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энергии и 5 лет помогаю людям находить внутреннюю опору и свободу в отношениях. Я верю, что главная свобода начинается с внутренней опоры. И каждая практика, которую я передаю, — это мостик к твоей ясности, интуиции и бесконечному источнику энергии, который уже живёт внутри тебя. В путешествии на остров Богов мы не просто знакомимся с древними практиками и медитациями. Мы переписываем внутренние сценарии, находим опору в теле и учимся выбирать себя снова и снова. Это не просто йога-тур, это мощный импульс к личной трансформации и возвращению домой, к своему сердцу. Присоединяйся, пришло время сделать глубокий вдох и вернуться к себе по-настоящему.