Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии

Пройти огненный ритуал, создать серебряное украшение и встретить рассвет с видом на вулкан
В туре вы сможете забыть обо всём и уделить время только себе — найти вдохновение и единомышленниц, обрести спокойствие и отдохнуть.

Вас ждут ритуалы и церемонии: будем очищать тело и разум
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на священных источниках, раскроем сексуальность во время тантрических практик и сожжём негативную карму в ходе огненного обряда.

Насладимся спа-процедурами и экстатическими танцами, которые позволят отпустить себя и избавиться от стресса.

Будем встречать невероятные рассветы и провожать закаты с видом на океан, нежиться на лучших пляжах острова и делать сочные кадры в самых живописных локациях: у рисовых террас, на фоне вулкана в первых лучах солнца.

5
2 отзыва
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
Ближайшие даты:
17
апр
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Как получить визу?

Виза оформляется по прибытию в аэропорт, стоимость $33.

Для въезда на остров Бали (Индонезия) требуется оформление визы для граждан России, Белоруссии и Украины, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии, если срок пребывания не превышает 30 дней. При прохождении паспортного контроля обязательно предоставить обратный билет.
Бал
Если вы отменяете бронирование после оплаты, то мы вернем вам всю внесенную сумму за вычетом расходов на организацию тура, которые будут у нас на момент отмены бронирования.

Проживание. Будем жить на виллах и в отелях по маршруту, 2-местное размещение.

*Фото вилл предоставил организатор

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Возраст участников. 25+.

Виза. Виза оформляется по прилёте, оплачивается отдельно.

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Трансфер из аэропорта самостоятельно. Прибудем на виллу в центре острова, познакомимся и насладимся приветственным ужином.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Исследуем остров Бали

После завтрака отправимся на север острова, чтобы полюбоваться водопадами, посетить таинственный храм, расположенный на озере, и, конечно, пофотографироваться. А затем вас ждёт купание в бассейне с видом на рисовые террасы.

Исследуем остров БалиИсследуем остров БалиИсследуем остров БалиИсследуем остров БалиИсследуем остров БалиИсследуем остров БалиИсследуем остров Бали
3 день

Обряд мелукад

Сегодня поедем на священные источники. Здесь местные жрицы, или мангку, проведут для нас обряд мелукад, чтобы очистить тело, разум и дух, избавиться от негативных влияний. Будем соединяться с духом острова и с собой. Вечером нарядимся и отправимся на ужин в место, где не только подают блюда высокой кухни, но и устраивают настоящее шоу.

Обряд мелукадОбряд мелукадОбряд мелукад
4 день

Рассвет с видом на вулкан

Проснёмся до восхода солнца, чтобы застать невероятный рассвет за завтраком с видом на вулкан Агунг. Затем заселимся в отель. Днём у вас будет свободное время, вы сможете поиграть в гольф или покататься на велосипеде (за доплату). А вечером на лодках поплывём к храму, любуясь закатом.

Рассвет с видом на вулканРассвет с видом на вулканРассвет с видом на вулканРассвет с видом на вулкан
5 день

Чувственные практики и танцы

Утром вернёмся на виллу и отдохнём. Затем проведём мягкие тантрические практики на погружение вглубь своей женственности и сексуальности. Вечером устроим экстатические танцы — вы сможете полностью отдаться ритму, расслабиться, избавиться от стресса и получить удовольствие, свободно двигаясь и отпуская себя и свои эмоции.

Чувственные практики и танцыЧувственные практики и танцыЧувственные практики и танцы
6 день

Забота о теле и душе: практики, спа-процедуры и массаж

Берём курс на релакс и замедление. Утром проведём групповой мастермайнд, во время которого увидим ограничения, которые мешают нам добиваться успеха. Пообедаем в Убуде и отправимся в женскую баню, где нас уже ждёт пар-мастер. Здесь вы сможете полежать в купели с лепестками роз, насладиться спа-процедурами, массажем и чайной церемонией, а в завершении поужинать.

Забота о теле и душе: практики, спа-процедуры и массажЗабота о теле и душе: практики, спа-процедуры и массажЗабота о теле и душе: практики, спа-процедуры и массаж
7 день

Создание украшения и огненная церемония

Утром побываем в мастерской, где вы сделаете уникальное украшение из серебра. После прогуляемся по Убуду, пройдём по сувенирным лавкам и магазинам. Вечером мангку Джеро проведёт для нас огненную церемонию Агнихотра — будем сжигать негативную карму, заряжаться светом и чистотой, чтобы прийти к гармонии с телом и духом. А затем жрец заглянет в прошлое, настоящее и будущее каждой из нас и поможет вернуть баланс энергии.

Создание украшения и огненная церемонияСоздание украшения и огненная церемония
8 день

Переезд на юг острова

Переедем на новую виллу на юге острова и отдохнём. Вечером побываем у храма, живописно расположенного на отвесной скале. А ещё желающие смогут отведать местных морепродуктов. Завершим день встречей невероятного заката.

Переезд на юг островаПереезд на юг островаПереезд на юг островаПереезд на юг островаПереезд на юг островаПереезд на юг острова
9 день

Пляжный отдых

Следующие дни проведём на лучших пляжах Бали, больше никаких активностей не запланировано: будем купаться, нежиться под жарким солнцем, загорать и фотографироваться.

Пляжный отдых
10 день

Прощальный ужин

Весь день проведём на пляжах, а вечером устроим прощальный ужин.

Прощальный ужин
11 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт к вашим рейсам — самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет254 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Практики, мастермайнды
  • Посещение бани и чайная церемония
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гидов
Что не входит в цену
  • Билеты до Бали и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Обеды и ужины
  • Страховка - $15
  • Массаж (по желанию)
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Денпасара, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
18 дек 2024
Вот и закончился мой тур на Бали, мой Девичник)
Смотрю фото и понимаю - это была маленькая красивая жизнь.
Были и красивые комфортные виллы +отель, и утренняя йога; и красивые церемонии, рестораны/кафе,
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водопады, пляж;, и тантра йога, и создание серебряных украшений для себя-восторг, и целитель, прогулки по улочкам Убуда….
Если честно….. впечатлений было столько, что их ещё нужно переварить Ез
Настя и Алеся….. очень светлые красивые девушки… комфортно и тепло было с первых
минут!
Это талант - находить красивейшие локации, и организовать всё так, чтобы мы вообще не задумываясь об организационных вопросах.
Каждый раз поражалась с какой лёгкостью и скоростью решались любые вопросы!)
Я искренне благодарна за эти дни, за тёплую дружественную атмосферу. За собравшуюся компанию) За то, что моё знакомство с Бали было именно таким насыщенным и красивым

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