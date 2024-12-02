Сегодня мы обгоним солнце! Взойдём на вершину вулкана Батур, чтобы понаблюдать за тем, как зарождается день. Высота — 1717 метров, перепад высот около 650 метров. Подъём займёт около 1,5 часов.

Дальше посетим горячие источники на берегу озера Батур. Отличная возможность отдохнуть после восхождения. Вода здесь содержит серу и минералы, которые улучшают состояние кожи и расслабляют мышцы.

Ещё сегодня побываем у шамана Манку Мадэ и пройдём обряд Мелукат: будем очищать ум, тело и дух, чтобы избавиться от негативных влияний.

Завершим день экскурсией на кофейные плантации, где познакомимся с технологией производства и секретами вкуса самого дорого кофе в мире — лювак. Конечно же, не обойдёмся и без дегустации!