарья
Нам очень повезло с экскурсией и гидом Валерием. Валерий очень эрудированный, компетентный, с отличным знанием истории, культуры, религии, рассказывает с любовью о стране, заряжает очень приятной и спокойной энергетикой, «подгоняя», читать дальшеуменьшить
где необходимо, чтобы успеть посмотреть до заката все запланированные точки. Также очень приятна забота о клиентах,- если тебя укачивает, завезет попить кофе, если что-то нужно, подскажет. Что касается самих красот и культуры Бали,- это необыкновенно! И определенно стоит долгого пути!
+2
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Ринат
Обычно Бали представляют по инстаграмным фото от тикток-коучей, но не представляют как тут устроено на самом деле. Валерий много где побывал и тут много пожил, и описывает Бали в сравнении, читать дальшеуменьшить
поэтому у него не однобокий и более объемоящий взгляд. Я считаю, что эту экскурсию надо брать, даже если вы побывали на экскурсиях с другими гидами. Только тут вы услушите все нюансы от налоговой системы до религиозно-суеверных взгладов балица
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Ольга
Мы с мужем впервые посетили Бали. И очень рады, что наше знакомство с островом началось при поддержке Валерия. Это очень эрудированный, интересный, душевный человек. Мы провели вместе целый день, посетили читать дальшеуменьшить
на машине гида самые знаковые места Бали и те о которых не пишут в путеводителях 😉 Мы очень сдружились. В следующий наш приезд, обязательно обратимся к Валерию за профессиональной помощью гида. Благодарим 🙏