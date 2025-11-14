Описание тура
Организационные детали
1) Обязательно необходима медицинская страховка.
2) Возьми с собой удобные кроссовки (желательно для треккинга), так как будем подниматься на вулкан, спускаться на дикие пляжи и т. д.
Лучше не белые, так как после вулканического песка их будет сложно отстирать.
3) Также для подъёма на вулкан нужны тёплые вещи (кофта, штаны).
4) Если есть коралки, возьми с собой, так удобнее будет передвигаться по скрытому каньону
5) Рекомендую перед отпуском 2–3 раза посетить солярий, чтобы легче было на солнце.
6) Деньги лучше менять в городе, мы тебя встретим в аэропорту и отвезём в гостиницу.
7) Если есть профессиональная маска для снорклинга, лучше взять, тут обычные выдаются.
8) Если есть необходимость в таблетках или слабый желудок, лучше на всякий случай взять с собой из России. На Бали российских таблеток нет, нужно будет аналоги искать в случае необходимости.
9) Крема для загара, головные уборы могут потребоваться, чтобы не покупать тут, можно взять с собой.
10) Важно! Доллары старого образца не принимают на Бали. Не старше 2007 года нужны доллары.
11) При прилете у вас попросят оплату за визу $35. Нужно иметь наличные.
12) Лосины или велосипедки для сёрфинга. С ними будет намного удобнее.
Программа тура по дням
Привет, Бали
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Разместившись, познакомимся друг с другом. Этот день посвящён отдыху после перелёта и обсуждению планов на тур.
Ловим волны Индийского океана
Готовы покорять океанские просторы? В этот день состоится наше первое занятие сёрфингом: будет и теория, и много практики! Вечером вас ждёт расслабляющий сеанс балийского массажа, который поможет снять напряжение и восстановить силы.
Пляжный релакс
Сегодня нас ждёт отдых на одних из самых живописных пляжей Индийского океана. После этого мы отправимся встречать закат у храма, расположенного на краю утёса. По пути мы заедем в место, откуда открывается потрясающий вид.
Свободный день
Наступил день, полностью посвящённый отдыху! Купание, солнечные ванны, спа, прогулки по пляжу или шопинг — выбор за вами. Сегодня можно расслабиться, но если хочется чего-то особенного, подскажем лучшие места для отдыха или организуем дополнительные развлечения.
Свободный день
Время для наслаждения островом: океан, шопинг, исследование местных достопримечательностей и посещение лучших ресторанчиков Бали. Полная свобода выбора!
Свободный день
Сегодня вы снова можете самостоятельно распланировать досуг или обратиться к нам за советами, как провести время.
Убуд - сердце острова
Сегодня мы переезжаем в Убуд — духовное сердце острова. По пути нас ждёт одно из самых впечатляющих мест Бали — водопад Tukad Cepung, скрытый в скалистом каньоне. Особенно красиво здесь утром, когда солнечные лучи пробиваются сквозь своды и создают волшебное сияние внутри ущелья.
Далее — сплав по одной из самых живописных рек острова. Берега покрыты джунглями и рисовыми террасами, а вода прозрачна и прохладна. Рафтинг лёгкий и безопасный — уровень сложности около 4 из 10. По пути мы устроим дружеские соревнования и зарядимся командным настроением.
После активного дня отправляемся в наш отель в Убуде. Вечер можно посвятить отдыху, прогулке по окрестностям и наслаждению атмосферой этого умиротворённого места.
Рисовые террасы и священный ритуал очищения
Сегодня нас ждёт яркая и насыщенная программа в сопровождении русскоговорящего балийского гида Маде, который расскажет о культуре, традициях и философии Бали.
Первой остановкой станет парк Alas Harum — одно из самых известных мест для фотосессий на острове. Здесь можно арендовать эффектное платье, прокатиться на легендарных балийских качелях и сделать впечатляющие снимки на фоне джунглей и рисовых террас.
После мы отправимся в храм Sebatu, где пройдёт священный ритуал очищения мелукат. Это уединённое место редко посещают туристы, поэтому обряд проходит в особой атмосфере спокойствия и гармонии.
Далее посетим кофейную плантацию, где можно попробовать разные сорта кофе и чая, узнать о традиционных способах их выращивания и обжарки. Этот визит позволит взглянуть на привычные напитки под новым углом.
Завершим день обедом в кафе среди рисовых террас. Здесь можно искупаться в красивом инфинити-бассейне, насладиться видом на долину и просто отдохнуть в окружении природы.
День отдыха в Убуде
Сегодня свободный день. Убуд — место, где каждый находит что-то своё: йога и медитации, прогулки по водопадам, посещение магазинов с изделиями местных мастеров или созерцание пейзажей.
При желании можно выбрать активное занятие — организаторы помогут сделать этот день особенным.
Возвращение в Куту
После насыщенных приключений мы возвращаемся в Куту — место, где отдых обретает новое значение. Здесь всё располагает к расслаблению: океан, мягкий бриз и чувство заслуженного спокойствия.
Свободный день
Сегодняшний день — для отдыха и неспешного удовольствия. Можно провести время у моря, насладиться массажем или просто плыть по течению без планов и спешки.
Свободный день
Финальные часы на Бали хочется провести ярко. Утром можно докупить сувениры или провести время у бассейна, а вечером отправиться на рыбный рынок у океана. Там, под звуки прибоя, нас ждёт ужин из свежайших морепродуктов и дружеские разговоры о лучших моментах путешествия.
Сёрфинг и балийский массаж
Сегодня мы вновь выйдем на океан — второе занятие по сёрфингу часто становится переломным: именно на нём большинство участников уверенно встают на доску. Наш фотограф запечатлеет эти кадры — доказательство того, что волна действительно покорена.
После занятия нас ждёт расслабляющий балийский массаж, который снимет усталость и подарит ощущение полного восстановления.
Вечером снова отправимся на рыбный рынок, чтобы в компании новых друзей проводить тур вкусами свежих морепродуктов и воспоминаниями о прошедших днях.
Окончание тура
Пора собирать чемоданы, наполненные сувенирами, и прощаться с островом. Мы проводим вас до аэропорта. До новых встреч на Бали!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|126 296 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- 2 занятия сёрфингом
- 2 сеанса балийского массажа
- Посещение пляжей Меласти и Дримленд
- Рафтинг по одной из живописных рек Бали
- Катание на качелях Bali Swing
- Прогулка по рисовым террасам
Что не входит в цену
- Перелёт до Бали и обратно
- Остальное питание
- Страховка
- Виза - $35
- 1-местное размещение
- 2-дневная экскурсия на остров Нуса-Пенида
- Восхождение на вулкан Батур
- Снорклинг с дельфинами
- Посещение водопадов и прыжки со скал (по желанию)
- Лес обезьян в Убуде