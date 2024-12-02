Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики

Встретить рассвет на вулкане, побывать на кофейной плантации и поучаствовать в женском круге
Приглашаем в насыщенное путешествие, в котором мы собрали увлекательные экскурсии, медитации и йогу для заботы о себе, самые живописные локации и райские пляжи.

Вы погуляете по рисовым террасам и взойдёте на
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вершину вулкана Батур, побываете у шамана Манку Мадэ и пройдёте обряд Мелукат, чтобы очиститься от негативных влияний.

Продегустируете кофе на плантации, покатаетесь на качелях над пропастью и отдохнёте на пляже, где снимали фильм «Ешь, молись, люби». Вас ждут занятия йогой, расстановки, практики, медитация и женские круги. Будем искать баланс и возвращать в жизнь гармонию, спокойствие и счастье.

5
1 отзыв
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
Ближайшие даты:
5
мар10
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. Будем жить в отеле The Artini Dijiwa в Убуде и на роскошной вилле с бассейном, 2-местное размещение с удобствами в номере.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com и agoda.com

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.

Дети. 18+.

Виза. Оформляется по прилёте в аэропорту. Оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в городке Убуд. Сегодня не запланировано никаких активностей — будем отдыхать после перелёта.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Прогулка по Убуду

Утром вкусно и не спеша позавтракаем, а затем познакомимся. Дальше пойдём гулять по улочкам города, заглянем на атмосферные рынки за необычными сувенирами. Желающие смогут пойти в спа-салон и отведать местную кухню.

Прогулка по УбудуПрогулка по УбудуПрогулка по УбудуПрогулка по Убуду
3 день

Рисовые плантации Тегаллаланг

День начнём с йоги и завтрака. После поедем на рисовые плантации Тегаллаланг. Не забудьте захватить с собой самое красивое своё платье — будем фотографироваться на качелях, взлетая над пропастью.

Погуляем по рисовым террасам и искупаемся в инфинити-бассейне с невероятным видом. Пообедаем и побываем у водопада Канто Лампо. Затем вернёмся в отель.

Рисовые плантации ТегаллалангРисовые плантации ТегаллалангРисовые плантации ТегаллалангРисовые плантации Тегаллаланг
4 день

Рассвет на вершине вулкана Батур, обряд Мелукат и кофейные плантации

Сегодня мы обгоним солнце! Взойдём на вершину вулкана Батур, чтобы понаблюдать за тем, как зарождается день. Высота — 1717 метров, перепад высот около 650 метров. Подъём займёт около 1,5 часов.

Дальше посетим горячие источники на берегу озера Батур. Отличная возможность отдохнуть после восхождения. Вода здесь содержит серу и минералы, которые улучшают состояние кожи и расслабляют мышцы.

Ещё сегодня побываем у шамана Манку Мадэ и пройдём обряд Мелукат: будем очищать ум, тело и дух, чтобы избавиться от негативных влияний.

Завершим день экскурсией на кофейные плантации, где познакомимся с технологией производства и секретами вкуса самого дорого кофе в мире — лювак. Конечно же, не обойдёмся и без дегустации!

Рассвет на вершине вулкана Батур, обряд Мелукат и кофейные плантацииРассвет на вершине вулкана Батур, обряд Мелукат и кофейные плантацииРассвет на вершине вулкана Батур, обряд Мелукат и кофейные плантацииРассвет на вершине вулкана Батур, обряд Мелукат и кофейные плантации
5 день

Храм Тирта Эмпул и дворец Тирта Ганга

Уже по традиции начнём день с пробуждающих практик, йоги и завтрака. Потом отправимся исследовать святыни Бали. Увидим храм Тирта Эмпул (или Храм святой воды), основанный в 10 веке!

Следующая локация — водный дворец Тирта Ганга, в котором пруды образуют настоящий лабиринт. Считается, что купание здесь дарует вечную молодость и красоту. Желающие смогут окунуться в священную воду и покормить золотых карпов.

Храм Тирта Эмпул и дворец Тирта ГангаХрам Тирта Эмпул и дворец Тирта ГангаХрам Тирта Эмпул и дворец Тирта ГангаХрам Тирта Эмпул и дворец Тирта ГангаХрам Тирта Эмпул и дворец Тирта Ганга
6 день

Лес обезьян

Позавтракаем, выполним дыхательные практики и проведём женский круг. Сегодня по плану посещение Леса обезьян, где обитает множество длиннохвостых макак. Животные чувствуют себя здесь настоящим хозяевами!

Поедим в знаменитом ресторане Taman Dedari, который привлекает посетителей статуями ангелов. Вечером отдохнём в спа.

Лес обезьянЛес обезьянЛес обезьянЛес обезьян
7 день

Переезд на виллу на берегу океана

После йоги, практики и завтрака у вас будет время, чтобы искупаться в бассейне. Затем выселимся и переедем на виллу на берегу океана в районе Улувату.

Переезд на виллу на берегу океанаПереезд на виллу на берегу океанаПереезд на виллу на берегу океанаПереезд на виллу на берегу океанаПереезд на виллу на берегу океанаПереезд на виллу на берегу океанаПереезд на виллу на берегу океана
8 день

Пляж Меласти и храм Улувату

День начнём как обычно с практик, а потом отправимся на пляж Меласти. Вода здесь удивительного бирюзового цвета, купаться в ней — одно удовольствие. А какие получаются кадры!

Заглянем в пляжный клуб Luna и осмотрим храм Улувату на обрыве скалы. Желающие смогут пройтись по магазинам, а вечером устроим в трансформационную игру с метафорическими картами.

Пляж Меласти и храм УлуватуПляж Меласти и храм УлуватуПляж Меласти и храм УлуватуПляж Меласти и храм Улувату
9 день

Райские пляжи на острове Нуса-Пенида

Позавтракаем и поедем на остров Нуса-Пенида. Вас ждут самые живописные пляжи с обрывистыми скалами, каменными арками, белоснежным песком и бирюзовой водой. Мы побываем на пляжах Келингкинг, Атух и Даймонд и увидим живописный домик на дереве.

Райские пляжи на острове Нуса-ПенидаРайские пляжи на острове Нуса-ПенидаРайские пляжи на острове Нуса-ПенидаРайские пляжи на острове Нуса-Пенида
10 день

Купание, отдых и танцы в пляжном клубе

После завтрака проведём практики и расстановки. А затем посетим пляжный клуб Sava, где есть вся необходимая инфраструктура для отдыха. Здесь будем не только купаться и загорать, но и танцевать и веселиться до самого заката, который встретим на берегу. Наконец-то у нас будет возможность прожить и выплеснуть все эмоции, которые выйдут на свет во время расстановок.

Купание, отдых и танцы в пляжном клубеКупание, отдых и танцы в пляжном клубеКупание, отдых и танцы в пляжном клубеКупание, отдых и танцы в пляжном клубеКупание, отдых и танцы в пляжном клубеКупание, отдых и танцы в пляжном клубе
11 день

Пляжи Паданг Паданг и Карма

Продолжаем наши пляжные путешествия. На очереди Паданг Паданг, где снимали фильм «Ешь, молись, люби». Желающие смогут попробовать себя в сёрфинге и поучиться ловить волны. Ещё побываем на пляже Карма.

Завершим день телесными практиками.

Пляжи Паданг Паданг и КармаПляжи Паданг Паданг и КармаПляжи Паданг Паданг и КармаПляжи Паданг Паданг и Карма
12 день

Свободный день

После завтрака — свободное время на весь день. Вы сможете провести его так, как вам хочется: купаясь, бродя по окрестностям или лёжа у бассейна.

Вечером поужинаем на пляже Джимбаран, где подают вкуснейшие морепродукты. Будем любоваться, как закатное солнце скроется за линией океана, окрасив его воды в красный.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
13 день

Отъезд

Позавтракаем и поедем в аэропорт. До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1779
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Практики, медитации, йога
  • Спа-процедуры
Что не входит в цену
  • Билеты до Бали и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасара, до 22:00
Завершение: Аэропорт Денпасара, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 дек 2024
Хочу поделиться самым лучшим путешествием! Хотя я посетила более 30 стран. Благодаря Ирине я смогла получить много новых, интересных впечатлений. Ирина это лучший руководитель, наставник, организатор. Я буду советовать только такого организатора как она. Ирина сделала мой отпуск на острове Бали незабываемый, мы посетили наверно все уголки этого волшебного острова. Спасибо Вам огромное, за Ирину!!!!!!!!

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