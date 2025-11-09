Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Маршрут 1 дня

Первый день экскурсии начинается рано утром — в 4:30 вас ожидает поездка в аэропорт для вылета в Джогьякарту. После прибытия вас встретит экскурсовод, и вы отправитесь в незабываемое путешествие к знаменитому храмовому комплексу Боробудур, который является частью мирового наследия ЮНЕСКО.

В ходе экскурсии вы также посетите известные молельни Мендут и Павон. После насыщенного утра у вас будет возможность насладиться вкусным обедом в уютном ресторанчике.

Во второй части дня вы сможете посетить ремесленные цеха, где производят батик, а также изделия из дерева и серебра. Не забудьте заглянуть в галерею местного художника, чтобы увидеть уникальные произведения искусства.

Завершит экскурсию посещение крупнейшего индуистского храма Прамбанан, после чего вы сможете отдохнуть и восстановить силы в отеле.

Маршрут 2 дня

На второй день вас ждёт ещё больше впечатлений. Вместе с гидом вы отправитесь на плато Диенг, где расположены восемь удивительных храмов индуизма. Вы также увидите исторические развалины храмовой аркады Арджуна, укрытые вдали от цивилизации.

Затем вы направитесь к кратеру Сикиданг — зрелище, которое запомнится надолго. Здесь из кратера бьёт горячая жижа, а натуральное тепло используется для генерации электричества. Это уникальная геотермическая электростанция, расположенная в живописном уголке природы!

Не упустите возможность полюбоваться разноцветным водоёмом Телага Варна, где природные минералы переливаются на солнце, создавая удивительные визуальные эффекты. Этот водоём полон жизни и активно выделяет серу, создавая неповторимый впечатляющий аромат.

В завершение дня вы посетите чайные плантации, где вам предложат попробовать свежезаваренный чай с только что собранных листьев. После приятного обеда ваша двухдневная экскурсия подходит к концу, но впереди вас ждёт перелёт на Бали, наполненный неповторимыми воспоминаниями!