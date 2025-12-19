Прошлое и настоящее столицы Индонезии - от символа независимости до старого порта
Этот маршрут показывает Джакарту не как мегаполис, а как город с памятью.
От величия Монаса до атмосферных улочек Глодока и тёплого дерева традиционных кораблей — вы прочувствуете столицу через ритм, запахи и детали. И взглянете на город глазами местных жителей.
Описание экскурсии
8:30 — встреча и трансфер из вашего отеля
9:00 — «Таман Мини Индонезия Инда»: тематический парк в восточной части Джакарты, где представлены миниатюры традиционных домов и храмов, а также озеро в форме карты Индонезии
10:00 — посещение Национального монумента Монас — символа независимости Индонезии, возможность подняться на смотровую площадку
12:00 — обзор мечети Истикляль — крупнейшего мусульманского храма Юго-Восточной Азии и символа национальной независимости
14:00 — Джакартский кафедральный собор недалеко от мечети, выполненный в колониальном стиле
15:00 — прогулка по китайскому кварталу Глодок с его традиционной атмосферой и рынками
15:30 — площадь Фатахиллах и старый город Кота Туа, где сохранилась архитектура эпохи колониальной Голландии
16:15 — осмотр старого морского порта Sunda Kelapa с традиционными деревянными парусными кораблями
17:00 — окончание экскурсии и трансфер обратно в отель
А ещё вы:
узнаете историю борьбы за независимость Индонезии
разберёте роль мечети Истикляль и кафедрального собора в религиозном сосуществовании столицы
погрузитесь в жизнь китайской диаспоры: от торговых традиций до влияния на кухню и культуру Джакарты
откроете колониальное наследие и выясните, как старый город сохранил дух Батавии
услышите истории о торговых путях и пиратстве в Индонезии
исследуете культурное многообразие архипелага и традиции 33 провинций
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на машине Mitsubhisi EXSPENDER, Toyota Avanza или Toyota Innova, услуги русскоговорящего гида из нашей команды
Дополнительные расходы: билеты в Taman Mini Indonesia — $1,6 с чел., морской музей — $3,5 с чел., Национальный памятник — $2 с чел., обед (по желанию) — можно остановиться в кафе Batavia в Старом городе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов в Джакарте
Провели экскурсии для 132 туристов
Selamat siang! Я — член команды гидов на Бали и Сейшелах. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи. читать дальше
В нашей команде есть англоговорящие и русскоговорящие гиды-водители. Мы знаем самые интересные места на Бали и Сейшелах + возим на соседние острова.
Всегда готовы оказать высокий сервис для наших гостей и подстроиться под ваши желания. Будем рады работать для вас!