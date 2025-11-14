Безмятежный отдых на Бали — настоящее райское наслаждение! В этом путешествии вы полюбуетесь великолепными пляжами Индийского океана, попробуете свои силы в сёрфинге и побалуете себя расслабляющим массажем, который восстановит силы

и наполнит энергией. Откроете для себя магию Убуда: погрузитесь в атмосферу древних традиций, пройдёте обряд очищения в священных водах и при желании проведёте время в Лесу обезьян. Мы сделаем эффектные кадры в живописных локациях и просто окунёмся в атмосферу вечного лета, нежась под лучами балийского солнца.

Описание тура

Организационные детали

1) Обязательно необходима медицинская страховка.

2) Возьми с собой удобные кроссовки (желательно для треккинга), так как будем подниматься на вулкан, спускаться на дикие пляжи и т. д.

Лучше не белые, так как после вулканического песка их будет сложно отстирать.

3) Также для подъёма на вулкан нужны тёплые вещи (кофта, штаны).

4) Если есть коралки, возьми с собой, так удобнее будет передвигаться по скрытому каньону

5) Рекомендую перед отпуском 2–3 раза посетить солярий, чтобы легче было на солнце.

6) Деньги лучше менять в городе, мы тебя встретим в аэропорту и отвезём в гостиницу.

7) Если есть профессиональная маска для снорклинга, лучше взять, тут обычные выдаются.

8) Если есть необходимость в таблетках или слабый желудок, лучше на всякий случай взять с собой из России. На Бали российских таблеток нет, нужно будет аналоги искать в случае необходимости.

9) Крема для загара, головные уборы могут потребоваться, чтобы не покупать тут, можно взять с собой.

10) Важно! Доллары старого образца не принимают на Бали. Не старше 2007 года нужны доллары.

11) При прилете у вас попросят оплату за визу $35. Нужно иметь наличные.

12) Лосины или велосипедки для сёрфинга. С ними будет намного удобнее.