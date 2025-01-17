Программа может меняться из-за погодных условий.

При желании вы всегда можете приехать заранее или остаться ещё на отдых в отеле.

Бронь места осуществляется только после внесения невозвращаемого депозита (700 EUR), поэтому убедитесь, что ваши планы не поменяются. Остальная сумма оплачивается за неделю до поездки.

Срок действия паспорта или ID карты должен составлять не менее 6 месяцев со дня окончания поездки.

Страховку на путешествие необходимо оформить не позднее, чем за 5 дней до тура.

Проживание. В Сануре в отеле Puri Santrian (5 ночей), размещение 2-местное. Отель находится на первой линии. На территории есть два больших бассейна, ресторан, бесплатный wi-fi.

Каждый номер с современным дизайном, оснащён кондиционером и ванной комнатой. Из номеров открывается красивый вид. Есть фен, пляжные и душевые полотенца. Уборка номеров ежедневная.

Рядом большая прогулочная зона, велосипедная дорожка вдоль набережной, кафе и магазинчики. Пляж доступен к купанию, предоставляются бесплатные шезлонги.

В Убуде — отель аналогичного класса.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Автомобили премиум-класса.

Дети. Без детей. Минимальный возраст участниц — 28 лет.

Виза. Нужна, оформляется в аэропорту.