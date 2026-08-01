Индивидуальная
до 6 чел.
Из Акабы - в фантастическую Петру
Погулять по вырубленному в скале «розовому городу» и раскрыть его многовековую историю
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €360 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Акабы - в пустыню Вади-Рам
Туда, где бывали джедаи и живут бедуины
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€120 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Акабе
Самые популярные экскурсии в Акабе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Акабе в августе 2026
Сейчас в Акабе можно забронировать 2 экскурсии от 120 до 360. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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