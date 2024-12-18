Вас ждут ритуалы и церемонии: будем очищать тело и разум
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Описание тура
Организационные детали
Как получить визу?
Виза оформляется по прибытию в аэропорт, стоимость $33.
Для въезда на остров Бали (Индонезия) требуется оформление визы для граждан России, Белоруссии и Украины, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии, если срок пребывания не превышает 30 дней. При прохождении паспортного контроля обязательно предоставить обратный билет.
Бал
Если вы отменяете бронирование после оплаты, то мы вернем вам всю внесенную сумму за вычетом расходов на организацию тура, которые будут у нас на момент отмены бронирования.
Проживание. Будем жить на виллах и в отелях по маршруту, 2-местное размещение.
*Фото вилл предоставил организатор
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Возраст участников. 25+.
Виза. Виза оформляется по прилёте, оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Трансфер из аэропорта самостоятельно. Прибудем на виллу в центре острова, познакомимся и насладимся приветственным ужином.
Исследуем остров Бали
После завтрака отправимся на север острова, чтобы полюбоваться водопадами, посетить таинственный храм, расположенный на озере, и, конечно, пофотографироваться. А затем вас ждёт купание в бассейне с видом на рисовые террасы.
Обряд мелукад
Сегодня поедем на священные источники. Здесь местные жрицы, или мангку, проведут для нас обряд мелукад, чтобы очистить тело, разум и дух, избавиться от негативных влияний. Будем соединяться с духом острова и с собой. Вечером нарядимся и отправимся на ужин в место, где не только подают блюда высокой кухни, но и устраивают настоящее шоу.
Рассвет с видом на вулкан
Проснёмся до восхода солнца, чтобы застать невероятный рассвет за завтраком с видом на вулкан Агунг. Затем заселимся в отель. Днём у вас будет свободное время, вы сможете поиграть в гольф или покататься на велосипеде (за доплату). А вечером на лодках поплывём к храму, любуясь закатом.
Чувственные практики и танцы
Утром вернёмся на виллу и отдохнём. Затем проведём мягкие тантрические практики на погружение вглубь своей женственности и сексуальности. Вечером устроим экстатические танцы — вы сможете полностью отдаться ритму, расслабиться, избавиться от стресса и получить удовольствие, свободно двигаясь и отпуская себя и свои эмоции.
Забота о теле и душе: практики, спа-процедуры и массаж
Берём курс на релакс и замедление. Утром проведём групповой мастермайнд, во время которого увидим ограничения, которые мешают нам добиваться успеха. Пообедаем в Убуде и отправимся в женскую баню, где нас уже ждёт пар-мастер. Здесь вы сможете полежать в купели с лепестками роз, насладиться спа-процедурами, массажем и чайной церемонией, а в завершении поужинать.
Создание украшения и огненная церемония
Утром побываем в мастерской, где вы сделаете уникальное украшение из серебра. После прогуляемся по Убуду, пройдём по сувенирным лавкам и магазинам. Вечером мангку Джеро проведёт для нас огненную церемонию Агнихотра — будем сжигать негативную карму, заряжаться светом и чистотой, чтобы прийти к гармонии с телом и духом. А затем жрец заглянет в прошлое, настоящее и будущее каждой из нас и поможет вернуть баланс энергии.
Переезд на юг острова
Переедем на новую виллу на юге острова и отдохнём. Вечером побываем у храма, живописно расположенного на отвесной скале. А ещё желающие смогут отведать местных морепродуктов. Завершим день встречей невероятного заката.
Пляжный отдых
Следующие дни проведём на лучших пляжах Бали, больше никаких активностей не запланировано: будем купаться, нежиться под жарким солнцем, загорать и фотографироваться.
Прощальный ужин
Весь день проведём на пляжах, а вечером устроим прощальный ужин.
Отъезд
Трансфер в аэропорт к вашим рейсам — самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|254 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Практики, мастермайнды
- Посещение бани и чайная церемония
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гидов
Что не входит в цену
- Билеты до Бали и обратно
- Трансфер из/в аэропорт
- Обеды и ужины
- Страховка - $15
- Массаж (по желанию)
- Виза
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Смотрю фото и понимаю - это была маленькая красивая жизнь.
Были и красивые комфортные виллы +отель, и утренняя йога; и красивые церемонии, рестораны/кафе,