Мы запускаем новый маршрут, вторую главу путешествий, для тех, кто уже видел классические места Бали и готов идти дальше.

В этом туре мы словно окажемся на страницах National Geographic. Нас ждёт рассвет у одного из самых красивых вулканов планеты, где мы поднимемся к кратеру и бросим дары в жерло, как это делают местные. Мы побываем в одном из двух мест на Земле, где можно своими глазами увидеть голубое пламя лавы, и пройдём вдоль самого большого кислотного озера в мире. Увидим самый впечатляющий водопад Юго-Восточной Азии -Тумпак Севу, поплаваем рядом с самой большой и самой доброй рыбой планеты - китовой акулой. Это не просто путешествие - это живая энциклопедия чудес природы.

Коротко в цифрах:

В мире есть всего 2 места, где можно увидеть, как лава горит синим пламенем - и мы станем свидетелями этого редчайшего явления.

Тумпак Севу - в топ-5 самых красивых водопадов планеты и безусловно 1 в Юго-Восточной Азии.

Бромо - самая впечатляющая панорама на вулкан в мире, именно его чаще всего снимают для обложек журналов о путешествиях.

Китовые акулы. Всего 6-8 мест на Земле, где можно с ними плавать. Лучшим считается Филиппины, но я пробовал и там, и здесь — и здесь в разы круче: ни толп туристов, ни суеты, только мы и величественные гиганты.