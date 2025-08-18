Мои заказы

Мы запускаем новый маршрут - вторую главу путешествий
Описание тура

Мы запускаем новый маршрут, вторую главу путешествий, для тех, кто уже видел классические места Бали и готов идти дальше.

В этом туре мы словно окажемся на страницах National Geographic. Нас ждёт рассвет у одного из самых красивых вулканов планеты, где мы поднимемся к кратеру и бросим дары в жерло, как это делают местные. Мы побываем в одном из двух мест на Земле, где можно своими глазами увидеть голубое пламя лавы, и пройдём вдоль самого большого кислотного озера в мире. Увидим самый впечатляющий водопад Юго-Восточной Азии -Тумпак Севу, поплаваем рядом с самой большой и самой доброй рыбой планеты - китовой акулой. Это не просто путешествие - это живая энциклопедия чудес природы.

Коротко в цифрах:

В мире есть всего 2 места, где можно увидеть, как лава горит синим пламенем - и мы станем свидетелями этого редчайшего явления.

Тумпак Севу - в топ-5 самых красивых водопадов планеты и безусловно 1 в Юго-Восточной Азии.

Бромо - самая впечатляющая панорама на вулкан в мире, именно его чаще всего снимают для обложек журналов о путешествиях.

Китовые акулы. Всего 6-8 мест на Земле, где можно с ними плавать. Лучшим считается Филиппины, но я пробовал и там, и здесь — и здесь в разы круче: ни толп туристов, ни суеты, только мы и величественные гиганты.

Программа тура по дням

1 день

Здравствуй, остров

Мы прилетаем на Бали, и с самого трапа чувствуем: воздух здесь другой. Теплый, влажный, живой. Вас встречает наша команда, и мы едем в отель — туда, где начнётся эта новая история.

В этот день — никакой спешки. Заселение, расслабление, лёгкий ужин, знакомства и первый вечер на острове. Кто-то сразу в бассейн, кто-то высыпаться после самолёта, кто-то просто смотрит на небо и начинает медленно отпускать всё лишнее. Начинаем мягко — чтобы прочувствовать.

2 день

Возвращение на Бали и релакс

Просыпаемся, завтракаем и едем в аэропорт. Возвращение на Бали.

Весь оставшийся день в ритме, в котором хочется жить: кто-то отдыхает у бассейна, кто-то гуляет по окрестностям, кто-то зависает в тени пальмы с книгой и кокосом. Сегодня нам никуда не надо, только наслаждаться моментом.

3 день

Картинки с Бали в реальности

Начнём утро с одной из самых живописных точек острова — панорамной площадки с видом на вулкан Агунг. Захочется доставать камеру снова и снова: это тот самый пейзаж, ради которого сюда едут со всего мира. Фотографии будут космические.

Дальше отправимся в храм Тирта Ганга — с зеркальной водой, карпами и архитектурой, будто из балийской легенды.

А затем — водопад Секумпул. Мощный, шумный, по-настоящему живой. Придётся немного пройтись по зелёным тропам, но награда будет впечатляющей.

Вечером едем на север острова, в Ловину — отдохнуть и подготовиться к следующему приключению.

4 день

От океана к вулкану

Утром можно выспаться, а можно отправиться в море, чтобы встретить рассвет в компании дельфинов. Лёгкий ветер, спокойная вода и десятки грациозных созданий, прыгающих рядом с лодкой — момент, который невозможно не запомнить. Вы сами решаете, как начать ваш день:)

После завтрака — переезд с Бали на Яву. Паром, смена ритма, смена острова — и уже ближе к вечеру мы в другой части Индонезии.

По пути заезжаем в лес Джаватан — место, где зелень кажется гуще, воздух свежее, а деревья растут, будто специально для сказочных декораций.

Вечером заселяемся в отель неподалёку от подножия Иджена, отдыхаем, ужинаем и настраиваемся на предстоящую ночь: впереди — одно из самых впечатляющих восхождений в жизни.

5 день

Голубой огонь и рассвет на краю кратера

Ночь начинается рано: около полуночи мы выезжаем к подножию Иджена и начинаем восхождение. С фонариками, шаг за шагом, поднимаемся вверх — в темноте, но с предвкушением.

На дне кратера нас ждёт уникальное природное явление — голубой огонь, вырывающийся из недр земли. Это редкость даже по мировым меркам. Затем встречаем рассвет на вершине: под ногами — кислотное озеро нереального цвета, над головой — первые лучи солнца, перед глазами — дымящийся кратер. Момент, когда слова не нужны.

После спуска возвращаемся в отель: горячий душ, завтрак и заслуженный отдых.

А после отправляемся в дорогу до Бромо. Вечером заселение в отель и отдых перед следующей вершиной нашего путешествия.

6 день

Рассвет прямо из кровати и дыхание вулкана

Ранний подъём, и ещё один день начинается с потрясающего рассвета, который мы посмотри прямо из кровати! В 5:00 мы садимся в джипы и отправляемся к подножию вулкана Бромо.

Часть пути можно преодолеть верхом на лошадях, а финальный участок — это короткий подъём по лестнице. На вершине вас ждёт захватывающее зрелище: ревущий кратер, дымящийся в небо, и бескрайние панорамы, которые будто переносят в другой мир.

После насыщенного утра мы возвращаемся в отель на завтрак, освежаемся и готовимся к следующему приключению.

Следующий пункт — водопад Тумпак Севу, один из самых красивых в Юго-Восточной Азии. Небольшой трекинг вниз — и перед вами откроется невероятная сцена: десятки струй воды, устремляющихся вниз в обрамлении густой зелени джунглей. Это место выглядит как из сказки!

Здесь можно насладиться тишиной природы, сделать удивительные фотографии и просто отдохнуть, ощущая силу падающей воды.

После прогулки у водопада мы переезжаем в город Маланг, где заселяемся в уютный отель. А завтра мы возвращаемся на Бали:)

7 день

Новый остров, новые ощущения

Сегодня отправляемся на Сумбаву — остров, который совсем не похож на Бали. Минимум туристов, максимум природы и настоящей островной жизни.

Переезд займёт время, но он того стоит: красивые виды из окна, смена ритма, смена пейзажей — и вот уже чувствуется совсем другая атмосфера.

По приезде заселяемся в отель, отдыхаем и постепенно начинаем знакомство с другим, более диким и аутентичным лицом Индонезии.

Впереди — одно из главных приключений тура.

8 день

Добрые гиганты океана

Просыпаемся до рассвета и выходим в океан — сегодня день, который не забудется. Сначала поплаваем в воде, где видно свечение планктона — как будто звёзды рассыпались прямо под поверхностью океана.

А затем отправимся на встречу с китовыми акулами — огромными, величественными и при этом абсолютно безопасными морскими великанами.

Это не шоу и не аттракцион — это настоящая природа. Мы будем рядом с ними в их среде, с уважением и осторожностью. Плавание проходит в открытом океане, но в спокойной зоне, с опытной командой.

После погружения возвращаемся в отель, завтракаем и переезжаем в другой — поближе к аэропорту.

Остаток дня полностью свободный: можно выспаться, почитать, полежать у бассейна или просто провести время с ребятами — делясь впечатлениями от одного из самых волшебных утра этого путешествия.

9 день

Возвращение на Бали

Утром неспешно завтракаем, собираемся и отправляемся в путь — нас ждёт обратный перелёт на Бали.

После прилёта заселяемся в уютный отель, отдыхаем и переключаемся на новый темп — снова балийский, мягкий, тёплый, расслабленный.

Остаток дня — без планов. Можно провести его у бассейна, сходить в кафе, купить сувениры или просто никуда не идти и побыть с собой. После насыщенных приключений это именно то, что нужно.

10 день

День без расписания

Наконец можно проснуться тогда, когда хочется, и ничего не планировать. Этот день — про отдых, лёгкость и свободу выбора.

Кто-то поедет в бич-клабы, кто-то — на серф или йогу, кто-то останется в отеле и проведёт день у бассейна. Можно зайти в атмосферные кафе, побродить по улочкам, съесть на завтрак что-то вкусное, а на ужин — что-то ещё вкуснее.

Это день, когда хочется просто быть. И впитывать в себя Бали без спешки.

11 день

Спокойное завершение

Сегодня можно сделать всё, что не успелось раньше — сходить на серф или в йога-студию, снова окунуться в бассейн, заглянуть в любимое кафе или наконец выбрать те самые сувениры.

Кто-то просто останется в тишине и подумает о своём. Кто-то — поделится впечатлениями за чашкой кофе.

Вечером собираемся на прощальный ужин. Вспоминаем, как всё начиналось, смеёмся, пересматриваем фото, обмениваемся контактами и уже немного грустим, что завтра всё заканчивается.

Но знаем точно — после таких путешествий внутри остаётся что-то очень тёплое. И что-то в нас меняется.

12 день

До новых встреч

Собираем чемоданы, делаем последние фотографии, обнимаемся и отправляемся в аэропорт. Кто-то молчит, кто-то улыбается, кто-то уже строит планы на следующий тур.

Этот остров, это путешествие, эти люди — точно останутся в памяти. А значит, всё было не зря.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • В стоимость включено:
  • Проживание по всему маршруту (отели и глэмпинг)
  • Все внутренние переезды (машины, паром, лодки, трансферы)
  • Авиаперелёт с Сурабаи до Бали
  • Авиаперелёт на Сумбаву и обратно
  • Сопровождение организатора на протяжении всего тура
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Поездка к китовым акулам
  • Тур на вулкан Иджен + сопровождение
  • Поездка к дельфинам
  • Завтраки в отелях
  • Фото - и видеоконтент по итогам тура
  • Помощь с организацией вылета и трансфер в аэропорт
Что не входит в цену
  • Перелет туда-обратно
  • Виза по прилету - 35 (ставится в аэропорту)
  • Питание в кафе (обеды и ужины - 20 30 в день)
  • Туристическая страховка (Мы настоятельно рекомендуем оформлять страховку на время пребывания в другой стране, достаточно будет стандартной туристической страховки, которую вы можете оформить в любой страховой компании вашего города)
  • Йога и медитации
О чём нужно знать до поездки

Размещение в номерах двухместное. Мы всегда делаем все возможное, чтобы ваш отпуск проходил комфортно. По желанию, вы всегда можете разместиться в одноместном номере за дополнительную плату, сообщив об этом заранее.

Визы

Виза по прилету - 35 (ставится и оплачивается в аэропорту).

Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев для пересечения границы. Убедитесь, что ваш паспорт соответствует этому требованию, чтобы избежать проблем при въезде.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Никита
Никита — Тревел-эксперт
Привет! Меня зовут Никита, и я тот самый человек, который будет с вами на связи до, во время и даже после тура. Я живу на Бали и провожу авторские путешествия по
самым разным уголкам Индонезии - от пирамид Явы до комодских варанов. Лично проезжаю все маршруты, проверяю каждую локацию, ночевал в более 100 отелях, прежде чем выбрать те, в которых будете жить вы. В моих турах нет случайных мест, только то, что по-настоящему впечатлило и оставило след в душе. Я не просто составляю маршруты, я собираю атмосферу. Мне важно, чтобы вы чувствовали себя в путешествии не как турист, а как друг, которого ждут, которому рады и которого хотят по-настоящему удивить. Каждый тур - это живая история, в которую я вкладываю максимум энергии и внимания. Здесь будет красиво, весело, местами неожиданно, а главное, по-настоящему. И если вы хотите не просто “посетить места”, а настоящее приключение с душой, то вы его нашли. До встречи в путешествии!

