Описание тура
Организационные детали
Мы будем тщательно готовиться к нашему туру, и за 1,5 месяца до его начала мы создадим совместный групповой чат, где будем размещать всю необходимую информацию: о поездке, о всех нюансах, о питании, дадим список для рекомендуемой аптечки (на всякий случай), расскажем, какую одежду необходимо брать с собой и что можно купить непосредственно в Индонезии и т. д.
После внесения предоплаты на сайте, за 2 месяца до начала путешествия, необходимо оплатить не менее 30% от стоимости тура организатору напрямую (банковской картой в ₽/$/€). Остаток суммы можно внести в первый день по прилёту наличными $.
Проживание. В отелях 3–4*, бутик-отелях, гест-хаусах при 2-местном размещении. В азиатских отелях не распространены номера с 2 отдельными кроватями. Мы максимально стараемся найти отели и получить такие номера. Но иногда возможен вариант большой кровати с двумя отдельными одеялами.
- Убуд: Runik Ubud, Kiskenda Cottages and restaurant
- Мундук: Bali Rahayu Homestay, Lesong Hotel and Restaurant
- Семиньяк: Gelatik Bed and breakfast, Maisaba Seminyak loft and villas
- Лабуан-Баджо: Green Hill Boutique Hotel, Wae Molas Hotel
- Остров Ява: Gallery Prawirotaman Hotel, Greenhost Boutique Hotel
- Санур: Griya Pasir Ukir, Cening Ayr Sanur
Возможны изменения отелей (без снижения уровня комфорта). Также за доплату возможно 1-местное размещение.
*Фото мест проживания взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки, обед на острове Нуса-Пенида и 2 обеда на Яве. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Все перемещения по стране организованы на комфортабельном минивэне, минибасе (группа больше 4 человек) или автомобиле (если группа до 4 человек).
Возраст участников. 18+.
Виза. Нужна, оформляется по прибытии.
Уровень сложности. Во время тура предусмотрены несколько активностей с повышенной физической нагрузкой. Восхождение на вулкан Батур начинается около 1:30 ночи и включает подъём на высоту 1717 м, маршрут протяжённостью около 4 км с набором высоты до 700 м — требует хорошей выносливости и не рекомендуется при заболеваниях сердца, сосудов, дыхательных путей, опорно-двигательной системы, а также при беременности. Перед подъёмом проводится инструктаж. Прогулки к храму Гунунг Кави, водопаду Тибумана и по террасам Тегаллаланг предполагают спуски и подъёмы по ступеням и тропам общей длиной до 3 км. Нахождение на высокогорном плато Диенг (около 2000 м над уровнем моря), что может вызвать дискомфорт у людей, чувствительных к перепадам давления. Имеется групповая аптечка.
Программа тура по дням
Переезд в Убуд
Наше путешествие начнётся с встречи в аэропорту Бали. Мы заранее подскажем, как выбрать максимально удобный перелёт из вашего города.
После встречи нас ждёт трансфер в Убуд, дорога займёт от 1 до 1,5 часов. По прибытии мы разместимся в отеле и посвятим остаток дня знакомству.
Вечером поужинаем, пообщаемся и обсудим детали предстоящего маршрута.
Ночь проведём в Убуде.
Храм Менгенинг, террасы Тегаллаланг и танец Кечак
Начнём день с практики йоги, чтобы задать правильный настрой и наполниться энергией. После завтрака отправимся в храм Менгенинг — одно из самых почитаемых и при этом малоизвестных мест острова. Внутри комплекса располагаются древние бассейны с кристально чистой водой, предназначенные для ритуального омовения. В этих источниках мы совершим церемонию очищения.
После обеда нас ждёт прогулка по рисовым террасам Тегаллаланг, раскинувшимся на высоте около 800 метров. Мы пройдём по извилистой тропинке, спустимся в долину и поднимемся на противоположный склон, остановившись в кафе с живописным видом и чашкой ароматного кофе.
Завершим день посещением театрализованного танца кечак, основанного на эпосе «Рамаяна». Этот ритуал возник из обряда сангьянг, призванного отгонять злых духов.
Ночь в Убуде.
Храмы Гоа Гаджа и Гунунг Кави, водопад Тибумана
Первым мы посетим храм Гоа Гаджа — «Слоновью пещеру», возраст которой превышает тысячу лет. Этот индуистский храм, скрытый в джунглях, высечен прямо в скале и украшен множеством барельефов. Внутри расположены ниши для медитации, а также статуя бога Ганеши и три лингама, символизирующих Шиву. Местные верят, что прикосновение к ним помогает бездетным парам.
Следующая остановка — усыпальница Гунунг Кави, или «гора поэта». Здесь нас ждёт медитация среди древних мавзолеев, храмов и буддийских пещер, вырезанных в скалах, а также живописные рисовые поля.
После посещения храмов мы отправимся к водопаду Тибумана. Тропинка к нему ведёт через сочную растительность, скалы и мост над рекой. Вода низвергается тонким потоком, создавая лагуну с мягким песчаным дном — идеальное место для купания и отдыха.
Ночь в Убуде.
Вулкан Батур, горячие источники и деревня Труньян
Этой ночью, около 1:30, мы начнём подъём на вулкан Батур, сопровождаемые местным проводником. Цель — встретить восход солнца с вершины на высоте 1717 метров. Панорамы тут поражают — кальдера с озером, кратеры и конусы создают поистине инопланетный пейзаж. По поверьям балийцев, восхождение на Батур приносит духовное очищение.
После спуска мы отправимся расслабиться в термальные источники у подножия вулкана. Вода здесь богата минералами, благотворно влияющими на кожу и мышцы, а сами купальни окружены пышной растительностью.
Затем мы на лодке пересечём озеро Батур и доберёмся до деревни Труньян, где живёт народ ага — одна из древнейших этнических групп Бали. Деревня известна своим уникальным погребальным ритуалом, связанным с деревом Тару Меньян, источающим аромат, нейтрализующий запах разложения. Здесь нам расскажут о традициях и верованиях этих закрытых племён.
Ночь в Убуде.
Храм Улун Дану Бератан, водопад Гит-Гит и деревня Мундук
После утренней практики йоги и завтрака мы покинем Убуд и направимся в северную часть Бали — в умиротворённую деревню Мундук.
По дороге сделаем остановку у священного храма Пура Улун Дану Бератан. Он расположен у берегов одноимённого озера и посвящён богине вод Деви Дану. Это один из важнейших индуистских храмов острова, включающий несколько пагод, посвящённых Брахме, Вишну и Шиве, а также множество алтарей и святилищ, разбросанных по всей территории.
Затем нас ждёт живописный водопад Гит-Гит — каскад, состоящий из нескольких потоков, окружённых джунглями и фермами. Это один из самых популярных природных объектов острова.
К вечеру прибудем в Мундук, разместимся в отеле и отдохнём, наслаждаясь видами на окрестные горы.
Ночь в Мундуке.
Остров Нуса-Пенида: пляжи Келингкинг, Броукен-Бич, Энджел Биллабонг и Crystal Bay
Утром покинем Мундук и отправимся в прибрежный посёлок Санур, откуда на пароме переправимся на живописный остров Нуса-Пенида. Морская переправа займёт менее часа.
Первым делом мы направимся к знаменитому пляжу Келингкинг. Его обрывистый мыс напоминает очертания огромного динозавра, что и принесло ему популярность. Вид с вершины скалы захватывает дух. Спуститься к самому пляжу можно по бамбуковым лестницам, но из-за сильных течений купание здесь не рекомендуется.
Далее мы посетим Броукен-Бич — «Сломанный пляж». Это бухта, окружённая скалами с естественной аркой, через которую морская вода течёт туда и обратно. Купание запрещено, но пейзаж впечатляет своей красотой. Здесь мы остановимся для прогулки и медитации на вершине скального кольца.
Следующей точкой станет природный бассейн Энджел Биллабонг — естественный бесконечный бассейн, сформированный среди скал. Это уникальное место нависает прямо над волнами.
Завершим день на пляже Crystal Bay с прозрачной водой и белым песком. Он окружён зелёными холмами и пальмами — здесь можно расслабиться и искупаться.
Под вечер вернёмся на пароме в Санур, а оттуда — в Семиньяк.
Ночь в Семиньяке.
Дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, храм Лемпуянг и пляж Вирджин
Утро начнём с занятия йогой, а затем отправимся к водному дворцу Тирта Ганга. Построенный в 1948 году последним раджа Карангасема, дворец получил название в честь священной реки Ганг. Его возвели рядом с источником, вода которого считается священной более двух столетий.
Далее мы посетим нижний уровень храмового комплекса Пура Лемпуянг — так называемые «Врата небес». Это один из шести главных священных центров Бали, обеспечивающих духовный баланс острова.
Следом нас ждёт ещё один уникальный водный дворец — Таман Уджунг. Его архитектура сочетает балийские и европейские стили: арки, статуи, пруды и мосты создают поистине сказочную атмосферу. Комплекс был дважды разрушен природными катастрофами и каждый раз восстанавливался.
Финальной точкой дня станет пляж Вирджин — уединённая бухта с белым песком и лазурной водой. Здесь мы сможем искупаться и отдохнуть.
Ночь в Семиньяке.
Перелёт на остров Флорес и отдых в Лабуан-Баджо
Ранним утром мы вылетим из Денпасара на остров Флорес, в город Лабуан-Баджо. Полёт займёт чуть более часа.
Этот день будет свободным — можно прогуляться вдоль берега, встретить закат и заняться духовной практикой или йогой на фоне уходящего солнца.
Ночь в Лабуан-Баджо.
Национальный парк «Комодо» и розовый пляж острова Падар
Утром отправимся на скоростной лодке к архипелагу Комодо, время в пути составит около 2,5 часов.
Комодские острова — это нетронутый уголок планеты, где сохранилась дикая природа, розовые пляжи и древние обитатели — комодские вараны, крупнейшие ящерицы на Земле. Посещение островов проходит под контролем сотрудников национального парка.
Затем отправимся на остров Падар — здесь находится один из семи розовых пляжей мира. Цвет песка объясняется наличием фораминифер — микроскопических организмов, окрашивающих коралловый песок в розовый. Мы также поплаваем с маской в одном из лучших мест для снорклинга.
Ночь в Лабуан-Баджо.
Перелёт на Яву и отдых
Сегодня мы совершим перелёт на остров Ява — самый густонаселённый остров Индонезии, славящийся своими вулканами, нетронутой природой и древними культовыми сооружениями.
После утреннего завтрака отправимся в аэропорт Лабуан-Баджо, откуда сначала вернёмся на Бали, а затем совершим пересадку на внутренний рейс до Явы.
По прибытии нас ждёт трансфер до отеля. Вечер останется свободным — будет время отдохнуть и восстановить силы перед предстоящими насыщенными днями.
Ночь на Яве.
Храм Боробудур и индуистский комплекс Прамбанан
Начнём утро с йоги, чтобы снять напряжение от перелёта и подготовиться к насыщенному дню.
Первой остановкой станет храм Боробудур — крупнейший буддийский памятник страны, расположенный в центре Явы у подножия вулкана Мерапи. Храм возвышается над землёй в форме гигантской ступенчатой пирамиды. Он не имеет внутренних помещений, но состоит из множества террас с барельефами и статуями Будды. Боробудур считается трёхмерным наставлением, которое паломники проходили, познавая жизненный путь Будды.
Затем мы отправимся в Прамбанан — самый большой индуистский храм Индонезии, построенный в 9 веке. Он посвящён тройственному аспекту божественного: Брахме, Вишну и Шиве. Архитектура храма воспроизводит Гору Меру — мифическую обитель богов. Комплекс состоит из нескольких уровней и окружён стенами. С 1991 года он внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ночь на Яве.
Плато Диенг
Рано утром отправимся в горный район Диенг — древнюю кальдеру, образованную после извержения вулкана Прау. Её диаметр составляет около 15 километров.
В течение дня мы посетим несколько интереснейших мест: чайные плантации, храмовый комплекс с самым старым храмом Арджуна, посвящённым герою эпоса «Махабхарата», а также кратер Сикиданг и озеро Телега Варна, известное своими переливами кислотных цветов. Дорога к этим местам пролегает через зелёные рисовые террасы и извилистые горные тропы.
Мы также остановимся на обед в ресторане с местной кухней у подножия горы, чтобы насладиться видами и отдохнуть.
Ночь на Яве.
Возвращение на Бали и традиционные деревни
Утром мы отправимся в аэропорт, чтобы вновь вернуться на Бали — остров, с которого началось наше путешествие.
По возвращении мы окунёмся в повседневную жизнь балийцев и посетим три уникальные деревни. Первая — Пенглипуран. Её название переводится как «место утешения». Это одна из самых чистых деревень в мире, признанная национальным достоянием. Дома здесь построены из бамбука, улицы — без транспорта, а каждый двор открыт для посещения.
Следом мы побываем в Мас — деревне мастеров резьбы по дереву. 90% жителей занимаются обработкой дерева и производят изделия, славящиеся по всему миру. Здесь царит атмосфера уединённого творчества и сохранения ремесленных традиций.
Финальной точкой станет Челук — ювелирная деревня, известная своими потомственными мастерами. Здесь сосредоточена самая высокая концентрация ювелиров на Бали, и каждый из них продолжает многовековые семейные традиции. Это идеальное место, чтобы найти особенный сувенир.
Ночь в Сануре.
Храм Улувату и отдых на побережье
В наш последний день на острове богов мы начнём утро с практики и направимся к храму Улувату, расположенному на высоком утёсе на южном побережье Бали. Основанный в 10 веке, этот храм считается одной из девяти главных святынь острова. Он стоит на скале высотой около 95 метров и защищает жителей от морских духов.
Улувату состоит из нескольких уровней, а на входе его охраняет статуя Ганеши. Балийцы считают, что здесь объединяются три божества — Брахма, Вишну и Шива. Согласно древним поверьям, скала, на которой стоит храм, — это окаменевшая лодка морской богини.
Во второй половине дня нас ждёт отдых на пляже, свободное время для прогулок и покупок сувениров. Вечером мы поужинаем всей группой, делясь воспоминаниями и ощущениями от этого насыщенного путешествия.
Ночь в Сануре.
Окончание тура
Сегодня утром мы отправимся в аэропорт Бали, откуда каждый улетит домой или продолжит своё путешествие по Индонезии. Мы с радостью поможем организовать дополнительный отдых тем, кто решит остаться ещё на несколько дней.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед на острове Нуса-Пенида и 2 обеда на Яве
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту (в том числе и внутренние авиаперелёты: включён багаж 15 кг и ручная кладь - 7 кг)
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Йога
- Церемония очищения
- Билеты на паромы
Что не входит в цену
- Перелёт до Бали и обратно
- Обеды вне программы, ужины
- Индивидуальный трансфер из/до аэропорта
- Доплата за 1-местное размещение
- Виза
- Страховка
- Дополнительные развлечения (массажи, уроки сёрфинга, аренда шезлонгов и оборудования для сёрфинга и снорклинга и т. д.)