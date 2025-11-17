Описание тура
Внимание: тур с побочным эффектом- у вас закончится память в телефоне и заряд батареи!))
Что вас ждет! 12 дней приключений, три острова, три вулкана и 29 локаций! Восхождение на вулкан, серфинг на волнах, снорклинг с мантами, отдых на райских пляжах и бич-клабов, ритуал очищения в священных источниках, древние храмы, водопады, лес обезьян, рафтинг по горной реке, рисовые террасы Юнеско, стильные отели и полное погружение в культуру Бали!
Что делает наш тур особенным?
Мы живем в Азии уже 8 лет, знаем остров как свои пять пальцев и проводим туры так, как сделали бы для себя.
-Гвоздь программы! Наш тур включает восхождение на вулкан Иджен — яркий момент путешествия. Рассвет на вершине станет одним из самых незабываемых событий вашего приключения.
Побываем в гостях у балийской семьи — увидите их быт своими глазами. Это не туристическая картинка, а настоящий живой опыт.
-За время тура мы сменим 6 отелей. Это позволит вам почувствовать разные стороны Бали и насладиться комфортом на каждом этапе путешествия!
-Небольшие группы: До 10 человек, чтобы вы могли получить максимум внимания и комфорта.
-Авиабилеты: Поможем приобрести билеты по выгодной цене с удобной оплатой российскими картами.
-Документы и страховка: Мы подскажем, как оформить визу, поможем заполнить таможенную декларацию, а также подарим вам страховку на весь тур это наш бонус для вашего комфорта и безопасности!
-Помощь с жильем и транспортом: Если вы планируете приехать раньше или остаться на Бали подольше после тура, мы поможем вам с поиском комфортного жилья и арендой байка.
-Подарки участникам! Мы любим радовать наших гостей! Каждому участнику тура мы приготовили крутые подарки))
-В туре много активностей, но не переживайте! У вас будет время погулять по городу, посетить кафе и отдохнуть у бассейна или на пляже. Баланс между активным отдыхом и расслаблением — наш приоритет!
Кому подходит наш тур?
Соло путешественникам: Вы найдете единомышленников и новых друзей.
Любителям приключений: Активный маршрут с погружением в природу и культуру.
Тем, кто устал от стандартных туров: Мы покажем настоящую Индонезию, без суеты и шаблонов.
Друзьям и компаниям: Незабываемое время вместе, а организацию мы берем на себя.
Тур только для взрослых (18+) Этот тур создан специально для взрослых путешественников, чтобы каждый мог насладиться отдыхом в комфортной атмосфере. Это ваше время для приключений и новых впечатлений!
Будьте готовы: друзья будут ненавидеть вас за такие крутые фотки, а подруги — завидовать!
Готовы к приключению? Пишите нам, чтобы забронировать место и узнать подробности.
Программа тура по дням
Встреча и знакомства
Встреча в аэропорту (Денпасар)
Мы встречаем всех участников тура в день старта — с утра и до позднего вечера. Организованный трансфер доставит вас прямо в отель, чтобы ваше путешествие началось комфортно и без суеты.
Заселение и отдых: Заселение в отель начинается с 13:00. Если вы прилетаете раньше, при наличии свободных номеров вы сможете заселиться сразу. Если номера временно недоступны, вы можете оставить свои вещи в отеле:
-Прогуляться по окрестностям.
-Насладиться океаном.
-Расслабиться на пляже неподалеку.
Общий ужин и знакомство: Вечером мы соберемся на уютный общий ужин, чтобы познакомиться друг с другом и обсудить предстоящее приключение. Вы узнаете все подробности программы, маршрута и важные советы для комфортного отдыха на Бали. У вас будет возможность задать все интересующие вопросы.
У нас для вас сюрприз! Мы подготовили крутые подарки — практичные и с душой. Они точно пригодятся в путешествии и останутся как память о Бали))
Добро пожаловать на Бали! Ваш отдых начинается с заботы и комфорта — впереди 12 незабываемых дней!
Релакс в Улувату: Пляжный клуб. Закат на утесе
Утро: Пляж Melasti — рай на побережье.
После завтрака отправляемся на один из самых живописных пляжей Бали — Melasti. Скалы, бирюзовая вода, белый песок и атмосфера уюта — идеальное место для отдыха.
-Купаемся в океане
-Загораем под солнцем
-Пьем кокосы и авторские коктейли
Для нашей группы уже забронированы уютные места в стильном бич-клубе — расслабляемся, наслаждаемся видом и ловим настоящий вайб Бали.
Вечер: Закат в храме Улувату.
Посетим храм Улувату (Pura Luhur Uluwatu) — на утесе и встретим закат. Когда солнце начнет клониться к горизонту, отправимся к храму, откуда открываются захватывающие виды на волны. Атмосфера покоя и магия заката — идеальное завершение дня!
Наполненные солнцем и эмоциями, готовимся к следующей главе путешествия — завтра переезд в Убуд и новые открытия!
Убуд. Рафтинг и Лес Обезьян
Утро:
Путешествие в сердце Бали — Убуд. После завтрака отправляемся в Убуд — культурный центр острова, окруженный джунглями и рисовыми террасами.
Водопад Kanto Lampo:
Освежаемся у водопада Kanto Lampo! Это место идеально для фото, ведь вода стекает каскадами по живописным камням, создавая потрясающий фон. Приготовьте фотоаппараты — кадры здесь будут просто волшебные!
Обед:
Рафтинг по горной реке! После обеда нас ждет захватывающее приключение! Два часа драйва, адреналина и ярких эмоций на воде. Мы проплывем через густые джунгли, мимо 10 живописных водопадов, наслаждаясь потрясающими видами. В середине маршрута сделаем остановку у самого большого водопада — почувствуем его мощь, освежимся и сделаем крутые снимки на память!
Лес обезьян: После бурных эмоций от рафтинга переодеваемся, заселяемся в отель и отправляемся на прогулку по Лесу обезьян. Здесь вы сможете сделать забавные селфи с его дружелюбными обитателями.
Вечер:
Свободное время в Убуде. Этот город вдохновляет своей атмосферой! Вы сможете:
- Прогуляться по рынкам с аутентичными сувенирами.
-Посетить уютные кафе с панорамными видами.
-Просто насладиться расслабленной атмосферой
Убуд — место, которое невозможно забыть!
Водопад Секумпул и ужин с видом на вулкан Батур
Утро:
Водопад Секумпул: После завтрака отправляемся к водопаду Секумпул — одному из самых красивых на Бали. Этот уникальный природный уголок окружен пышной тропической зеленью, а свежесть и сила каскадов создают непередаваемую атмосферу. Здесь вас ждут великолепные виды и возможность почувствовать близость с природой.
По пути нас ждет:
-Храм Улун Дану на озере Бератан: Этот храм, окруженный горами и водной гладью, является одним из самых знаковых мест Бали. Мы прогуляемся по его парку, полюбуемся отражением храма в воде и вдохнем атмосферу тишины и духовности.
-Обед в Handara Golf & Resort и ворота Handara Gate: После обеда мы посетим знаменитые черные ворота Handara Gate — одну из самых фотографируемых достопримечательностей Бали, которая стала символом спокойствия и гармонии острова.
Вечер:
Кинтамани. Ужин с видом на вулкан Батур. После водопада мы отправляемся в горный регион Кинтамани, чтобы насладиться атмосферой тишины, свежести и захватывающих видов!
Здесь нас ждёт ужин с панорамой на вулкан Батур, действующий, но мирный гигант, который придаёт особую энергетику всему региону.
Место словно создано для фотографии мечты: вулкан, озеро, облака и вы — в одном кадре, который захочется сохранить навсегда. Пейзажи здесь действительно запоминаются — их невозможно спутать ни с чем другим!
Убуд. Террасы, ритуал очищения и спа
Утро:
Alas Harum- эстетика природы и удовольствия. После завтрака мы отправляемся в Alas Harum — место, где раскрывается уникальная красота Бали.
-Рисовые террасы: прогулка среди изумрудных полей с захватывающими видами и ощущением полного единения с природой.
-Качели над джунглями: возможность взлететь над террасами и сделать идеальные кадры. Для по-настоящему волшебных фото можно арендовать воздушное платье.
-Панорамный бассейн: зона отдыха с видом, от которого замирает сердце.
-Кофейная дегустация: знакомство с производством знаменитого кофе лювак и дегустация разных сортов в аутентичной атмосфере.
Обед:
Ритуал очищения в храме. После впечатляющего утра нас ждёт традиционный балийский ритуал очищения в священных источниках.
Вы пройдёте через уникальный духовный опыт: избавитесь от негатива, почувствуете обновление и внутреннюю гармонию. Этот ритуал оставляет после себя ощущение лёгкости и баланса.
Вечер:
Spa и балийский массаж. В завершение дня — настоящее удовольствие: расслабляющий балийский массаж в роскошном спа-салоне.
Ароматы масел, заботливые руки и атмосфера уюта помогут восстановить силы и завершить день в полном спокойствии и наслаждении.
Бонус: день идеален для красивых фото! Гнезда, бамбуковые фигуры, панорамные террасы, стеклянный пол, сердца — локации словно созданы для волшебных снимков. Возьмите с собой стильную одежду — сегодня вы будете на фото особенно прекрасны
Этот день — идеальное сочетание ярких впечатлений, релакса, эстетики и балийской духовности!
Путешествие на остров Нуса-Пенида
Утром:
Путешествие начинается. После завтрака отправляемся на скоростном катере к острову Нуса-Пенида — месту, которое украсило все визитные карточки Бали. Этот день будет наполнен захватывающими видами и яркими впечатлениями.
Маршрут дня:
-Goa Giri Putri. Древний храм внутри скалы. Здесь вас ждет атмосфера мистики, тишины и встреча с летучими мышами — уникальное место, пропитанное духовностью.
-Diamond Beach. Панорамные виды, бирюзовая вода и живописный спуск к пляжу — незабываемое приключение, достойное вашего внимания.
-Kelingking Beach. Знаменитый пляж в форме головы тираннозавра. Его панорамный вид стал символом Нуса-Пениды. Фото здесь — must-have для каждого путешественника.
Вечером:
Ужин в Cactus Beach Club. После насыщенного дня нас ждет ужин в Cactus Beach Club — идеальном месте на берегу океана. Здесь вы насладитесь потрясающей кухней, морепродуктами и авторскими коктейлями, завершая день на расслабляющей ноте.
Ночь:
Уют в аутентичных бунгало. Для полного погружения в атмосферу острова вы остановитесь в уютных бунгало в традиционном стиле, окруженных природой Нуса-Пениды.
Совет: Освободите память на телефоне — этот день подарит неимоверное количество потрясающих фото и моментов, которые вы захотите запечатлеть навсегда!
Нуса-Пенида. Подводный мир острова! Путь в Амед
Утром:
- Снорклинг с мантами: Начнем день с незабываемого погружения! Поплаваем с величественными мантами, стайками разноцветных рыб и увидим яркие коралловые рифы. Наш гид сделает для вас крутые фото и видео, чтобы эти моменты остались с вами навсегда!
- Broken Beach и Angels Billabong — Здесь могучие волны Тихого океана с грохотом разбиваются о скалы, создавая по-настоящему завораживающее зрелище.
Бонус: мы увидим эти локации с самого необычного ракурса — с лодки, по пути к мантам! Можно сказать, будем сидеть в первом ряду этого природного шоу!
После: Переодеваемся, собираем вещи и отправляемся в порт. Нас ждёт скоростная лодка, которая вернёт нас на Бали.
Сегодня мы переезжаем в Амед — уютный прибрежный район на востоке острова, известный своим спокойствием, вулканическими пляжами. Впереди — отдых у моря и полное перезаряжение!
По пути нас ждет:
-Обед в Aero Park: После морского приключения остановимся в необычном месте — кафе на борту настоящего самолета! Почувствуйте себя пилотом и насладитесь обедом с оригинальной подачей.
-Пляж Керамас: Это идеальное место для релакса. Здесь можно насладиться шумом волн, прогуляться по черному песку и просто расслабиться под звуки океана.
Вечер:
После насыщенного дня заселяемся в уютный отель, ужинаем и наслаждаемся заслуженным отдыхом.
В 90% случаев у нас получается встретиться с этими удивительными существами — это по-настоящему незабываемый момент, который остаётся с вами надолго.
Амед. День храмов и дворцов
Утро:
Релакс с видами на величественный вулкан Агунг! Начнем день с расслабляющего отдыха в отеле: купаемся в бассейне, наслаждаемся теплыми волнами балийского моря и любуемся величественным видом на вулкан Агунг. Утренний релакс поможет зарядиться энергией перед насыщенной программой дня и полностью ощутить атмосферу Бали.
После обеда:
Путешествие по уникальным местам.
-Храм Тирта Ганга: Посетим величественный водный дворец с фонтанами и прудами. Прогуляемся по каменным кругам, окруженным яркой архитектурой и зеленью, Это место словно создано для умиротворения и невероятных фото — особенно на фоне отражений в воде.
-Храм Лемпуянг: Легендарные белые ворота с захватывающим видом на вулкан Агунг. Здесь вы почувствуете силу природы и вдохновение, которое дарит это священное место.
Вечер:
Свободное время. После программы вас ждет свободный вечер. Это прекрасная возможность посетить уютные кафе и ресторанчики Амеда, насладиться местной кухней и атмосферой спокойствия.
Амед — тихий уголок Бали: Этот район славится своей тишиной и уединением. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, послушать шум океана и насладиться видами на величественный вулкан Агунг, особенно красивый в лучах заката.
Путь на север Бали и переезд на Яву
Сегодня нас ждёт долгий путь, но не переживайте — дорога будет интересной и насыщенной!
Утро:
Завтракаем и начинаем день с поездки в Lahangan Sweet — одну из самых впечатляющих смотровых площадок Бали. Нас ждут захватывающие панорамные виды на вулкан Агунг, идеальные для фото и настоящего ощущения свободы. После отправляемся на север острова, в прибрежный район Ловина. По прибытии заселяемся в уютный отель и немного отдыхаем перед ночным приключением!
Обед:
Заглянем в бич-клаб у Балийского моря, где можно попробовать свежайшие морепродукты и расслабиться под шум волн.
После обеда — свободное время: искупаться, позагорать и насладиться красотой северного побережья.
Ночь:
Поздним вечером отправляемся на пароме на остров Ява. Советуем всем как следует отдохнуть — впереди главное событие дня.
Ночное восхождение на вулкан Иджен!
По прибытии начнём подъём на вулкан Иджен, чтобы своими глазами увидеть знаменитое синее пламя — редкое природное явление, доступное только ночью.
Наверху нас ждёт кратерное озеро нереального бирюзового цвета и один из самых волшебных рассветов в вашей жизни.
Эмоции, которые останутся с вами навсегда — это не просто тур, это настоящее приключение!
Ява. Восхождение на вулкан Иджен
Ночной старт:
Мы отправляемся на пароме к острову Ява, а уже в 3:00 начинаем подъем, чтобы к 5:00 встретить рассвет на вершине. Этот ранний подъем полностью оправдает себя — вы увидите такие пейзажи, которые останутся в памяти на всю жизнь!
Почему Иджен — это must-see? Иджен — это не просто вулкан, это самый яркий и красивый вулкан Индонезии! Его серное озеро, голубые огни и неземные пейзажи создают атмосферу настоящего приключения.
- Голубое пламя: Уникальное природное явление, когда вытекающая сера горит в темноте. Мы спустимся к самому кратеру, чтобы увидеть это чудо поближе.
-Серное озеро: Его лазурная гладь настолько необычна, что местные называют его Лунным озером.
-Рассвет на вершине: Это момент, который невозможно передать словами — небо, краски и вид, который подарит вам невероятное чувство свободы и восторга.
Для вашего удобства: Если подъем покажется сложным, местные жители помогут подняться на вершину на специальной тележке. (местные называют ее ламборгини) Так каждый сможет насладиться магией Иджена без лишнего напряжения.
Возвращаемся на Бали:
Теперь можно смело расслабиться, отдохнуть и поделиться яркими эмоциями от покорения вулкана!
После заслуженого отдыха вечером идем в атмосферное заведение Funkyplace, где будем отмечать нашу большую победу — восхождение на Иджен! Нас ждет живая музыка, необычная обстановка, вкусные коктейли, кальяны и, конечно, отличная возможность сразиться в пивной пинг-понг
Это событие в жизни вы запомните на всегда!
Террасы Юнеско. Путь до Куты
Утро:
Спокойное начало дня: завтракаем, отдыхаем и выселяемся из отеля. У вас будет немного свободного времени для прогулки или сборов без спешки.
Обед:
Отправляемся в сторону Куты, но по пути заезжаем в знаменитые рисовые террасы Jatiluwih, которые внесены в список наследия Юнеско. Это одно из самых живописных мест Бали, где можно почувствовать дух традиционного острова, насладиться тишиной и видами, которые будто сошли с открытки.
Обедаем в уютном кафе с панорамным видом на террасы — время остановится, чтобы вы успели прочувствовать момент.
Вечер:
По прибытии — заселяемся в отель в Куте.
Вечер свободный: можно прогуляться по оживлённым улочкам, заглянуть в кафе, рестораны или заняться шопингом сувениров и подарков.
Бонус по желанию: Для самых активных — мы можем организовать поездку на рассвете для наблюдения за дельфинами в океане (оплачивается отдельно). Это незабываемый опыт: вы в лодке, солнце только встаёт, а рядом резвятся дельфины!
Серфинг, сувениры и прощание с Бали
Утро:
Урок серфинга! Начинаем день с яркого и бодрого приключения — урока серфинга в русскоязычной школе с профессиональным инструктором!
Это отличная возможность:
-Освоить базовые навыки серфинга.
-Получить индивидуальный разбор ошибок.
-Научиться ловить свою первую волну.
Всё пройдёт в тёплой и весёлой атмосфере! Вас ждут крутые фото на фоне океана — чтобы сохранить этот момент навсегда!
Сувениры и прощание с островом. Перед отъездом можно прогуляться по магазинам, заглянуть в любимое кафе и купить сувениры и подарки для близких. Увозим с собой не только вещи, но и частичку Бали в сердце, полную тёплых воспоминаний и эмоций.
Обратный трансфер в аэропорт.
Выезд из отеля в 12:00. Мы заранее организуем для вас комфортный трансфер, чтобы дорога домой была такой же приятной, как и всё ваше путешествие.
До новых встреч и приключений! Спасибо, что выбрали этот тур — до встречи в следующих маршрутах!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в проверенных отелях. Мы выбираем отели, основываясь на реальных отзывах и личном опыте
- Туристическая страховка
- Питание: Завтраки и питьевая вода
- Трансферы по программе (авто/минивэн/микроавтобус - с кондиционером)
- Трансферы из аэропорта и обратно
- Встреча в аэропорту с табличкой
- Отдых в beach club
- Рафтинг
- Катер на о. Нуса-Пенида
- Паром на о. Ява
- Сопровождение русскоговорящего сопровождающего
- Все входные билеты на все локации
- Посещение храма
- Посещение водопада
- Посещение рисовых террас
- Восхождение на вулкан
- Гид - для подъёма на вулкан
- Аренда защитных масок для восхождения на вулкан
- Входные билеты на вулкан
- Ритуал очищения в святых источниках
- Проводник для ритуала очищения
- Спа-процедуры
- Снорклинг (маска, ласты)
- Гид на воде - для поиска мант, черепах
- Урок серфинга с инструктором и разбор
- Консультации и рекомендации перед каждой локацией. У нас будет отдельная группа в тг вашего потока для удобства общения и ссылки с фото и видео
Что не входит в цену
- Перелет: Мы поможем подобрать самый удобный и выгодный вариант благодаря нашему билетному агрегату
- Виза: Оформляется по прибытии в аэропорту, стоимость - 35 долларов. Поможем оформить визу, заполнить таможенную декларацию и подготовить все необходимые документы
- Питание: Обеды и ужины оплачиваются отдельно, ориентировочная стоимость - 20 долларов в день
О чём нужно знать до поездки
Рекомендация для комфортного отдыха:
Если вам тяжело переносить длительные перелеты или вы чувствуете джетлаг, мы рекомендуем прилететь на 1-2 дня раньше начала тура, чтобы спокойно адаптироваться. Многие участники также выбирают остаться на после завершения программы, чтобы расслабиться и насладиться отдыхом после насыщенного тура.
Совет для восхождения на вулкан Иджен: Для комфортного подъема обязательно возьмите удобную обувь с хорошей фиксацией и не скользящей подошвой. Это сделает восхождение безопасным.
Для поездки в Индонезию, включая остров Бали, гражданам России требуется виза. Наиболее удобный вариант — оформить визу по прибытии (Visa on Arrival, Voa). Основные сведения о визе по прибытии (Voa): - Срок действия: 30 дней с возможностью однократного продления на такой же период. - Стоимость: 500 000 индонезийских рупий (примерно 35 долларов Сша). - Место оформления: Voa можно получить в международных аэропортах. Необходимые документы: - Загранпаспорт: Действителен не менее 6 месяцев с даты въезда. - Обратный билет: Подтверждение бронирования обратного рейса или билета в третью страну.
Мы позаботимся обо всех формальностях, чтобы ваш отдых начался легко! Поможем оформить визу, заполнить таможенную декларацию и подготовить все необходимые документы. С нами вы избежите лишних хлопот и будете наслаждаться путешествием с первых минут!
В нашем туре страховка включена в подарок с покрытием до 30 000 долларов, так что вам не нужно беспокоиться об оформлении! Если вы решите отказаться от страховки или во время тура возьмете себе выходной (например, пропустите экскурсию или активность), возврат средств не предусмотрен. Все бронирования и расходы уже включены в стоимость тура.
Оплата удобными частями: предоплата в рублях через Youtravel, оставшаяся сумма фиксируется в долларах на момент бронирования и оплачивается в первый день тура. Для вас мы подготовили несколько удобных способов оплаты: Наличными в долларах, евро (купюры от 100$, выпущенные не ранее 2009 г.) или индонезийских рупиях. Также возможна оплата второй части в Usdt.
С 9 июня 2023 года Индонезия отменила все Covid-ограничения для въезда иностранных туристов, включая требования о вакцинации и тестировании
Мы всегда учитываем местные особенности, погодные условия и безопасность группы, поэтому программа может немного меняться. Возможны корректировки маршрута, времени экскурсий и дополнительных остановок, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и насыщенным!
Пожелания к путешественнику
Кого мы приглашаем:
Тех, кто не любит сидеть на месте. Кто готов к новым знакомствам.
Кто предпочитает исследовать местную культуры и жизнь другой страны.
Мы приглашаем тех, кто стремится к приключениям, ценит яркие эмоции и готов открыть для себя Бали по-настоящему.
Кто ищет единомышленников.
Визы
