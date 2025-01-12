Мы отправляемся в путешествие по островам, во время которого будем практиковать йогу и медитации, любоваться невероятной природой, исследовать водопады и другие
Описание тура
Организационные детали
Предполагается участие без детей.
Проживание. 2-местное размещение в отелях Four Points by Sheraton Bali на острове Семиньяк, Sanak Retreat Resort на острове Мундук, а также в отелях на островах Нуса Пенида и Ломбок.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, а также кулинарный мастер-класс. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне и пароме.
Дети. Без детей.
Виза. Граждане РФ могут получить визу по прибытии на 30 дней в аэропорту (оплачивается самостоятельно).
Программа тура по дням
Прибытие на остров Семиньяк
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. У вас будет свободное время на посещение пляжа и знакомство друг с другом.
Вечером мы проведём практику йоги, которая поможет восстановиться после перелёта.
Полуостров Букит
Утром соберёмся на йогу и медитацию на пляже. Дыхательные практики и асаны помогут зарядиться энергией и окончательно проснуться. После завтрака у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку по окрестностям или пляжных отдых.
Во второй половине дня отправимся на полуостров Букит, где посетим местные пляжи и бар с потрясающим видом на закат. Затем вернёмся в отель и проведём занятие йогой для релаксации.
Переезд в Мундук
После утренней энергетической практики йоги и завтрака выезжаем в Мундук. Это живописный экорайон на севере Бали. Расположенный в объятиях гор, он славится невероятными пейзажами, густыми джунглями, водопадами и рисовыми террасами.
Заселившись в отель, погуляем по окрестностям и сделаем красивые кадры. Вечером вновь проведём практику йоги.
Йога, медитация, ритуал Мелукат
Утром — йога и завтрак, а затем вас ждёт участие в ритуале Мелукат. Он передаётся из поколения в поколение в индуистской общине и символизирует духовное очищение. Церемония Мелукат проводится священником и включает в себя подношения, которые готовятся с соответствующими мантрами. Священник также читает мантры над человеком, подлежащим очищению. Затем его омывают кокосовой водой, после чего следует погружение в озеро, реку, море или другое место для купания, которое считается приносящим благословение.
По возвращении в отель проведём циклическую медитацию.
Кулинарный мастер-класс
Традиционно начнём день с йоги. После завтрака у вас будет свободное время. Далее отправимся на кулинарный мастер-класс, во время которого приготовим местные деликатесы. Погрузимся в атмосферу деревенской жизни и пополним копилку рецептов блюдами балийской кухни. В завершении мастер-класса полакомимся своими шедеврами.
Вернёмся в отель и отдохнём, растворяясь в асанах и медитации.
Путешествие к водопадам
Позавтракав и попрактиковав йогу, отправимся любоваться водопадами. Вы увидите Баньюмаул, Секумпул, Баню Вана Амерта, Скрытую Долину и, конечно, Мундук. Поездка займёт около 6 часов.
По возвращении в отель помедитируем и отстроим новые асаны.
Свободный день
После утренних практик у вас будет много свободного времени для отдыха. Желающие могут запланировать поездку на вулкан Батур или исследовать рисовые террасы.
Вечером — йога.
Остров Нуса Пенида
Насладившись утренней практикой йоги и завтраком, выезжаем в порт, чтобы добраться до острова Нуса Пенида. По прибытии заселимся в отель. Далее — свободное время, а вечером первое занятие йогой на новом острове.
Исследуем остров
Заряжаемся энергией во время йоги и медитации, завтракаем и едем на экскурсию по острову. Посетим скрытые от глаз туристов локации и отдохнём на живописных пляжах, где нас будет окружать только нетронутая природа.
Вернёмся в отель и проведём практику.
Переезд на Ломбок
Утром — йога и медитация. Далее нас ждёт путь до острова Ломбок. По прибытии заселимся в отель на первой береговой линии. Отдохнём на пляже, а на закате помедитируем.
Деревня Сембалун, водопад Мангку Шакти, пещера Бангкан и Розовый пляж
Сегодня мы отправляемся на экскурсию по острову. Посетим деревню Сембалун, которая известна своими живописными пейзажами, включая террасы рисовых полей, величественные горы, в частности, гору Ринджани. Побываем у водопада Мангку Шакти, а также заглянем в пещеру Бангкан. Затем познакомимся с племенем сасак и их бытом в ткацкой деревне. Увидим гигантские деревья самбелия и отдохнём на знаменитом Розовом пляже.
Вернувшись в отель, поужинаем и помедитируем на закате.
Свободный день
Наше путешествие подходит к концу. После йоги и завтрака вы сможете посвятить время отдыху на пляже. Позже мы проведём заключительные практики у океана и поделимся друг с другом впечатлениями от тура.
Окончание тура
С острова Ломбок вы доберётесь до аэропорта, откуда вернётесь домой. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Йога
- Кулинарный мастер-класс
- 2 групповые фотосессии
Что не входит в цену
- Перелёт до Индонезии и обратно
- Обеды и ужины
- Виза - $35
- Трансфер до аэропорта
- Шезлонги на общественных пляжах
- Персональные занятия йогой и фотосессии
- Дополнительные активности
- Спа в отеле