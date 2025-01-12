Предполагается участие без детей.

Проживание. 2-местное размещение в отелях Four Points by Sheraton Bali на острове Семиньяк, Sanak Retreat Resort на острове Мундук, а также в отелях на островах Нуса Пенида и Ломбок.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, а также кулинарный мастер-класс. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне и пароме.

Дети. Без детей.

Виза. Граждане РФ могут получить визу по прибытии на 30 дней в аэропорту (оплачивается самостоятельно).