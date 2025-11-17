Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Внимание: тур с побочным эффектом- у вас закончится память в телефоне и заряд батареи!))

Что вас ждет! 12 дней приключений, три острова, три вулкана и 29 локаций! Восхождение на вулкан, серфинг на волнах, снорклинг с мантами, отдых на райских пляжах и бич-клабов, ритуал очищения в священных источниках, древние храмы, водопады, лес обезьян, рафтинг по горной реке, рисовые террасы Юнеско, стильные отели и полное погружение в культуру Бали!

Что делает наш тур особенным?

Мы живем в Азии уже 8 лет, знаем остров как свои пять пальцев и проводим туры так, как сделали бы для себя.

-Гвоздь программы! Наш тур включает восхождение на вулкан Иджен — яркий момент путешествия. Рассвет на вершине станет одним из самых незабываемых событий вашего приключения.

Побываем в гостях у балийской семьи — увидите их быт своими глазами. Это не туристическая картинка, а настоящий живой опыт.

-За время тура мы сменим 6 отелей. Это позволит вам почувствовать разные стороны Бали и насладиться комфортом на каждом этапе путешествия!

-Небольшие группы: До 10 человек, чтобы вы могли получить максимум внимания и комфорта.

-Авиабилеты: Поможем приобрести билеты по выгодной цене с удобной оплатой российскими картами.

-Документы и страховка: Мы подскажем, как оформить визу, поможем заполнить таможенную декларацию, а также подарим вам страховку на весь тур это наш бонус для вашего комфорта и безопасности!

-Помощь с жильем и транспортом: Если вы планируете приехать раньше или остаться на Бали подольше после тура, мы поможем вам с поиском комфортного жилья и арендой байка.

-Подарки участникам! Мы любим радовать наших гостей! Каждому участнику тура мы приготовили крутые подарки))

-В туре много активностей, но не переживайте! У вас будет время погулять по городу, посетить кафе и отдохнуть у бассейна или на пляже. Баланс между активным отдыхом и расслаблением — наш приоритет!

Кому подходит наш тур?

Соло путешественникам: Вы найдете единомышленников и новых друзей.

Любителям приключений: Активный маршрут с погружением в природу и культуру.

Тем, кто устал от стандартных туров: Мы покажем настоящую Индонезию, без суеты и шаблонов.

Друзьям и компаниям: Незабываемое время вместе, а организацию мы берем на себя.

Тур только для взрослых (18+) Этот тур создан специально для взрослых путешественников, чтобы каждый мог насладиться отдыхом в комфортной атмосфере. Это ваше время для приключений и новых впечатлений!

Будьте готовы: друзья будут ненавидеть вас за такие крутые фотки, а подруги — завидовать!

Готовы к приключению? Пишите нам, чтобы забронировать место и узнать подробности.