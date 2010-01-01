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Ночное восхождение на вулкан Мерапи

Иван Л.
Иван Л. – Гид из Джакарты
Ночное восхождение на один из самых активных индонезийских вулканов Мерапи, расположенный возле культурной столицы ⭐️ Явы города Джокьякарта
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Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Ночное восхождение на вулкан Мерапи

Что вы увидите

  • Вулкан Мерапи
  • вулкан Мербабу
  • горные деревеньки яванской глубинки
  • перевал Ketep Pass
Восхождение на один из самых активных вулканов планеты, расположенный на острове 🏝️ Ява, в Индонезии.
Мерапи – стратовулкан, расположенный недалеко от города Джокьякарта. Крупное извержение здесь случается примерно каждые 7 лет, за человеческую историю 📖 было несколько грандиозных извержений, одно из которых погубило древнее царство Матарам в 1006 году. А последнее крупное извержение было в 2010 году, когда погибло более 350 человек.
Несмотря на такой дурной характер, вулкан очень красив и притягателен для восходителей. С высоты 2914 м открываются замечательные виды на окрестные долины, город 🏙️ Джокьякарту и соседний спящий вулкан Мербабу.
Программа экскурсии
Восхождение проходит ночью, с таким расчетом, чтоб посмотреть с вершины на рассвет. Мы приезжаем на место старта, местечко New Selo поздним вечером, регистрируемся и выходим на тропу. Восхождение занимает от 3-х до 5-и часов, в среднем, 4. Идём в удобном для группы темпе, делаем остановки для отдыха.
Встречаем рассвет на вершине (2914 метров над уровнем моря), отдыхаем, греемся под Солнышком и выдвигаемся в обратный путь.
Организационные вопросы
Подъезд к месту старта
Может быть осуществлён взятых в аренду на мотобайках, или на арендованной машине.
Снаряжение

Необходимо иметь:

  • налобный фонарь и комплект запасных батареек к нему
  • хорошие кроссовки
  • перчатки, можно обычные строительные
  • дождевики
  • теплую одежду: флисовую кофту и куртку
  • минимум 2 литра воды на человека
  • можно взять трекинговые палки
  • можно взять солнцезащитные очки (пригодятся на спуске)
  • легкий перекус: шоколад, сухофрукты, орехи
Сезонность
Сухой сезон на Яве с апреля по октябрь включительно, в другое время высока вероятность дождя ночью, что существенно осложнит восхождение
Количество участников
Максимум 5 человек, допускаются дети, возрастом от 16 лет
Что входит
  • Русскоязычный гид
  • автомобиль с кондиционером
  • входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • вода
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в городе Джокьякарта
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Ночное восхождение на вулкан Мерапи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван Л.
Иван Л.
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