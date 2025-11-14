Мои заказы

Балийская сказка: сёрфинг, рафтинг, океан и вдохновляющие локации

Пройти ритуал очищения в Убуде, сплавиться по реке и поймать свою первую волну
Безмятежный отдых на Бали — настоящее райское наслаждение! В этом путешествии вы полюбуетесь великолепными пляжами Индийского океана, попробуете свои силы в сёрфинге и побалуете себя расслабляющим массажем, который восстановит силы
и наполнит энергией.

Откроете для себя магию Убуда: погрузитесь в атмосферу древних традиций, пройдёте обряд очищения в священных водах и при желании проведёте время в Лесу обезьян.

Мы сделаем эффектные кадры в живописных локациях и просто окунёмся в атмосферу вечного лета, нежась под лучами балийского солнца.

Ближайшие даты:
16
ноя1
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

1) Обязательно необходима медицинская страховка.

2) Возьми с собой удобные кроссовки (желательно для треккинга), так как будем подниматься на вулкан, спускаться на дикие пляжи и т. д.
Лучше не белые, так как после вулканического песка их будет сложно отстирать.

3) Также для подъёма на вулкан нужны тёплые вещи (кофта, штаны).

4) Если есть коралки, возьми с собой, так удобнее будет передвигаться по скрытому каньону

5) Рекомендую перед отпуском 2–3 раза посетить солярий, чтобы легче было на солнце.

6) Деньги лучше менять в городе, мы тебя встретим в аэропорту и отвезём в гостиницу.

7) Если есть профессиональная маска для снорклинга, лучше взять, тут обычные выдаются.

8) Если есть необходимость в таблетках или слабый желудок, лучше на всякий случай взять с собой из России. На Бали российских таблеток нет, нужно будет аналоги искать в случае необходимости.

9) Крема для загара, головные уборы могут потребоваться, чтобы не покупать тут, можно взять с собой.

10) Важно! Доллары старого образца не принимают на Бали. Не старше 2007 года нужны доллары.

11) При прилете у вас попросят оплату за визу $35. Нужно иметь наличные.

12) Лосины или велосипедки для сёрфинга. С ними будет намного удобнее.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Бали

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Разместившись, познакомимся друг с другом. Этот день посвящён отдыху после перелёта и обсуждению планов на тур.

2 день

Ловим волны Индийского океана

Готовы покорять океанские просторы? В этот день состоится наше первое занятие сёрфингом: будет и теория, и много практики! Вечером вас ждёт расслабляющий сеанс балийского массажа, который поможет снять напряжение и восстановить силы.

3 день

Пляжный релакс

Сегодня нас ждёт отдых на одних из самых живописных пляжей Индийского океана. После этого мы отправимся встречать закат у храма, расположенного на краю утёса. По пути мы заедем в место, откуда открывается потрясающий вид.

4 день

Свободный день

Наступил день, полностью посвящённый отдыху! Купание, солнечные ванны, спа, прогулки по пляжу или шопинг — выбор за вами. Сегодня можно расслабиться, но если хочется чего-то особенного, подскажем лучшие места для отдыха или организуем дополнительные развлечения.

5 день

Свободный день

Время для наслаждения островом: океан, шопинг, исследование местных достопримечательностей и посещение лучших ресторанчиков Бали. Полная свобода выбора!

6 день

Свободный день

Сегодня вы снова можете самостоятельно распланировать досуг или обратиться к нам за советами, как провести время.

7 день

Убуд - сердце острова

Сегодня мы переезжаем в Убуд — духовное сердце острова. По пути нас ждёт одно из самых впечатляющих мест Бали — водопад Tukad Cepung, скрытый в скалистом каньоне. Особенно красиво здесь утром, когда солнечные лучи пробиваются сквозь своды и создают волшебное сияние внутри ущелья.

Далее — сплав по одной из самых живописных рек острова. Берега покрыты джунглями и рисовыми террасами, а вода прозрачна и прохладна. Рафтинг лёгкий и безопасный — уровень сложности около 4 из 10. По пути мы устроим дружеские соревнования и зарядимся командным настроением.

После активного дня отправляемся в наш отель в Убуде. Вечер можно посвятить отдыху, прогулке по окрестностям и наслаждению атмосферой этого умиротворённого места.

8 день

Рисовые террасы и священный ритуал очищения

Сегодня нас ждёт яркая и насыщенная программа в сопровождении русскоговорящего балийского гида Маде, который расскажет о культуре, традициях и философии Бали.

Первой остановкой станет парк Alas Harum — одно из самых известных мест для фотосессий на острове. Здесь можно арендовать эффектное платье, прокатиться на легендарных балийских качелях и сделать впечатляющие снимки на фоне джунглей и рисовых террас.

После мы отправимся в храм Sebatu, где пройдёт священный ритуал очищения мелукат. Это уединённое место редко посещают туристы, поэтому обряд проходит в особой атмосфере спокойствия и гармонии.

Далее посетим кофейную плантацию, где можно попробовать разные сорта кофе и чая, узнать о традиционных способах их выращивания и обжарки. Этот визит позволит взглянуть на привычные напитки под новым углом.

Завершим день обедом в кафе среди рисовых террас. Здесь можно искупаться в красивом инфинити-бассейне, насладиться видом на долину и просто отдохнуть в окружении природы.

9 день

День отдыха в Убуде

Сегодня свободный день. Убуд — место, где каждый находит что-то своё: йога и медитации, прогулки по водопадам, посещение магазинов с изделиями местных мастеров или созерцание пейзажей.

При желании можно выбрать активное занятие — организаторы помогут сделать этот день особенным.

10 день

Возвращение в Куту

После насыщенных приключений мы возвращаемся в Куту — место, где отдых обретает новое значение. Здесь всё располагает к расслаблению: океан, мягкий бриз и чувство заслуженного спокойствия.

11 день

Свободный день

Сегодняшний день — для отдыха и неспешного удовольствия. Можно провести время у моря, насладиться массажем или просто плыть по течению без планов и спешки.

12 день

Свободный день

Финальные часы на Бали хочется провести ярко. Утром можно докупить сувениры или провести время у бассейна, а вечером отправиться на рыбный рынок у океана. Там, под звуки прибоя, нас ждёт ужин из свежайших морепродуктов и дружеские разговоры о лучших моментах путешествия.

13 день

Сёрфинг и балийский массаж

Сегодня мы вновь выйдем на океан — второе занятие по сёрфингу часто становится переломным: именно на нём большинство участников уверенно встают на доску. Наш фотограф запечатлеет эти кадры — доказательство того, что волна действительно покорена.

После занятия нас ждёт расслабляющий балийский массаж, который снимет усталость и подарит ощущение полного восстановления.

Вечером снова отправимся на рыбный рынок, чтобы в компании новых друзей проводить тур вкусами свежих морепродуктов и воспоминаниями о прошедших днях.

14 день

Окончание тура

Пора собирать чемоданы, наполненные сувенирами, и прощаться с островом. Мы проводим вас до аэропорта. До новых встреч на Бали!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет126 296 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • 2 занятия сёрфингом
  • 2 сеанса балийского массажа
  • Посещение пляжей Меласти и Дримленд
  • Рафтинг по одной из живописных рек Бали
  • Катание на качелях Bali Swing
  • Прогулка по рисовым террасам
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бали и обратно
  • Остальное питание
  • Страховка
  • Виза - $35
  • 1-местное размещение
  • 2-дневная экскурсия на остров Нуса-Пенида
  • Восхождение на вулкан Батур
  • Снорклинг с дельфинами
  • Посещение водопадов и прыжки со скал (по желанию)
  • Лес обезьян в Убуде
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид на Бали
Привет! Меня зовут Никита, и я тот самый человек, который будет с вами на связи до, во время и даже после тура. Я живу на Бали и провожу авторские путешествия по
самым разным уголкам Индонезии — от пирамид Явы до комодских варанов. Лично проезжаю все маршруты, проверяю каждую локацию, ночевал более чем в 100 отелях, прежде чем выбрать те, в которых будете жить вы. В моих турах нет случайных мест — только то, что по-настоящему впечатлило и оставило след в душе. Я не просто составляю маршруты — я собираю атмосферу. Мне важно, чтобы вы чувствовали себя в путешествии не как турист, а как друг, которого ждут, которому рады и которого хотят удивить. Каждый тур — это живая история, в которую я вкладываю максимум энергии и внимания. Здесь будет красиво, весело, местами неожиданно, а главное — по-настоящему. И если вы хотите не просто «посетить места», а настоящее приключение с душой, то вы его нашли. До встречи в путешествии!

