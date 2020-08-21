Все экскурсии в Акабе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Акабе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €45. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Акабе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Иордании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€45
за 1-2 чел.
Дайвинг в Акабе
Погрузиться в красочный подводный мир и познакомиться с его обитателями
Последние отзывы «Экскурсии Акабе»
- ЕЕгор21 августа 2020Виктор - прекрасный русскоговорящий дайвер, провел успешное погружение с нами и по пути рассказывал разные истории. Все на позитиве прошло. Поделился также фото с go pro. Всем рекомендую!
- ДДмитрий4 декабря 2019Прекрасно провели время. Виктор все рассказал до погружения все что нужно, в процессе помогал, если было нужно. Подводный мир прекрасен. Это было наше первое погружение и оно прошло хорошо)
- ИИрина8 ноября 2019Погружались первый раз, даже пугливых убедит продолжать и поможет преодолеть фобии. На дне здорово!