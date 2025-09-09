15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия создана для тех, кто хочет рассмотреть все стороны жизни Бали за один день. За время нашего путешествия вы посетите самые значимые места, познакомитесь с местной религией в грандиозном храмовом комплексе Бесаких, попробуете знаменитый кофе Лувак, восхититесь лучшими пейзажами острова и заглянете на круглосуточный пляж для сёрфинга.

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Описание экскурсии

Храм Бесаких: духовный центр острова

Вы посетите самый главный и почитаемый храмовый комплекс Бали. Бесаких — это больше чем храм; это культурный центр и символ веры всех балийцев.

Вы увидите священный вулкан Анунг

Узнаете о религиозных традициях, которые являются фундаментом местной жизни

И поймёте философию архитектуры: комплекс из 7 уровней символизирует 7 чакр, ведущих к духовному просветлению

Жизнь и ремёсла балийцев

Чтобы поездка превратилась в увлекательное приключение, по дороге мы:

заедем в деревню краснодеревщиков и посетим дом семьи брахмана

расспросим местных об их менталитете и укладе жизни

остановимся в деревне Чилук, известной своими изысканными серебряными изделиями

побываем в кофейном саду, где вам предложат продегустировать знаменитый кофе Лувак — самый дорогой и редкий сорт в мире

Природа Бали и обед с видом

Вы полюбуетесь панорамой вулкана Батур и одноимённого озера, а также узнаете о формировании уникальной природы Индонезии. На обед мы остановимся в ресторане «Маха Гири», где вас ждут традиционные балийские блюда.

Ужин в «Комюн»

А завершится день в знаменитом сёрф-клубе, где установлено ночное освещение для катания 24/7. В местном ресторане вы сможете:

попробовать вкуснейшие стейки и бургеры

услышать рассказ о роли сёрфинга в жизни современного Бали

понаблюдать за сёрферами, покоряющими волны даже ночью

Краткий маршрут и тайминг:

~8:00 — выезд из вашего отеля (время может быть скорректировано в зависимости от локации)

9:00 — деревня краснодеревщиков и дом семьи брахмана

10:00 — деревня Чилук. Осмотр серебряных изделий, дегустация кофе

11:30 — храмовый комплекс Бесаких. Экскурсия по главному святилищу Бали.

14:00 — обед в ресторане «Маха Гири» с панорамным видом (за отдельную плату)

16:00 — переезд с остановками на лучших смотровых площадках с видами на вулкан Батур и озеро.

18:00 — сёрф-клуб «Комюн»

~20:00 — отправление в обратный путь и возвращение в отель

Обратите внимание: время указано ориентировочно и может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации.

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на машине премиум-класса. Транспорт люкс-класса возможен по желанию (уточняйте стоимость у гида)

В стоимость не включены входные билеты — $15 с чел. и питание (по меню)

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