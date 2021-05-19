Полезная информация о Матараме
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Местное время в Матараме
01:5811
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Матарам
|По-английски
|Mataram
|Столица региона
|Матарам является столицей региона
|Население города
|318 674 чел.
|Аэропорт
|Selaparang AMI
|Часовой пояс
|Asia/Makassar
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря
Где находится Матарам на карте
Матарам