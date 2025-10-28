Петра — одно из самых впечатляющих мест в мире. Вы увидите древние сокровищницы, храмы, усыпальницы и амфитеатр. Все они были высечены в скалах из розового песчаника несколько тысячелетий назад! Мы раскроем, как застраивалась столица Набатейского царства, почему для нее выбрали столь необычное место и как эти удивительные памятники прошлого дошли до наших дней.

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Описание экскурсии

Таинственная история Петры

Чтобы добраться до главных сокровищ Петры, вам предстоит пройти по узкой песчано-каменистой дороге, через скалы и ущелья. В пути вы узнаете, кто такие набатеи, как образовалась Петра, как здесь жили люди и как выглядели эти места несколько тысячелетий назад. Полюбуетесь фантастическими ландшафтами и поймете, почему сюда стремятся путешественники со всего мира.

Скальные дома, гробницы и монастыри

Мы покажем вам «визитные карточки» Петры: знаменитую сокровищницу Эль-Хазне высотой 42 метра и скальный монастырь Ад-Дейр, возведенный в I веке. А также амфитеатр, древние жилища и гробницы с разноцветными рисунками на стенах и потолках. Расшифруем особенности местной архитектуры и расскажем, кто живет в «мертвом» городе сегодня.

Организационные детали