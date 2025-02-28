Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове

Понежиться в SPA, искупаться в океане с лошадями и покататься на лодке с тропическими цветами
Приглашаем вас вдвоём сбежать на отдалённый островок, затерянный в Индийском океане, чтобы насладиться уединённым отдыхом и на время забыть обо всём на свете. Вы со второй половинкой заселитесь в бунгало
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роскошного отеля на первой линии с собственным пляжем.

Будет много романтики: вечер под звуки гитары и в отблесках костра, прогулка на лодке с живыми цветами.

Сходить вместе на йогу и SPA-процедуры, искупаться с лошадями, изучить подводный мир, посёрфить или промчаться на гидроцикле — это будет необыкновенный отпуск!

Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Ближайшие даты:
28
фев1
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 22+

Проживание. 2-местное размещение в отеле 3* на первой линии с собственным пляжем. В случае отсутствия свободных номеров отель может быть заменён на аналогичный.

*Фото отеля и некоторые фото по программе взяты с сайта booking.com для примера

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный седан, катер.

Дети. Возраст участников — 22+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Снорклинг в океане, романтический ужин

Заберём вас у вашего балийского отеля и поедем в порт. Взойдём на борт катера и отправимся в сторону Гили. По пути сделаем несколько остановок у берегов Нуса Пениды и Нуса Лембонгана. Вы сможете освежиться в Индийском океане и изучить богатый подводный мир.

По прибытии разместитесь в роскошном отеле. Затем при желании вы на лодке доберётесь к крошечному необитаемому островку, где для вас накроют романтический ужин. Вечером — возвращение в номер, отдых.

Снорклинг в океане, романтический ужинСнорклинг в океане, романтический ужинСнорклинг в океане, романтический ужинСнорклинг в океане, романтический ужинСнорклинг в океане, романтический ужин
2 день

Релакс в отеле и на побережье

Рекомендуем встать на рассвете, чтобы позаниматься йогой и понежиться на спа-процедурах. Днём вас ждут яркие эмоции — купание в океане с лошадями и снорклинг среди экзотических рыбок. Будет свободное время, чтобы позагорать на пляже и никуда не спешить.

На закате вы вдвоём отправитесь на прогулку на лодке, украшенной живыми цветами. Если пожелаете, сегодняшний ужин состоится в итальянском ресторане под звуки гитары и в отблесках костра — волшебная атмосфера!

Релакс в отеле и на побережьеРелакс в отеле и на побережьеРелакс в отеле и на побережьеРелакс в отеле и на побережье
3 день

Водные развлечения, прощальный ужин

На катере отправимся в сторону Бали. На обратном пути сделаем несколько остановок, чтобы вы могли искупаться, посёрфить или промчаться на гидроцикле. Вечером — ужин в уютном ресторане (по желанию), после которого мы доставим вас к вашему отелю и попрощаемся.

Водные развлечения, прощальный ужинВодные развлечения, прощальный ужинВодные развлечения, прощальный ужинВодные развлечения, прощальный ужин

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту по суше и воде
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты
  • Все активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённости
Завершение: Ваш балийский отель, поздний вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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