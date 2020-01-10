15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Культура и религия Бали в храме Бесаких

Вы посетите Бесаких — самый почитаемый храм и главный культурный центр Бали, расположенный на склоне вулкана Агунг. Здесь вы узнаете о религиозных традициях острова, которые являются фундаментом жизни балийцев, а также познакомитесь с философией архитектуры храма Бесаких: комплекс состоит из 7 уровней, символизирующих 7 чакр.

Природа и быт острова

По дороге в храм вы заедете в деревню краснодеревщиков и красивейший дом семьи брахмана, узнаете о менталитете балийцев и их образе жизни. Остановитесь в деревне Чилук, славящейся своими изделиями из серебра, и непременно заедете в сад кофе, чтобы отведать знаменитый кофе Лувак — самый дорогой и редкий сорт в мире. Вы проедете по невероятно живописным местам острова, полюбуетесь панорамой вулкана Батур и озера, узнаете об особенностях и истории формирования уникальной природы Индонезии. А на обед мы остановимся в ресторане Маха Гири, где вы отведаете традиционные блюда балийской кухни.

Водные дворцы и жизнь королевской семьи

После обеда вы побываете в водном парке Тирта Ганга королевской семьи Карангасема, где сможете искупаться в бассейне с чистой родниковой водой. А также посетите еще одно знаковое место — водный дворец Таман Уджунг, отличающийся своей необычной архитектурой. Вы окунетесь в мир гармонии, где скульптуры и строения органично вписаны в природный ландшафт, узнаете, откуда взялась королевская каста, и каково значение королевской семьи на острове.

Ужин в серф-клубе

На ужин мы заедем в знаменитый серф-клуб «Комюн»: здесь установлено ночное освещение, которое позволяет заниматься серфингом 24 часа в сутки! В местном ресторане вы сможете попробовать вкуснейшие стэйки и бургеры, слушая рассказ о местном серфинге и его роли в жизни Бали.