Описание тура
Мы запускаем новый маршрут, вторую главу путешествий, для тех, кто уже видел классические места Бали и готов идти дальше.
В этом туре мы словно окажемся на страницах National Geographic. Нас ждёт рассвет у одного из самых красивых вулканов планеты, где мы поднимемся к кратеру и бросим дары в жерло, как это делают местные. Мы побываем в одном из двух мест на Земле, где можно своими глазами увидеть голубое пламя лавы, и пройдём вдоль самого большого кислотного озера в мире. Увидим самый впечатляющий водопад Юго-Восточной Азии -Тумпак Севу, поплаваем рядом с самой большой и самой доброй рыбой планеты - китовой акулой. Это не просто путешествие - это живая энциклопедия чудес природы.
Коротко в цифрах:
В мире есть всего 2 места, где можно увидеть, как лава горит синим пламенем - и мы станем свидетелями этого редчайшего явления.
Тумпак Севу - в топ-5 самых красивых водопадов планеты и безусловно 1 в Юго-Восточной Азии.
Бромо - самая впечатляющая панорама на вулкан в мире, именно его чаще всего снимают для обложек журналов о путешествиях.
Китовые акулы. Всего 6-8 мест на Земле, где можно с ними плавать. Лучшим считается Филиппины, но я пробовал и там, и здесь — и здесь в разы круче: ни толп туристов, ни суеты, только мы и величественные гиганты.
Программа тура по дням
Здравствуй, остров
Мы прилетаем на Бали, и с самого трапа чувствуем: воздух здесь другой. Теплый, влажный, живой. Вас встречает наша команда, и мы едем в отель — туда, где начнётся эта новая история.
В этот день — никакой спешки. Заселение, расслабление, лёгкий ужин, знакомства и первый вечер на острове. Кто-то сразу в бассейн, кто-то высыпаться после самолёта, кто-то просто смотрит на небо и начинает медленно отпускать всё лишнее. Начинаем мягко — чтобы прочувствовать.
Возвращение на Бали и релакс
Просыпаемся, завтракаем и едем в аэропорт. Возвращение на Бали.
Весь оставшийся день в ритме, в котором хочется жить: кто-то отдыхает у бассейна, кто-то гуляет по окрестностям, кто-то зависает в тени пальмы с книгой и кокосом. Сегодня нам никуда не надо, только наслаждаться моментом.
Картинки с Бали в реальности
Начнём утро с одной из самых живописных точек острова — панорамной площадки с видом на вулкан Агунг. Захочется доставать камеру снова и снова: это тот самый пейзаж, ради которого сюда едут со всего мира. Фотографии будут космические.
Дальше отправимся в храм Тирта Ганга — с зеркальной водой, карпами и архитектурой, будто из балийской легенды.
А затем — водопад Секумпул. Мощный, шумный, по-настоящему живой. Придётся немного пройтись по зелёным тропам, но награда будет впечатляющей.
Вечером едем на север острова, в Ловину — отдохнуть и подготовиться к следующему приключению.
От океана к вулкану
Утром можно выспаться, а можно отправиться в море, чтобы встретить рассвет в компании дельфинов. Лёгкий ветер, спокойная вода и десятки грациозных созданий, прыгающих рядом с лодкой — момент, который невозможно не запомнить. Вы сами решаете, как начать ваш день:)
После завтрака — переезд с Бали на Яву. Паром, смена ритма, смена острова — и уже ближе к вечеру мы в другой части Индонезии.
По пути заезжаем в лес Джаватан — место, где зелень кажется гуще, воздух свежее, а деревья растут, будто специально для сказочных декораций.
Вечером заселяемся в отель неподалёку от подножия Иджена, отдыхаем, ужинаем и настраиваемся на предстоящую ночь: впереди — одно из самых впечатляющих восхождений в жизни.
Голубой огонь и рассвет на краю кратера
Ночь начинается рано: около полуночи мы выезжаем к подножию Иджена и начинаем восхождение. С фонариками, шаг за шагом, поднимаемся вверх — в темноте, но с предвкушением.
На дне кратера нас ждёт уникальное природное явление — голубой огонь, вырывающийся из недр земли. Это редкость даже по мировым меркам. Затем встречаем рассвет на вершине: под ногами — кислотное озеро нереального цвета, над головой — первые лучи солнца, перед глазами — дымящийся кратер. Момент, когда слова не нужны.
После спуска возвращаемся в отель: горячий душ, завтрак и заслуженный отдых.
А после отправляемся в дорогу до Бромо. Вечером заселение в отель и отдых перед следующей вершиной нашего путешествия.
Рассвет прямо из кровати и дыхание вулкана
Ранний подъём, и ещё один день начинается с потрясающего рассвета, который мы посмотри прямо из кровати! В 5:00 мы садимся в джипы и отправляемся к подножию вулкана Бромо.
Часть пути можно преодолеть верхом на лошадях, а финальный участок — это короткий подъём по лестнице. На вершине вас ждёт захватывающее зрелище: ревущий кратер, дымящийся в небо, и бескрайние панорамы, которые будто переносят в другой мир.
После насыщенного утра мы возвращаемся в отель на завтрак, освежаемся и готовимся к следующему приключению.
Следующий пункт — водопад Тумпак Севу, один из самых красивых в Юго-Восточной Азии. Небольшой трекинг вниз — и перед вами откроется невероятная сцена: десятки струй воды, устремляющихся вниз в обрамлении густой зелени джунглей. Это место выглядит как из сказки!
Здесь можно насладиться тишиной природы, сделать удивительные фотографии и просто отдохнуть, ощущая силу падающей воды.
После прогулки у водопада мы переезжаем в город Маланг, где заселяемся в уютный отель. А завтра мы возвращаемся на Бали:)
Новый остров, новые ощущения
Сегодня отправляемся на Сумбаву — остров, который совсем не похож на Бали. Минимум туристов, максимум природы и настоящей островной жизни.
Переезд займёт время, но он того стоит: красивые виды из окна, смена ритма, смена пейзажей — и вот уже чувствуется совсем другая атмосфера.
По приезде заселяемся в отель, отдыхаем и постепенно начинаем знакомство с другим, более диким и аутентичным лицом Индонезии.
Впереди — одно из главных приключений тура.
Добрые гиганты океана
Просыпаемся до рассвета и выходим в океан — сегодня день, который не забудется. Сначала поплаваем в воде, где видно свечение планктона — как будто звёзды рассыпались прямо под поверхностью океана.
А затем отправимся на встречу с китовыми акулами — огромными, величественными и при этом абсолютно безопасными морскими великанами.
Это не шоу и не аттракцион — это настоящая природа. Мы будем рядом с ними в их среде, с уважением и осторожностью. Плавание проходит в открытом океане, но в спокойной зоне, с опытной командой.
После погружения возвращаемся в отель, завтракаем и переезжаем в другой — поближе к аэропорту.
Остаток дня полностью свободный: можно выспаться, почитать, полежать у бассейна или просто провести время с ребятами — делясь впечатлениями от одного из самых волшебных утра этого путешествия.
Возвращение на Бали
Утром неспешно завтракаем, собираемся и отправляемся в путь — нас ждёт обратный перелёт на Бали.
После прилёта заселяемся в уютный отель, отдыхаем и переключаемся на новый темп — снова балийский, мягкий, тёплый, расслабленный.
Остаток дня — без планов. Можно провести его у бассейна, сходить в кафе, купить сувениры или просто никуда не идти и побыть с собой. После насыщенных приключений это именно то, что нужно.
День без расписания
Наконец можно проснуться тогда, когда хочется, и ничего не планировать. Этот день — про отдых, лёгкость и свободу выбора.
Кто-то поедет в бич-клабы, кто-то — на серф или йогу, кто-то останется в отеле и проведёт день у бассейна. Можно зайти в атмосферные кафе, побродить по улочкам, съесть на завтрак что-то вкусное, а на ужин — что-то ещё вкуснее.
Это день, когда хочется просто быть. И впитывать в себя Бали без спешки.
Спокойное завершение
Сегодня можно сделать всё, что не успелось раньше — сходить на серф или в йога-студию, снова окунуться в бассейн, заглянуть в любимое кафе или наконец выбрать те самые сувениры.
Кто-то просто останется в тишине и подумает о своём. Кто-то — поделится впечатлениями за чашкой кофе.
Вечером собираемся на прощальный ужин. Вспоминаем, как всё начиналось, смеёмся, пересматриваем фото, обмениваемся контактами и уже немного грустим, что завтра всё заканчивается.
Но знаем точно — после таких путешествий внутри остаётся что-то очень тёплое. И что-то в нас меняется.
До новых встреч
Собираем чемоданы, делаем последние фотографии, обнимаемся и отправляемся в аэропорт. Кто-то молчит, кто-то улыбается, кто-то уже строит планы на следующий тур.
Этот остров, это путешествие, эти люди — точно останутся в памяти. А значит, всё было не зря.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Что включено
- В стоимость включено:
- Проживание по всему маршруту (отели и глэмпинг)
- Все внутренние переезды (машины, паром, лодки, трансферы)
- Авиаперелёт с Сурабаи до Бали
- Авиаперелёт на Сумбаву и обратно
- Сопровождение организатора на протяжении всего тура
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Поездка к китовым акулам
- Тур на вулкан Иджен + сопровождение
- Поездка к дельфинам
- Завтраки в отелях
- Фото - и видеоконтент по итогам тура
- Помощь с организацией вылета и трансфер в аэропорт
Что не входит в цену
- Перелет туда-обратно
- Виза по прилету - 35 (ставится в аэропорту)
- Питание в кафе (обеды и ужины - 20 30 в день)
- Туристическая страховка (Мы настоятельно рекомендуем оформлять страховку на время пребывания в другой стране, достаточно будет стандартной туристической страховки, которую вы можете оформить в любой страховой компании вашего города)
- Йога и медитации
О чём нужно знать до поездки
Размещение в номерах двухместное. Мы всегда делаем все возможное, чтобы ваш отпуск проходил комфортно. По желанию, вы всегда можете разместиться в одноместном номере за дополнительную плату, сообщив об этом заранее.
Визы
Виза по прилету - 35 (ставится и оплачивается в аэропорту).
Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев для пересечения границы. Убедитесь, что ваш паспорт соответствует этому требованию, чтобы избежать проблем при въезде.