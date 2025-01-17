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Описание тура
Организационные детали
Программа может меняться из-за погодных условий.
При желании вы всегда можете приехать заранее или остаться ещё на отдых в отеле.
Бронь места осуществляется только после внесения невозвращаемого депозита (700 EUR), поэтому убедитесь, что ваши планы не поменяются. Остальная сумма оплачивается за неделю до поездки.
Срок действия паспорта или ID карты должен составлять не менее 6 месяцев со дня окончания поездки.
Страховку на путешествие необходимо оформить не позднее, чем за 5 дней до тура.
Проживание. В Сануре в отеле Puri Santrian (5 ночей), размещение 2-местное. Отель находится на первой линии. На территории есть два больших бассейна, ресторан, бесплатный wi-fi.
Каждый номер с современным дизайном, оснащён кондиционером и ванной комнатой. Из номеров открывается красивый вид. Есть фен, пляжные и душевые полотенца. Уборка номеров ежедневная.
Рядом большая прогулочная зона, велосипедная дорожка вдоль набережной, кафе и магазинчики. Пляж доступен к купанию, предоставляются бесплатные шезлонги.
В Убуде — отель аналогичного класса.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Автомобили премиум-класса.
Дети. Без детей. Минимальный возраст участниц — 28 лет.
Виза. Нужна, оформляется в аэропорту.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и едем в отель в Сануре — довольно оживлённом районе на юго-восточном побережье Бали с хорошо развитой инфраструктурой. Отдых после перелёта.
Круг знакомств, чайная церемония, практика йога-нидры
После завтрака соберёмся в кругу для знакомства и побалуем себя ароматным напитком на чайной церемонии. Днём у вас будет время для пляжного отдыха и прогулок по окрестностям.
Вечером вас ждёт практика йога-нидры с формированием намерения под звуки поющих чаш. Это глубокая релаксация на грани сна и бодрствования и контактом со сферой бессознательного. За минимальное количество времени она поможет отдохнуть и восстановиться после информационно нагруженных контактов с внешним миром.
Дыхательная практика, посещение храма Танах Лот
Начнём день с дыхательной практики шаманов и динамической медитации под звуки шаманского бубна: через активацию голоса, дыхания и движений сможем выразить всё, что хочет наше тело.
После обеда едем любоваться закатом в храме на скале — Танах Лот. Этот действующий индуистский храм — одна из основных достопримечательностей Бали и культурный символ Индонезии. А ещё от него открываются потрясающие виды!
Рассвет на Батуре, церемония омовения в Тирта Эмпул, практики дыхания и йоги
Сегодня с желающими встанем пораньше и отправимся покорять вулкан Батур (за доплату). Подъём несложный, к рассвету уже будем на вершине. Позавтракаем здесь же, наслаждаясь фантастическими пейзажами, и сделаем потрясающие кадры в рассветных красках.
После едем расслабляться и исцеляться в Тирта Эмпул — индуистский храм, на территории которого есть пруд с источником пресной святой воды. Вас ждёт церемония омовения.
Вечер посвятим дыхательной технике, погружению в тело через дыхание, волновой йоге, виньяса-йоге и, в завершении, глубокой шавасане под звуки гималайских поющих чаш.
Пляжный отдых, йога
Сегодня свободный день. Вы можете отдохнуть на пляже и побаловать себя спа-массажами.
Вечером снова попрактикуем различные виды йоги и дыхательные техники.
Переезд в Убуд, прогулка по городу, лес с обезьянами
Позавтракав, переедем в самое сердце острова — город Убуд. Разместимся в отеле и отправимся гулять ярким улочкам! Здесь можно увидеть красивые картины, множество товаров ручной работы и даже предметы искусства.
Затем побываем в лесу, где обитают обезьяны. Покормим озорных животных и сделаем с ними милые фотографии.
Тантрическая практика, поездка к водопадам
Утро посвятим тантрической практике, направленной на углубление чувственности и установления контакта с телом и помогающей лучше познать себя.
Во второй половине дня постим три живописных водопада: полюбуемся умиротворяющими потоками, пофотографируем и помедитируем под успокаивающий шум воды.
Сафари, медитативная практика
Сегодня утром вас ждёт речное сафари в окружении джунглей! Полюбуемся живописными берегами и сможем понаблюдать за дикими животными с безопасного расстояния в их естественной среде обитания.
После обеда соберёмся на медитативную практику, которая поможет избавиться от блоков и всего того, что мешает реализации наших желаний, а также гармонизировать свои чувства, мысли и отношения.
Завершающие практики, трансфер в аэропорт
Начнём день с заключительной практики. Соберёмся в кругу, чтобы поделиться своими переживаниями, обсудить полученный опыт. Также вы поучаствуете в какао-церемонии, медитации благодарности и звукотерапии под звуки гонга и гималайских поющих чаш.
Затем — отъезд в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1890
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Встреча в аэропорту и трансфер до отеля и в аэропорт в заключительный день
- Сопровождения организатором
- Посещение SPA-центра с бассейнами, купелями и практиками в этот день
- Все поездки и экскурсии по программе
- Все входные билеты по программе
- Телесные практики, саундхилинг (звукотерапия) по программе
- Услуги проводника, мастера практик в туре
Что не входит в цену
- Перелёт в Денпасар и обратно ~ €980
- Виза в аэропорту - €40
- Обеды и ужины
- Восхождение на вулкан Батур - €35€ (по желанию)
- Рафтинг на реке - €30 (по желанию)
- Личные расходы (активности, перемещения вне программы, шопинг)
- Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Об этом я мечтала уже давно и даже успела составить детальный маршрут своего путешествия. Но поездка
Это был наш первый опыт путешествия с группой. Немного волновались. Но группа сложилась замечательная, общительная и дружная. В поездке все было отлично организовано, за что отдельная благодарность