Здесь снимали «Дюну» и «Звёздные войны». Здесь живописные каньоны и великолепные ландшафты.
Мы едем в Вади-Рам — Лунную долину, чтобы пройти по древним разломам, заглянуть в местные поселения, отведать бедуинскую кухню и полюбоваться звёздами над безмолвной пустыней.
Описание экскурсии
- Каньон Хазали. Длина — около 5 км, высота — до 150 м. На его стенах — древние наскальные надписи с петроглифами и следами поселений
- Каньон Ракабат. Он напоминает лабиринт с тупиковыми ответвлениями
- Каменный гриб — скала причудливой формы
- Розовые песчаники, которые перед закатом меняют цвет
- Рассказы о легендарных фильмах, которые снимали в пустыне Вади-Рам
- Перекус бедуинской пищей
Тайминг
8:00/15:00 — выезд из отеля в Акабе
8:45/15:45 — прибытие в Вади-Рам
14:00/21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобилях типа пикап, перекус
- Дополнительно можно подняться в небо на воздушном шаре — детали и цены уточняйте в переписке
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€120
|Дети до 7 лет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваша команда гидов в Акабе
Привет! Меня зовут Лилия. Я очень рада встретить всех желающих совершить увлекательнейшую экскурсию в пустыню Вади-Рам. Я и мой муж владеем и управляем туристической компанией, работаем в этой сфере много лет. Влюблены в удивительную природу и богатую историю этого края и хотим делиться этим с другими!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
14 окт 2025
Огромное спасибо Лилии и ее семье за три прекрасных дня в Иордании: Петра, Вади Рам и путешествие на кораблике были прекрасно организованы! Мы были довольны всем: трансферами, едой, отношением, не
