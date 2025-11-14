Это не просто маршрут по знаковым местам, а полное погружение в неповторимую атмосферу Индонезии — с её энергией, природой и тишиной. Будем начинать день с йоги, а потом отправляться на

экскурсии. Вы подниметесь на рассвете на вершину вулкана Батур, искупаетесь в горячих источниках и увидите розовый песок острова Комодо. Пройдёте ритуал очищения в храме, исследуете рисовые террасы, посетите буддийские и индуистские святыни, побываете в деревнях резчиков и ювелиров и ощутите мощь плато Диенг.

Описание тура

Организационные детали

Мы будем тщательно готовиться к нашему туру, и за 1,5 месяца до его начала мы создадим совместный групповой чат, где будем размещать всю необходимую информацию: о поездке, о всех нюансах, о питании, дадим список для рекомендуемой аптечки (на всякий случай), расскажем, какую одежду необходимо брать с собой и что можно купить непосредственно в Индонезии и т. д.

После внесения предоплаты на сайте, за 2 месяца до начала путешествия, необходимо оплатить не менее 30% от стоимости тура организатору напрямую (банковской картой в ₽/$/€). Остаток суммы можно внести в первый день по прилёту наличными $.