Найдено 2 экскурсии в Акабе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Из Акабы - в фантастическую Петру Погулять по вырубленному в скале «розовому городу» и раскрыть его многовековую историю от €360 за всё до 2 чел. На машине 6 часов 2 отзыва Групповая до 20 чел. Из Акабы - в пустыню Вади-Рам Туда, где бывали джедаи и живут бедуины Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00 €120 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Акабе Самые популярные экскурсии в Акабе Из Акабы - в фантастическую Петру; Из Акабы - в пустыню Вади-Рам. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Акабе в августе 2026 Сейчас в Акабе можно забронировать 2 экскурсии от 120 до 360. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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