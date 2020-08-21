Виктор - прекрасный русскоговорящий дайвер, провел успешное погружение с нами и по пути рассказывал разные истории. Все на позитиве прошло. Поделился также фото с go pro. Всем рекомендую!

Отзыв на: Дайвинг в Акабе

Д Дмитрий 5

Прекрасно провели время. Виктор все рассказал до погружения все что нужно, в процессе помогал, если было нужно. Подводный мир прекрасен. Это было наше первое погружение и оно прошло хорошо)