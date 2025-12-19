Этот маршрут показывает Джакарту не как мегаполис, а как город с памятью. От величия Монаса до атмосферных улочек Глодока и тёплого дерева традиционных кораблей — вы прочувствуете столицу через ритм, запахи и детали. И взглянете на город глазами местных жителей.

Описание экскурсии

8:30 — встреча и трансфер из вашего отеля

9:00 — «Таман Мини Индонезия Инда»: тематический парк в восточной части Джакарты, где представлены миниатюры традиционных домов и храмов, а также озеро в форме карты Индонезии

10:00 — посещение Национального монумента Монас — символа независимости Индонезии, возможность подняться на смотровую площадку

12:00 — обзор мечети Истикляль — крупнейшего мусульманского храма Юго-Восточной Азии и символа национальной независимости

14:00 — Джакартский кафедральный собор недалеко от мечети, выполненный в колониальном стиле

15:00 — прогулка по китайскому кварталу Глодок с его традиционной атмосферой и рынками

15:30 — площадь Фатахиллах и старый город Кота Туа, где сохранилась архитектура эпохи колониальной Голландии

16:15 — осмотр старого морского порта Sunda Kelapa с традиционными деревянными парусными кораблями

17:00 — окончание экскурсии и трансфер обратно в отель

А ещё вы:

узнаете историю борьбы за независимость Индонезии

разберёте роль мечети Истикляль и кафедрального собора в религиозном сосуществовании столицы

погрузитесь в жизнь китайской диаспоры: от торговых традиций до влияния на кухню и культуру Джакарты

откроете колониальное наследие и выясните, как старый город сохранил дух Батавии

услышите истории о торговых путях и пиратстве в Индонезии

исследуете культурное многообразие архипелага и традиции 33 провинций

Организационные детали