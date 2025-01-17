Познать себя и открыть горизонты: женский йога-ретрит на Бали

Отдохнуть на пляжах Санура и Убуда, посетить главные места острова и гармонизировать своё состояние
Обрести внутреннюю гармонию, наполниться энергией и лучше узнать себя этой зимой вам поможет путешествие на райский остров Бали. Приглашаем отдохнуть на солнечных пляжах, посетить основные локации и улучшить качество жизни.

Вас
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ждут различные йога-практики, дыхательные техники и медитации, а также чайные и какао-церемонии, омовение в святых источниках храма Тирта Эмпул и звукотерапия. Мы полюбуемся водопадами и встретим закат в скальном храме Танах Лот. Побываем в лесу, где обитают обезьяны, и совершим сафари в окружении джунглей. С желающими покорим вулкан Батур и насладимся невероятными пейзажами на рассвете. Откройте новое и подарите себе волшебные трансформации!

5
2 отзыва
Познать себя и открыть горизонты: женский йога-ретрит на Бали
Познать себя и открыть горизонты: женский йога-ретрит на Бали
Познать себя и открыть горизонты: женский йога-ретрит на Бали

Описание тура

Организационные детали

Программа может меняться из-за погодных условий.
При желании вы всегда можете приехать заранее или остаться ещё на отдых в отеле.
Бронь места осуществляется только после внесения невозвращаемого депозита (700 EUR), поэтому убедитесь, что ваши планы не поменяются. Остальная сумма оплачивается за неделю до поездки.
Срок действия паспорта или ID карты должен составлять не менее 6 месяцев со дня окончания поездки.
Страховку на путешествие необходимо оформить не позднее, чем за 5 дней до тура.

Проживание. В Сануре в отеле Puri Santrian (5 ночей), размещение 2-местное. Отель находится на первой линии. На территории есть два больших бассейна, ресторан, бесплатный wi-fi.

Каждый номер с современным дизайном, оснащён кондиционером и ванной комнатой. Из номеров открывается красивый вид. Есть фен, пляжные и душевые полотенца. Уборка номеров ежедневная.

Рядом большая прогулочная зона, велосипедная дорожка вдоль набережной, кафе и магазинчики. Пляж доступен к купанию, предоставляются бесплатные шезлонги.

В Убуде — отель аналогичного класса.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Автомобили премиум-класса.

Дети. Без детей. Минимальный возраст участниц — 28 лет.

Виза. Нужна, оформляется в аэропорту.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и едем в отель в Сануре — довольно оживлённом районе на юго-восточном побережье Бали с хорошо развитой инфраструктурой. Отдых после перелёта.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Круг знакомств, чайная церемония, практика йога-нидры

После завтрака соберёмся в кругу для знакомства и побалуем себя ароматным напитком на чайной церемонии. Днём у вас будет время для пляжного отдыха и прогулок по окрестностям.

Вечером вас ждёт практика йога-нидры с формированием намерения под звуки поющих чаш. Это глубокая релаксация на грани сна и бодрствования и контактом со сферой бессознательного. За минимальное количество времени она поможет отдохнуть и восстановиться после информационно нагруженных контактов с внешним миром.

Круг знакомств, чайная церемония, практика йога-нидрыКруг знакомств, чайная церемония, практика йога-нидрыКруг знакомств, чайная церемония, практика йога-нидрыКруг знакомств, чайная церемония, практика йога-нидры
3 день

Дыхательная практика, посещение храма Танах Лот

Начнём день с дыхательной практики шаманов и динамической медитации под звуки шаманского бубна: через активацию голоса, дыхания и движений сможем выразить всё, что хочет наше тело.

После обеда едем любоваться закатом в храме на скале — Танах Лот. Этот действующий индуистский храм — одна из основных достопримечательностей Бали и культурный символ Индонезии. А ещё от него открываются потрясающие виды!

Дыхательная практика, посещение храма Танах ЛотДыхательная практика, посещение храма Танах ЛотДыхательная практика, посещение храма Танах ЛотДыхательная практика, посещение храма Танах ЛотДыхательная практика, посещение храма Танах Лот
4 день

Рассвет на Батуре, церемония омовения в Тирта Эмпул, практики дыхания и йоги

Сегодня с желающими встанем пораньше и отправимся покорять вулкан Батур (за доплату). Подъём несложный, к рассвету уже будем на вершине. Позавтракаем здесь же, наслаждаясь фантастическими пейзажами, и сделаем потрясающие кадры в рассветных красках.

После едем расслабляться и исцеляться в Тирта Эмпул — индуистский храм, на территории которого есть пруд с источником пресной святой воды. Вас ждёт церемония омовения.

Вечер посвятим дыхательной технике, погружению в тело через дыхание, волновой йоге, виньяса-йоге и, в завершении, глубокой шавасане под звуки гималайских поющих чаш.

Рассвет на Батуре, церемония омовения в Тирта Эмпул, практики дыхания и йогиРассвет на Батуре, церемония омовения в Тирта Эмпул, практики дыхания и йогиРассвет на Батуре, церемония омовения в Тирта Эмпул, практики дыхания и йогиРассвет на Батуре, церемония омовения в Тирта Эмпул, практики дыхания и йогиРассвет на Батуре, церемония омовения в Тирта Эмпул, практики дыхания и йоги
5 день

Пляжный отдых, йога

Сегодня свободный день. Вы можете отдохнуть на пляже и побаловать себя спа-массажами.
Вечером снова попрактикуем различные виды йоги и дыхательные техники.

Пляжный отдых, йогаПляжный отдых, йогаПляжный отдых, йогаПляжный отдых, йога
6 день

Переезд в Убуд, прогулка по городу, лес с обезьянами

Позавтракав, переедем в самое сердце острова — город Убуд. Разместимся в отеле и отправимся гулять ярким улочкам! Здесь можно увидеть красивые картины, множество товаров ручной работы и даже предметы искусства.

Затем побываем в лесу, где обитают обезьяны. Покормим озорных животных и сделаем с ними милые фотографии.

Переезд в Убуд, прогулка по городу, лес с обезьянамиПереезд в Убуд, прогулка по городу, лес с обезьянамиПереезд в Убуд, прогулка по городу, лес с обезьянамиПереезд в Убуд, прогулка по городу, лес с обезьянамиПереезд в Убуд, прогулка по городу, лес с обезьянамиПереезд в Убуд, прогулка по городу, лес с обезьянами
7 день

Тантрическая практика, поездка к водопадам

Утро посвятим тантрической практике, направленной на углубление чувственности и установления контакта с телом и помогающей лучше познать себя.

Во второй половине дня постим три живописных водопада: полюбуемся умиротворяющими потоками, пофотографируем и помедитируем под успокаивающий шум воды.

Тантрическая практика, поездка к водопадамТантрическая практика, поездка к водопадамТантрическая практика, поездка к водопадамТантрическая практика, поездка к водопадам
8 день

Сафари, медитативная практика

Сегодня утром вас ждёт речное сафари в окружении джунглей! Полюбуемся живописными берегами и сможем понаблюдать за дикими животными с безопасного расстояния в их естественной среде обитания.

После обеда соберёмся на медитативную практику, которая поможет избавиться от блоков и всего того, что мешает реализации наших желаний, а также гармонизировать свои чувства, мысли и отношения.

Сафари, медитативная практикаСафари, медитативная практикаСафари, медитативная практикаСафари, медитативная практика
9 день

Завершающие практики, трансфер в аэропорт

Начнём день с заключительной практики. Соберёмся в кругу, чтобы поделиться своими переживаниями, обсудить полученный опыт. Также вы поучаствуете в какао-церемонии, медитации благодарности и звукотерапии под звуки гонга и гималайских поющих чаш.

Затем — отъезд в аэропорт.

Завершающие практики, трансфер в аэропортЗавершающие практики, трансфер в аэропортЗавершающие практики, трансфер в аэропортЗавершающие практики, трансфер в аэропорт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Встреча в аэропорту и трансфер до отеля и в аэропорт в заключительный день
  • Сопровождения организатором
  • Посещение SPA-центра с бассейнами, купелями и практиками в этот день
  • Все поездки и экскурсии по программе
  • Все входные билеты по программе
  • Телесные практики, саундхилинг (звукотерапия) по программе
  • Услуги проводника, мастера практик в туре
Что не входит в цену
  • Перелёт в Денпасар и обратно ~ €980
  • Виза в аэропорту - €40
  • Обеды и ужины
  • Восхождение на вулкан Батур - €35€ (по желанию)
  • Рафтинг на реке - €30 (по желанию)
  • Личные расходы (активности, перемещения вне программы, шопинг)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Денпасар, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса
Завершение: Денпасар, аэропорт, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
17 янв 2025
Хотела поделиться с вами своими впечатлениями от тура, из которого я вернулась пару дней назад.
Об этом я мечтала уже давно и даже успела составить детальный маршрут своего путешествия. Но поездка
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постоянно откладывалась. И тут, как говорят, сошлись звёзды.
Останавливались в роскошных отелях. И каждый вечер у нас были уютные посиделки на закате, за душевными разговорами в самых красивых местах.
За очень короткое время, организатору удалось так всех сплотить, что в конце было тяжело расстаться.
Вы - лучшие!
Не для кого не секрет, что я сама организую все свои поездки, а таким людям сложно угодить. Но мне понравилось!
Знакомьтесь, это - Ирина, искушённый путешественник и организатор своих авторских туров.
Чаще всего она организует""Девичники"", но в последнее время всё чаще в программе появляются смешанные туры. С Ирой вы не будете есть в забегаловках и жить в дешевых отелях.
Небольшие группы. Встреча в аэропорту, вип трансфер с шампанским, лучшие отели, вкусные рестораны. Если вы остановитесь на морском курорте, то ваш номер будет с видом на море. Круто! Не правда ли?
И да, у вас всегда есть возможность после тура, продлить своё путешествие ещё на несколько дней. Именно так я и сделала.
Тур - это про комфорт в вашем путешествии. Всё на высоком уровне. А почему бы нам себя не побаловать? Ну разве мы не достойны такого?
Если у вас есть желание отправиться в удивительное путешествие, но нет компании или же вам сложно самому организовать своё путешествие, вам точно сюда.

С
12 дек 2024
Недавно вернулись из путешествия.

Это был наш первый опыт путешествия с группой. Немного волновались. Но группа сложилась замечательная, общительная и дружная. В поездке все было отлично организовано, за что отдельная благодарность
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Ирине. Все продумано до мелочей, но даже в такой точной организации нашлось место для экспромта и сюрприза для единственного мужчины в нашем женском цветнике.

За неделю мы осмотрели множество красивейших мест, в одном из них нас встречал хозяин, что огромная редкость и опять же организовано Ириной.
Вернувшись домой мы почувствовали тоску по нашей группе и уже с нетерпением ожидаем новых поездок. На следующий год уже 2 поездки оплачены, но Ирина не дает нам накопить скуку и деньги, поэтому, боюсь, поездок будет 4, а может и больше.

Спасибо тебе огромное! Навеки твои Света и Дима.

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