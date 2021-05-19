Всё о Матараме

Полезная информация о Матараме

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Местное время в Матараме
01:5811
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаМатарам
По-английскиMataram
Столица регионаМатарам является столицей региона
Население города318 674 чел.
АэропортSelaparang AMI
Часовой поясAsia/Makassar
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Матарам на карте

Матарам фото города
Матарам

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