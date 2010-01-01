Восхождение на один из самых активных вулканов планеты, расположенный на острове 🏝️ Ява, в Индонезии.

Мерапи – стратовулкан, расположенный недалеко от города Джокьякарта. Крупное извержение здесь случается примерно каждые 7 лет, за человеческую историю 📖 было несколько грандиозных извержений, одно из которых погубило древнее царство Матарам в 1006 году. А последнее крупное извержение было в 2010 году, когда погибло более 350 человек.

Несмотря на такой дурной характер, вулкан очень красив и притягателен для восходителей. С высоты 2914 м открываются замечательные виды на окрестные долины, город 🏙️ Джокьякарту и соседний спящий вулкан Мербабу.

Программа экскурсии

Восхождение проходит ночью, с таким расчетом, чтоб посмотреть с вершины на рассвет. Мы приезжаем на место старта, местечко New Selo поздним вечером, регистрируемся и выходим на тропу. Восхождение занимает от 3-х до 5-и часов, в среднем, 4. Идём в удобном для группы темпе, делаем остановки для отдыха.

Встречаем рассвет на вершине (2914 метров над уровнем моря), отдыхаем, греемся под Солнышком и выдвигаемся в обратный путь.

Организационные вопросы

Подъезд к месту старта

Может быть осуществлён взятых в аренду на мотобайках, или на арендованной машине.

Снаряжение

Необходимо иметь:

налобный фонарь и комплект запасных батареек к нему

хорошие кроссовки

перчатки, можно обычные строительные

дождевики

теплую одежду: флисовую кофту и куртку

минимум 2 литра воды на человека

можно взять трекинговые палки

можно взять солнцезащитные очки (пригодятся на спуске)

легкий перекус: шоколад, сухофрукты, орехи

Сезонность

Сухой сезон на Яве с апреля по октябрь включительно, в другое время высока вероятность дождя ночью, что существенно осложнит восхождение

Количество участников

Максимум 5 человек, допускаются дети, возрастом от 16 лет