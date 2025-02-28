Проживание. 2-местное размещение в отеле 3* на первой линии с собственным пляжем. В случае отсутствия свободных номеров отель может быть заменён на аналогичный.

*Фото отеля и некоторые фото по программе взяты с сайта booking.com для примера

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный седан, катер.

Дети. Возраст участников — 22+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается дополнительно.