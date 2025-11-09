Мои заказы

Описание тура

Маршрут 1 дня

Первый день экскурсии начинается рано утром — в 4:30 вас ожидает поездка в аэропорт для вылета в Джогьякарту. После прибытия вас встретит экскурсовод, и вы отправитесь в незабываемое путешествие к знаменитому храмовому комплексу Боробудур, который является частью мирового наследия ЮНЕСКО.

В ходе экскурсии вы также посетите известные молельни Мендут и Павон. После насыщенного утра у вас будет возможность насладиться вкусным обедом в уютном ресторанчике.

Во второй части дня вы сможете посетить ремесленные цеха, где производят батик, а также изделия из дерева и серебра. Не забудьте заглянуть в галерею местного художника, чтобы увидеть уникальные произведения искусства.

Завершит экскурсию посещение крупнейшего индуистского храма Прамбанан, после чего вы сможете отдохнуть и восстановить силы в отеле.

Маршрут 2 дня

На второй день вас ждёт ещё больше впечатлений. Вместе с гидом вы отправитесь на плато Диенг, где расположены восемь удивительных храмов индуизма. Вы также увидите исторические развалины храмовой аркады Арджуна, укрытые вдали от цивилизации.

Затем вы направитесь к кратеру Сикиданг — зрелище, которое запомнится надолго. Здесь из кратера бьёт горячая жижа, а натуральное тепло используется для генерации электричества. Это уникальная геотермическая электростанция, расположенная в живописном уголке природы!

Не упустите возможность полюбоваться разноцветным водоёмом Телага Варна, где природные минералы переливаются на солнце, создавая удивительные визуальные эффекты. Этот водоём полон жизни и активно выделяет серу, создавая неповторимый впечатляющий аромат.

В завершение дня вы посетите чайные плантации, где вам предложат попробовать свежезаваренный чай с только что собранных листьев. После приятного обеда ваша двухдневная экскурсия подходит к концу, но впереди вас ждёт перелёт на Бали, наполненный неповторимыми воспоминаниями!

По согласованию.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Джогьякарта
  • Храмовый комплекс Боробудур
  • Молельни Мендут и Павон
  • Ремесленные цеха
  • Храм индуизма Прамбанан
  • Плато Диенг
  • Комплекс восьми храмов индуизма
  • Храм Арджун
  • Кратер Сикиданг
  • Разноцветный водоём Телага Варна
  • Чайные поля
Что включено
  • Авиаперелёты
  • Питание
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

