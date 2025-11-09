Мои заказы

Комодо и Флорес (на 3 дня)

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Первый день: Встреча с чудесами

Экскурсия начнётся в аэропорту, откуда мы отправимся в очаровательный городок Лабуан-Баджо на острове Флорес. Здесь вас встретит экскурсовод, и вместе вы доберётесь до причала, где сядете на местную лодку, чтобы отправиться на волшебный остров Ринча.

Этот остров входит в состав Национального парка Комодо и известен своей потрясающей природой. Вы сможете увидеть разнообразную фауну: обезьяны, дикие быки и орлы с легкостью привлекут ваше внимание. А если повезёт, вы встретите знаменитого комодского варана!

День будет насыщенным и закончится морской поездкой на остров Калонг, где после вкусного обеда можно будет расслабиться и насладиться вечерней атмосферой.

Второй день: Остров Комодо и Розовый пляж

На второй день мы отправимся на лодке к острову Комодо. Здесь вас встретит местный коммандос, который проведёт захватывающую экскурсию по острову.

После того как вы изучите все его уголки, вас ждет удивительный Розовый пляж, так названный благодаря своему необычному цвету. Здесь можно поплавать с маской и ластами среди великолепных коралловых зарослей.

После обеда мы вернёмся в отель в Лабуан-Баджо, где вас будет ждать сытный ужин и возможность отдохнуть перед насыщенным третьим днем.

Третий день: Пещера Бату Чермин

Третий день начнётся с завтрака, после которого мы отправимся в уединённую пещеру Бату Чермин. Здесь, благодаря преломлению света, создаётся удивительный зеркальный эффект, который впечатляет каждого посетителя.

Три незабываемых дня пролетят как одно мгновение. В аэропорту вас будет ждать воздушный трансфер на прекрасный остров Бали — время новых открытий и воспоминаний!

По договорённости.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Лабуан-Баджо на острове Флорес
  • Остров Ринча
  • Национальный парк Комодо
  • Остров Калонг
  • Остров Комодо
  • Розовый пляж
  • Пещера Бату Чермин
Что включено
  • Авиаперелёты Бали-Флорес-Бали
  • Проживание (1 ночь в отеле, 1 ночь на лодке)
  • Трансфер на машине по Бали и Флоресу
  • Аренда лодки на 2 дня
  • Услуги англоговорящего гида и экипажа
  • Питание
  • Минеральная вода
  • Входные билеты в заповедник
  • Экипировка для снорклинга
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

