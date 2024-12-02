Вы погуляете по рисовым террасам и взойдёте на
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. Будем жить в отеле The Artini Dijiwa в Убуде и на роскошной вилле с бассейном, 2-местное размещение с удобствами в номере.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com и agoda.com
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.
Дети. 18+.
Виза. Оформляется по прилёте в аэропорту. Оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в городке Убуд. Сегодня не запланировано никаких активностей — будем отдыхать после перелёта.
Прогулка по Убуду
Утром вкусно и не спеша позавтракаем, а затем познакомимся. Дальше пойдём гулять по улочкам города, заглянем на атмосферные рынки за необычными сувенирами. Желающие смогут пойти в спа-салон и отведать местную кухню.
Рисовые плантации Тегаллаланг
День начнём с йоги и завтрака. После поедем на рисовые плантации Тегаллаланг. Не забудьте захватить с собой самое красивое своё платье — будем фотографироваться на качелях, взлетая над пропастью.
Погуляем по рисовым террасам и искупаемся в инфинити-бассейне с невероятным видом. Пообедаем и побываем у водопада Канто Лампо. Затем вернёмся в отель.
Рассвет на вершине вулкана Батур, обряд Мелукат и кофейные плантации
Сегодня мы обгоним солнце! Взойдём на вершину вулкана Батур, чтобы понаблюдать за тем, как зарождается день. Высота — 1717 метров, перепад высот около 650 метров. Подъём займёт около 1,5 часов.
Дальше посетим горячие источники на берегу озера Батур. Отличная возможность отдохнуть после восхождения. Вода здесь содержит серу и минералы, которые улучшают состояние кожи и расслабляют мышцы.
Ещё сегодня побываем у шамана Манку Мадэ и пройдём обряд Мелукат: будем очищать ум, тело и дух, чтобы избавиться от негативных влияний.
Завершим день экскурсией на кофейные плантации, где познакомимся с технологией производства и секретами вкуса самого дорого кофе в мире — лювак. Конечно же, не обойдёмся и без дегустации!
Храм Тирта Эмпул и дворец Тирта Ганга
Уже по традиции начнём день с пробуждающих практик, йоги и завтрака. Потом отправимся исследовать святыни Бали. Увидим храм Тирта Эмпул (или Храм святой воды), основанный в 10 веке!
Следующая локация — водный дворец Тирта Ганга, в котором пруды образуют настоящий лабиринт. Считается, что купание здесь дарует вечную молодость и красоту. Желающие смогут окунуться в священную воду и покормить золотых карпов.
Лес обезьян
Позавтракаем, выполним дыхательные практики и проведём женский круг. Сегодня по плану посещение Леса обезьян, где обитает множество длиннохвостых макак. Животные чувствуют себя здесь настоящим хозяевами!
Поедим в знаменитом ресторане Taman Dedari, который привлекает посетителей статуями ангелов. Вечером отдохнём в спа.
Переезд на виллу на берегу океана
После йоги, практики и завтрака у вас будет время, чтобы искупаться в бассейне. Затем выселимся и переедем на виллу на берегу океана в районе Улувату.
Пляж Меласти и храм Улувату
День начнём как обычно с практик, а потом отправимся на пляж Меласти. Вода здесь удивительного бирюзового цвета, купаться в ней — одно удовольствие. А какие получаются кадры!
Заглянем в пляжный клуб Luna и осмотрим храм Улувату на обрыве скалы. Желающие смогут пройтись по магазинам, а вечером устроим в трансформационную игру с метафорическими картами.
Райские пляжи на острове Нуса-Пенида
Позавтракаем и поедем на остров Нуса-Пенида. Вас ждут самые живописные пляжи с обрывистыми скалами, каменными арками, белоснежным песком и бирюзовой водой. Мы побываем на пляжах Келингкинг, Атух и Даймонд и увидим живописный домик на дереве.
Купание, отдых и танцы в пляжном клубе
После завтрака проведём практики и расстановки. А затем посетим пляжный клуб Sava, где есть вся необходимая инфраструктура для отдыха. Здесь будем не только купаться и загорать, но и танцевать и веселиться до самого заката, который встретим на берегу. Наконец-то у нас будет возможность прожить и выплеснуть все эмоции, которые выйдут на свет во время расстановок.
Пляжи Паданг Паданг и Карма
Продолжаем наши пляжные путешествия. На очереди Паданг Паданг, где снимали фильм «Ешь, молись, люби». Желающие смогут попробовать себя в сёрфинге и поучиться ловить волны. Ещё побываем на пляже Карма.
Завершим день телесными практиками.
Свободный день
После завтрака — свободное время на весь день. Вы сможете провести его так, как вам хочется: купаясь, бродя по окрестностям или лёжа у бассейна.
Вечером поужинаем на пляже Джимбаран, где подают вкуснейшие морепродукты. Будем любоваться, как закатное солнце скроется за линией океана, окрасив его воды в красный.
Отъезд
Позавтракаем и поедем в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1779
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Практики, медитации, йога
- Спа-процедуры
Что не входит в цену
- Билеты до Бали и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Виза