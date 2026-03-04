Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Джакарту
Главное о столице Индонезии: колония, свобода и куклы
Завтра в 10:00
10 авг в 08:00
от $260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Джакарте
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $32 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в историю и культуру Джакарты
Прошлое и настоящее столицы Индонезии - от символа независимости до старого порта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $292 за всё до 4 чел.
Билеты
Обзорная экскурсия по Джакарте на английском языке (билеты включены)
Разобраться в тонкостях индонезийского прошлого и поймать вайб современной столицы
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Начало: Ваш отель в городе Джокьякарта
Расписание: По договорённости
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Спасибо большое организаторам за экскурсию и особая благодарность гиду Габриелле за прогулку по достопримечательностям города Джакарта!
Наш первый визит в этот город был приятным благодаря доброжелательности и умелом построении маршрута нашего гида Габриеллы!
Наш первый визит в этот город был приятным благодаря доброжелательности и умелом построении маршрута нашего гида Габриеллы!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличная транспортная компания и замечательный водитель! Спасибо за внимание и терпение! Ездили очень аккуратно, водитель всегда вовремя, машина была чистая.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Джакарте
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Джакарте
Самые популярные экскурсии в Джакарте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Джакарте в августе 2026
Сейчас в Джакарте можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 32 до 292. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на экскурсии по Джакарте, где каждый уголок скрывает свои истории и чудеса. Вас ожидают живописные пейзажи, колоритные рынки и величественные памятники. Наши экскурсии помогут вам полностью погрузиться в атмосферу города, раскрыть его культурное наследие и современный ритм жизни. Забронируйте свое незабываемое путешествие прямо сейчас и станьте частью захватывающего мира Джакарты!