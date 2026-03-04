С Светлана

Спасибо большое организаторам за экскурсию и особая благодарность гиду Габриелле за прогулку по достопримечательностям города Джакарта!

Наш первый визит в этот город был приятным благодаря доброжелательности и умелом построении маршрута нашего гида Габриеллы!