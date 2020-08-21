Все экскурсии в Акабе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Акабе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €45. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Акабе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Иордании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Дайвинг в Акабе
Индивидуальная экскурсия
5
3
2ч 30м
45
за 1-2 чел.
Дайвинг в Акабе
Погрузиться в красочный подводный мир и познакомиться с его обитателями

Последние отзывы «Экскурсии Акабе»

  • Отзыв на: Дайвинг в Акабе
    Е
    Егор
    21 августа 2020
    5
    Виктор - прекрасный русскоговорящий дайвер, провел успешное погружение с нами и по пути рассказывал разные истории. Все на позитиве прошло. Поделился также фото с go pro. Всем рекомендую!
  • Отзыв на: Дайвинг в Акабе
    Д
    Дмитрий
    4 декабря 2019
    5
    Прекрасно провели время. Виктор все рассказал до погружения все что нужно, в процессе помогал, если было нужно. Подводный мир прекрасен. Это было наше первое погружение и оно прошло хорошо)
  • Отзыв на: Дайвинг в Акабе
    И
    Ирина
    8 ноября 2019
    5
    Погружались первый раз, даже пугливых убедит продолжать и поможет преодолеть фобии. На дне здорово!
🇯🇴