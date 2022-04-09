Из Акабы - в фантастическую Петру

Погулять по вырубленному в скале «розовому городу» и раскрыть его многовековую историю

Индивидуальная
Петра — одно из самых впечатляющих мест в мире.

Вы увидите древние сокровищницы, храмы, усыпальницы и амфитеатр.

Все они были высечены в скалах из розового песчаника несколько тысячелетий назад! Мы раскроем, как застраивалась столица Набатейского царства, почему для нее выбрали столь необычное место и как эти удивительные памятники прошлого дошли до наших дней.
Из Акабы - в фантастическую Петру
Из Акабы - в фантастическую Петру
Из Акабы - в фантастическую Петру
Из Акабы - в фантастическую Петру
Из Акабы - в фантастическую Петру
Из Акабы - в фантастическую Петру
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Что вас ожидает

Таинственная история Петры

Чтобы добраться до главных сокровищ Петры, вам предстоит пройти по узкой песчано-каменистой дороге, через скалы и ущелья. В пути вы узнаете, кто такие набатеи, как образовалась Петра, как здесь жили люди и как выглядели эти места несколько тысячелетий назад. Полюбуетесь фантастическими ландшафтами и поймете, почему сюда стремятся путешественники со всего мира.

Скальные дома, гробницы и монастыри

Мы покажем вам «визитные карточки» Петры: знаменитую сокровищницу Эль-Хазне высотой 42 метра и скальный монастырь Ад-Дейр, возведенный в I веке. А также амфитеатр, древние жилища и гробницы с разноцветными рисунками на стенах и потолках. Расшифруем особенности местной архитектуры и расскажем, кто живет в «мертвом» городе сегодня.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Комфортабельный транспорт и входные билеты включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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