1 день

Амман

Иордания - темная лошадка на карте достопримечательностей и излюбленное место съемок киношедевров. Маленькая страна с бескрайними пустынями и оазисами арабской жизни. Не надо откладывать поездку - пакуйте чемоданы навстречу пустыням, Мертвому морю, древним сооружениям в скалах, и небу, усыпанному звездами! Мы начинаем наше путешествие со столицы города Амман.

По прилету в аэропорт нас встретят на паспортном посту, чтобы провести без очередей и без лишних досмотров. Далее заселяемся в пятизвездочный отель, где нас ждет отдых после перелета.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086