15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по самым интересным и аутентичным уголкам острова

Valeriy
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Valeriy – ваш гид
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет рассмотреть все стороны жизни Бали за один день.

За время нашего путешествия вы посетите самые значимые, интересные и характерные для Бали места.

Познакомитесь с местной религией в грандиозном храмовом комплексе Бесаких, посетите водные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, попробуете знаменитый кофе Лувак, восхититесь лучшими пейзажами острова и заглянете на круглосуточный пляж для серфинга.

Всего один день – и вы поймете характер и внутреннюю красоту Бали!
От $125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Отель
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У этой экскурсии15 отзывов
4.87
Узнать настоящий Бали
Узнать настоящий Бали

Что вас ожидает

Культура и религия Бали в храме Бесаких
Вы посетите Бесаких — самый почитаемый храм и главный культурный центр Бали, расположенный на склоне вулкана Агунг. Здесь вы узнаете о религиозных традициях острова, которые являются фундаментом жизни балийцев, а также познакомитесь с философией архитектуры храма Бесаких: комплекс состоит из 7 уровней, символизирующих 7 чакр.

Природа и быт острова
По дороге в храм вы заедете в деревню краснодеревщиков и красивейший дом семьи брахмана, узнаете о менталитете балийцев и их образе жизни. Остановитесь в деревне Чилук, славящейся своими изделиями из серебра, и непременно заедете в сад кофе, чтобы отведать знаменитый кофе Лувак — самый дорогой и редкий сорт в мире. Вы проедете по невероятно живописным местам острова, полюбуетесь панорамой вулкана Батур и озера, узнаете об особенностях и истории формирования уникальной природы Индонезии. А на обед мы остановимся в ресторане Маха Гири, где вы отведаете традиционные блюда балийской кухни.

Водные дворцы и жизнь королевской семьи
После обеда вы побываете в водном парке Тирта Ганга королевской семьи Карангасема, где сможете искупаться в бассейне с чистой родниковой водой. А также посетите еще одно знаковое место — водный дворец Таман Уджунг, отличающийся своей необычной архитектурой. Вы окунетесь в мир гармонии, где скульптуры и строения органично вписаны в природный ландшафт, узнаете, откуда взялась королевская каста, и каково значение королевской семьи на острове.

Ужин в серф-клубе
На ужин мы заедем в знаменитый серф-клуб «Комюн»: здесь установлено ночное освещение, которое позволяет заниматься серфингом 24 часа в сутки! В местном ресторане вы сможете попробовать вкуснейшие стэйки и бургеры, слушая рассказ о местном серфинге и его роли в жизни Бали.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на машине премиум-класса. Транспорт люкс-класса возможен по желанию (уточняйте стоимость у гида).
  • Возвращение в отель около 8 часов вечера
  • В стоимость не включены входные билеты — 15$/чел.
Узнать настоящий Бали
Узнать настоящий Бали
Узнать настоящий Бали
Узнать настоящий Бали
Узнать настоящий Бали
Узнать настоящий Бали
Узнать настоящий Бали
Узнать настоящий Бали
Узнать настоящий Бали
Узнать настоящий Бали
Узнать настоящий Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Valeriy
Valeriy
Живу и работаю на Бали 15 лет. Провожу приватные экскурсии для ВИП-персон, включая правительственные делегации и группы. Глубоко изучаю культуру Бали вот уже 15 лет, поэтому нет ни одного вопроса, на который бы я не смог ответить. Об острове Бали пишут и говорят много, но не всегда правдиво: очень много придуманных или искаженных, а часто и просто несуществующих фактов. Я хочу наиболее правдиво рассказать вам об острове Бали. Уверен, что после моих экскурсий у вас останутся самые яркие впечатления! В списке экскурсий наиболее яркие и необычные места Бали и других частей Индонезии. Также вы можете заранее составить программу и маршрут путешествия и написать мне о своих пожеланиях. Цена всех экскурсий формируется индивидуально и зависит от содержания программы. Буду рад новым встречам на Бали!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Я хочу чтобы это было интригой. Заплатите деньги, сходите и сделайте вывод сами об этом трипе.

I want this to be an intrigue. Pay the money, go and make your own conclusion about this trip.
6 января 2020
Спасибо! Был интересный и насыщенный день! Все очень понравилось.
12 декабря 2019
Валерий - отличный гид! Очень понравилась экскурсия, как в части полезной и интересной информации, которой Валерий владеет прекрасно, так и сам маршрут. По дороге заехали на маленький пляж, которого даже не было в программе.
13 ноября 2019
Прекрасное путешествие с интересным человеком и прекрасным рассказчиком! Побывали в красивейших местах Бали, причём поездка прошла в очень комфортном режиме. Огромное спасибо Валерию и до новых встреч!
8 ноября 2019
Отдыхали с сестрой на Бали с 17 по 23 октября. Масса хороших впечатлений! С гидом Валерием посетили много достопримечательностей. Он обладает обширными знаниями истории Бали и просто очень интересный собеседник. Спасибо за незабываемое путешествие!
24 октября 2019
Я вообще очень рада что сделала эту экскурсию. Просто убедилась в том, как здорово что я там не живу. Экскурсия началась интересно и меня вовремя забрал Валерий.
К сожалению у меня сложилось впечатление что весь тур был как шопинг задуман. Везде были знакомые которые что то продавали и все было эксклюзивным и отношение к уровню жизни и написанные цены просто ну никак не могут быть нормальными. И к сожалению когда мы были в аэропорту и я увидела те же вещи .... поняла что мне что то просто втирали. Очень очень жаль.
Так как мы поехали в воскресенье и это было празднование полнолуния, мы очень много стояли в пробках. От опытного экскурсовода я ожидаю что такие вещи должны знать и хотяб предупредить. В итоге мы не все посмотрели и мне стало по дороге плохо. И вернулись мы очень поздно обратно.
Поэтому уточняйте заранее, шоппинг или все же история и культура.
И все входные билеты стоят дополнительно. Я к сожалению заранее это не уточнила.
С/у Анна
7 сентября 2019
Эта была наша не первая экскурсия по Бали и нам было с чем сравнивать Валерия и он нас просто шокировал своей грамотностью о знание Острова, о быте местного населения и просто обовьём на свете. Всем советую экскурсии с Валерием
3 сентября 2019
Если вы хотите узнать настоящий Бали и его многогранность, вы обязательно должны познакомиться с таким человеком, как Валерий. Вам улыбнётся удача, если он согласится быть вашим гидом. Вы не только почувствуете дух Бали, но, возможно, откроете что-то новое внутри себя. Этот человек - один из самых драгоценных камней в бриллиантовой короне Бали.
17 августа 2019
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по Бали. Узнали много нового, удалось в один день вместить необъятное. Всем рекомендую.
15 августа 2019
Полное погружение в культуру и религию Бали. Валерий - очень знающий гид, теолог, эрудит, его рассказ захватывает с первых минут. Каждый человек может найти в этой экскурсии что-то свое - от общей информации об острове, до глубоких сведений, которых нет в книгах. Очевидно, что Валерий любит Бали и с удовольствием делится знаниями. Сам маршрут составлен довольно интересно. Мое настоящее знакомство с Бали состоялось именно благодаря этой экскурсии.
Искренне рекомендую эту экскурсию и этого гида. Валерий, спасибо за информативный рассказ, живую беседу, а также за помощь в решении практических вопросов путешествия по Бали:)
Ещё 5 отзывов

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