Йога, океан, блаженство: тур-перезагрузка в Индонезии

Приготовить балийские деликатесы, пройти ритуал очищения и помедитировать у океана
Индонезия славится своей атмосферой, располагающей к тотальному релаксу и обновлению.

Мы отправляемся в путешествие по островам, во время которого будем практиковать йогу и медитации, любоваться невероятной природой, исследовать водопады и другие
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знаковые локации.

Вы поучаствуете в кулинарном мастер-классе и ритуале Мелукат, побываете в гостях у племени сасак и посетите Розовый пляж. В свободные дни насладитесь отдыхом под солнцем Мундука, Нуса Пениды и острова Ломбок.

Йога, океан, блаженство: тур-перезагрузка в Индонезии
Йога, океан, блаженство: тур-перезагрузка в Индонезии
Йога, океан, блаженство: тур-перезагрузка в Индонезии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Предполагается участие без детей.

Проживание. 2-местное размещение в отелях Four Points by Sheraton Bali на острове Семиньяк, Sanak Retreat Resort на острове Мундук, а также в отелях на островах Нуса Пенида и Ломбок.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, а также кулинарный мастер-класс. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне и пароме.

Дети. Без детей.

Виза. Граждане РФ могут получить визу по прибытии на 30 дней в аэропорту (оплачивается самостоятельно).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на остров Семиньяк

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. У вас будет свободное время на посещение пляжа и знакомство друг с другом.

Вечером мы проведём практику йоги, которая поможет восстановиться после перелёта.

Прибытие на остров СеминьякПрибытие на остров СеминьякПрибытие на остров СеминьякПрибытие на остров Семиньяк
2 день

Полуостров Букит

Утром соберёмся на йогу и медитацию на пляже. Дыхательные практики и асаны помогут зарядиться энергией и окончательно проснуться. После завтрака у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку по окрестностям или пляжных отдых.

Во второй половине дня отправимся на полуостров Букит, где посетим местные пляжи и бар с потрясающим видом на закат. Затем вернёмся в отель и проведём занятие йогой для релаксации.

Полуостров БукитПолуостров БукитПолуостров БукитПолуостров Букит
3 день

Переезд в Мундук

После утренней энергетической практики йоги и завтрака выезжаем в Мундук. Это живописный экорайон на севере Бали. Расположенный в объятиях гор, он славится невероятными пейзажами, густыми джунглями, водопадами и рисовыми террасами.

Заселившись в отель, погуляем по окрестностям и сделаем красивые кадры. Вечером вновь проведём практику йоги.

Переезд в МундукПереезд в МундукПереезд в МундукПереезд в Мундук
4 день

Йога, медитация, ритуал Мелукат

Утром — йога и завтрак, а затем вас ждёт участие в ритуале Мелукат. Он передаётся из поколения в поколение в индуистской общине и символизирует духовное очищение. Церемония Мелукат проводится священником и включает в себя подношения, которые готовятся с соответствующими мантрами. Священник также читает мантры над человеком, подлежащим очищению. Затем его омывают кокосовой водой, после чего следует погружение в озеро, реку, море или другое место для купания, которое считается приносящим благословение.

По возвращении в отель проведём циклическую медитацию.

Йога, медитация, ритуал МелукатЙога, медитация, ритуал МелукатЙога, медитация, ритуал МелукатЙога, медитация, ритуал Мелукат
5 день

Кулинарный мастер-класс

Традиционно начнём день с йоги. После завтрака у вас будет свободное время. Далее отправимся на кулинарный мастер-класс, во время которого приготовим местные деликатесы. Погрузимся в атмосферу деревенской жизни и пополним копилку рецептов блюдами балийской кухни. В завершении мастер-класса полакомимся своими шедеврами.

Вернёмся в отель и отдохнём, растворяясь в асанах и медитации.

Кулинарный мастер-классКулинарный мастер-классКулинарный мастер-классКулинарный мастер-класс
6 день

Путешествие к водопадам

Позавтракав и попрактиковав йогу, отправимся любоваться водопадами. Вы увидите Баньюмаул, Секумпул, Баню Вана Амерта, Скрытую Долину и, конечно, Мундук. Поездка займёт около 6 часов.

По возвращении в отель помедитируем и отстроим новые асаны.

Путешествие к водопадамПутешествие к водопадамПутешествие к водопадамПутешествие к водопадам
7 день

Свободный день

После утренних практик у вас будет много свободного времени для отдыха. Желающие могут запланировать поездку на вулкан Батур или исследовать рисовые террасы.

Вечером — йога.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Остров Нуса Пенида

Насладившись утренней практикой йоги и завтраком, выезжаем в порт, чтобы добраться до острова Нуса Пенида. По прибытии заселимся в отель. Далее — свободное время, а вечером первое занятие йогой на новом острове.

Остров Нуса ПенидаОстров Нуса ПенидаОстров Нуса ПенидаОстров Нуса Пенида
9 день

Исследуем остров

Заряжаемся энергией во время йоги и медитации, завтракаем и едем на экскурсию по острову. Посетим скрытые от глаз туристов локации и отдохнём на живописных пляжах, где нас будет окружать только нетронутая природа.

Вернёмся в отель и проведём практику.

Исследуем островИсследуем островИсследуем островИсследуем остров
10 день

Переезд на Ломбок

Утром — йога и медитация. Далее нас ждёт путь до острова Ломбок. По прибытии заселимся в отель на первой береговой линии. Отдохнём на пляже, а на закате помедитируем.

Переезд на ЛомбокПереезд на ЛомбокПереезд на ЛомбокПереезд на ЛомбокПереезд на Ломбок
11 день

Деревня Сембалун, водопад Мангку Шакти, пещера Бангкан и Розовый пляж

Сегодня мы отправляемся на экскурсию по острову. Посетим деревню Сембалун, которая известна своими живописными пейзажами, включая террасы рисовых полей, величественные горы, в частности, гору Ринджани. Побываем у водопада Мангку Шакти, а также заглянем в пещеру Бангкан. Затем познакомимся с племенем сасак и их бытом в ткацкой деревне. Увидим гигантские деревья самбелия и отдохнём на знаменитом Розовом пляже.

Вернувшись в отель, поужинаем и помедитируем на закате.

Деревня Сембалун, водопад Мангку Шакти, пещера Бангкан и Розовый пляжДеревня Сембалун, водопад Мангку Шакти, пещера Бангкан и Розовый пляжДеревня Сембалун, водопад Мангку Шакти, пещера Бангкан и Розовый пляжДеревня Сембалун, водопад Мангку Шакти, пещера Бангкан и Розовый пляж
12 день

Свободный день

Наше путешествие подходит к концу. После йоги и завтрака вы сможете посвятить время отдыху на пляже. Позже мы проведём заключительные практики у океана и поделимся друг с другом впечатлениями от тура.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
13 день

Окончание тура

С острова Ломбок вы доберётесь до аэропорта, откуда вернётесь домой. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Йога
  • Кулинарный мастер-класс
  • 2 групповые фотосессии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Индонезии и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза - $35
  • Трансфер до аэропорта
  • Шезлонги на общественных пляжах
  • Персональные занятия йогой и фотосессии
  • Дополнительные активности
  • Спа в отеле
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Денпасар, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Международный аэропорт Денпасар, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бали

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