Ночное восхождение на вулкан Мерапи

Индивидуальная экскурсия на вулкан Мерапи: ночное восхождение на высоту 2914 м
Ночное восхождение на один из самых активных индонезийских вулканов Мерапи, расположенный возле культурной столицы Явы города Джокьякарта
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Ночное восхождение на вулкан Мерапи

Описание экскурсии

Восхождение на вулкан Мерапи

Восхождение на один из самых активных вулканов мира — это захватывающее приключение. Вулкан Мерапи находится на прекрасном острове Ява в Индонезии, недалеко от города Джокьякарта. Благодаря своей необычайной красоте, он привлекает множество приключенцев, несмотря на свою историю извержений.

История вулкана

Мерапи — это стратовулкан, который известен своими мощными извержениями, происходящими примерно каждые семь лет. Среди исторических событий можно выделить катастрофическоe извержение в 1006 году, которое погубило древнее царство Матарам. Последние крупные разрушительные извержения произошли в 2010 году, когда трагически погибли более 350 человек.

Захватывающие виды

Несмотря на его опасный характер, вулкан Мерапи — это неописуемая красота. С высоты 2914 метров открываются потрясающие виды на окружающие долины, город Джокьякарту и соседний спящий вулкан Мербабу.

Программа экскурсии

Восхождение на вулкан начинается ночью, чтобы вы смогли насладиться рассветом с вершины. Мы выезжаем в местечко New Selo поздним вечером, где регистрируемся и отправляемся в путь.

  • Восхождение занимает от 3 до 5 часов, в среднем — около 4.
  • Мы идем в удобном темпе для группы, делая остановки для отдыха.
  • На вершине наслаждаемся рассветом и теплом солнечных лучей.
  • Затем начинаем путь обратно вниз.

Организационные вопросы

Как добраться до старта

Добраться до места старта можно на арендованных мотобайках или автомобилях.

Необходимое снаряжение

Перед восхождением стоит подготовить следующее снаряжение:

  • Налобный фонарь и запасные батарейки
  • Удобные кроссовки
  • Перчатки (подойдут обычные строительные)
  • Дождевик
  • Теплая одежда (флисовая кофта и куртка)
  • Минимум 2 литра воды на человека
  • Трекинговые палки (по желанию)
  • Солнцезащитные очки (особенно полезны на спуске)
  • Легкий перекус (шоколад, сухофрукты, орехи)

Сезонные особенности

Сухой сезон на Яве длится с апреля по октябрь. В остальное время вероятность дождя довольно высокая, что может осложнить восхождение.

Количество участников

Экскурсия предусмотрена для группы до 5 человек, допускаются участники от 16 лет.

Восхождение на вулкан Мерапи — это возможность испытать новые эмоции, насладиться природой и получить незабываемые впечатления!

По договорённости

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вулкан Мерапи
  • Вулкан Мербабу
  • Горные деревеньки яванской глубинки
  • Перевал Ketep Pass
Что включено
  • Русскоязычный гид, автомобиль с кондиционером, входные билеты
Что не входит в цену
  • Питание, вода
Место начала и завершения?
Ваш отель в городе Джокьякарта
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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