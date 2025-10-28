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Из Акабы - в фантастическую Петру

Погулять по вырубленному в скале «розовому городу» и раскрыть его многовековую историю
Петра — одно из самых впечатляющих мест в мире. Вы увидите древние сокровищницы, храмы, усыпальницы и амфитеатр.

Все они были высечены в скалах из розового песчаника несколько тысячелетий назад! Мы раскроем, как застраивалась столица Набатейского царства, почему для нее выбрали столь необычное место и как эти удивительные памятники прошлого дошли до наших дней.
5
2 отзыва
Из Акабы - в фантастическую Петру
Из Акабы - в фантастическую Петру
Из Акабы - в фантастическую Петру

Описание экскурсии

Таинственная история Петры

Чтобы добраться до главных сокровищ Петры, вам предстоит пройти по узкой песчано-каменистой дороге, через скалы и ущелья. В пути вы узнаете, кто такие набатеи, как образовалась Петра, как здесь жили люди и как выглядели эти места несколько тысячелетий назад. Полюбуетесь фантастическими ландшафтами и поймете, почему сюда стремятся путешественники со всего мира.

Скальные дома, гробницы и монастыри

Мы покажем вам «визитные карточки» Петры: знаменитую сокровищницу Эль-Хазне высотой 42 метра и скальный монастырь Ад-Дейр, возведенный в I веке. А также амфитеатр, древние жилища и гробницы с разноцветными рисунками на стенах и потолках. Расшифруем особенности местной архитектуры и расскажем, кто живет в «мертвом» городе сегодня.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (это включено в стоимость)
  • Стоимость экскурсии указана при начале и завершении в городе Акаба. Стоимость при отправлении с круизного лайнера или с границы можно уточнить в переписке с гидом.
  • Дополнительно оплачиваются еда, напитки и входные билеты (71 доллар с человека)
  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нариман
Нариман — Организатор в Акабе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — официальное лицензированное агенство в Иордании с многолетним опытом работы. С радостью покажем вам главные достопримечательности нашего загадочного королевства: древнюю Петру, пустыню Вади-Рам, столичный Амман и многое другое.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Антон
Всё было отлично, красиво и очень информативно. Гид Зият потрясающий и великолепный фотограф, который применяет всякие фишки)) это классно дополняет и без того великолепные виды. Крайне рекомендую.
Всё было отлично, красиво и очень информативно. Гид Зият потрясающий и великолепный фотограф, который применяет всякие
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А
Все прошло отлично!!!
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