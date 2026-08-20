Описание экскурсии
Восхождение на вулкан Мерапи
Восхождение на один из самых активных вулканов мира — это захватывающее приключение. Вулкан Мерапи находится на прекрасном острове Ява в Индонезии, недалеко от города Джокьякарта. Благодаря своей необычайной красоте, он привлекает множество приключенцев, несмотря на свою историю извержений.
История вулкана
Мерапи — это стратовулкан, который известен своими мощными извержениями, происходящими примерно каждые семь лет. Среди исторических событий можно выделить катастрофическоe извержение в 1006 году, которое погубило древнее царство Матарам. Последние крупные разрушительные извержения произошли в 2010 году, когда трагически погибли более 350 человек.
Захватывающие виды
Несмотря на его опасный характер, вулкан Мерапи — это неописуемая красота. С высоты 2914 метров открываются потрясающие виды на окружающие долины, город Джокьякарту и соседний спящий вулкан Мербабу.
Программа экскурсии
Восхождение на вулкан начинается ночью, чтобы вы смогли насладиться рассветом с вершины. Мы выезжаем в местечко New Selo поздним вечером, где регистрируемся и отправляемся в путь.
- Восхождение занимает от 3 до 5 часов, в среднем — около 4.
- Мы идем в удобном темпе для группы, делая остановки для отдыха.
- На вершине наслаждаемся рассветом и теплом солнечных лучей.
- Затем начинаем путь обратно вниз.
Организационные вопросы
Как добраться до старта
Добраться до места старта можно на арендованных мотобайках или автомобилях.
Необходимое снаряжение
Перед восхождением стоит подготовить следующее снаряжение:
- Налобный фонарь и запасные батарейки
- Удобные кроссовки
- Перчатки (подойдут обычные строительные)
- Дождевик
- Теплая одежда (флисовая кофта и куртка)
- Минимум 2 литра воды на человека
- Трекинговые палки (по желанию)
- Солнцезащитные очки (особенно полезны на спуске)
- Легкий перекус (шоколад, сухофрукты, орехи)
Сезонные особенности
Сухой сезон на Яве длится с апреля по октябрь. В остальное время вероятность дождя довольно высокая, что может осложнить восхождение.
Количество участников
Экскурсия предусмотрена для группы до 5 человек, допускаются участники от 16 лет.
Восхождение на вулкан Мерапи — это возможность испытать новые эмоции, насладиться природой и получить незабываемые впечатления!
По договорённости
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулкан Мерапи
- Вулкан Мербабу
- Горные деревеньки яванской глубинки
- Перевал Ketep Pass
Что включено
- Русскоязычный гид, автомобиль с кондиционером, входные билеты
Что не входит в цену
- Питание, вода