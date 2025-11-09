Описание тура
Маршрут 1 дня
Первый день экскурсии начинается рано утром — в 4:30 вас ожидает поездка в аэропорт для вылета в Джогьякарту. После прибытия вас встретит экскурсовод, и вы отправитесь в незабываемое путешествие к знаменитому храмовому комплексу Боробудур, который является частью мирового наследия ЮНЕСКО.
В ходе экскурсии вы также посетите известные молельни Мендут и Павон. После насыщенного утра у вас будет возможность насладиться вкусным обедом в уютном ресторанчике.
Во второй части дня вы сможете посетить ремесленные цеха, где производят батик, а также изделия из дерева и серебра. Не забудьте заглянуть в галерею местного художника, чтобы увидеть уникальные произведения искусства.
Завершит экскурсию посещение крупнейшего индуистского храма Прамбанан, после чего вы сможете отдохнуть и восстановить силы в отеле.
Маршрут 2 дня
На второй день вас ждёт ещё больше впечатлений. Вместе с гидом вы отправитесь на плато Диенг, где расположены восемь удивительных храмов индуизма. Вы также увидите исторические развалины храмовой аркады Арджуна, укрытые вдали от цивилизации.
Затем вы направитесь к кратеру Сикиданг — зрелище, которое запомнится надолго. Здесь из кратера бьёт горячая жижа, а натуральное тепло используется для генерации электричества. Это уникальная геотермическая электростанция, расположенная в живописном уголке природы!
Не упустите возможность полюбоваться разноцветным водоёмом Телага Варна, где природные минералы переливаются на солнце, создавая удивительные визуальные эффекты. Этот водоём полон жизни и активно выделяет серу, создавая неповторимый впечатляющий аромат.
В завершение дня вы посетите чайные плантации, где вам предложат попробовать свежезаваренный чай с только что собранных листьев. После приятного обеда ваша двухдневная экскурсия подходит к концу, но впереди вас ждёт перелёт на Бали, наполненный неповторимыми воспоминаниями!
По согласованию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Джогьякарта
- Храмовый комплекс Боробудур
- Молельни Мендут и Павон
- Ремесленные цеха
- Храм индуизма Прамбанан
- Плато Диенг
- Комплекс восьми храмов индуизма
- Храм Арджун
- Кратер Сикиданг
- Разноцветный водоём Телага Варна
- Чайные поля
Что включено
- Авиаперелёты
- Питание
- Проживание
Что не входит в цену
- Личные расходы