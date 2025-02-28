Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 22+
Проживание. 2-местное размещение в отеле 3* на первой линии с собственным пляжем. В случае отсутствия свободных номеров отель может быть заменён на аналогичный.
*Фото отеля и некоторые фото по программе взяты с сайта booking.com для примера
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный седан, катер.
Дети. Возраст участников — 22+.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Снорклинг в океане, романтический ужин
Заберём вас у вашего балийского отеля и поедем в порт. Взойдём на борт катера и отправимся в сторону Гили. По пути сделаем несколько остановок у берегов Нуса Пениды и Нуса Лембонгана. Вы сможете освежиться в Индийском океане и изучить богатый подводный мир.
По прибытии разместитесь в роскошном отеле. Затем при желании вы на лодке доберётесь к крошечному необитаемому островку, где для вас накроют романтический ужин. Вечером — возвращение в номер, отдых.
Релакс в отеле и на побережье
Рекомендуем встать на рассвете, чтобы позаниматься йогой и понежиться на спа-процедурах. Днём вас ждут яркие эмоции — купание в океане с лошадями и снорклинг среди экзотических рыбок. Будет свободное время, чтобы позагорать на пляже и никуда не спешить.
На закате вы вдвоём отправитесь на прогулку на лодке, украшенной живыми цветами. Если пожелаете, сегодняшний ужин состоится в итальянском ресторане под звуки гитары и в отблесках костра — волшебная атмосфера!
Водные развлечения, прощальный ужин
На катере отправимся в сторону Бали. На обратном пути сделаем несколько остановок, чтобы вы могли искупаться, посёрфить или промчаться на гидроцикле. Вечером — ужин в уютном ресторане (по желанию), после которого мы доставим вас к вашему отелю и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту по суше и воде
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты
- Все активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты