Мои заказы

Иордания на максималках. Полное погружение за 7 дней

В наш тур включено всё кроме перелёта прямые рейсы из Москвы
Иордания на максималках. Полное погружение за 7 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Иордания на максималках. Полное погружение за 7 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Иордания на максималках. Полное погружение за 7 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В наш тур включено всё кроме перелёта (прямые рейсы из Москвы и обратно 45.000 руб.) и питания вне программы! Никаких доплат за входные билеты и экскурсии. Работаем с лучшими гидами Иордании. Отели 4 и 5 звезд. Знаем где вкусно покушать и места для лучших фотокарточек. Вообщем если вы ищите комфортный и безопасный тур в Иорданию, который подарит вам только восторг - то мы те, кто вам нужен.

Программа тура по дням

1 день

Амман

Иордания - темная лошадка на карте достопримечательностей и излюбленное место съемок киношедевров. Маленькая страна с бескрайними пустынями и оазисами арабской жизни. Не надо откладывать поездку - пакуйте чемоданы навстречу пустыням, Мертвому морю, древним сооружениям в скалах, и небу, усыпанному звездами! Мы начинаем наше путешествие со столицы города Амман.

По прилету в аэропорт нас встретят на паспортном посту, чтобы провести без очередей и без лишних досмотров. Далее заселяемся в пятизвездочный отель, где нас ждет отдых после перелета.

Амман
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Амман и Джераш

Вкусно позавтракав, мы отправимся на экскурсию с местным и опытным гидом. За этот день мы увидим:Цитадель скопление останков церквей, дворцов и храмов на вершине холма, с которого открывается вид на весь город;Римский театр зал под открытым небом, построенный во 2 веке. Он вмещает 6000 зрителей и поражает своим размером;Джераш города древних римлян. Наследие впечатлит любителей античной архитектуры.

После экскурсии и обеда, мы отправимся в путь на комфортном трансфере до пустыни Вади-Рам, где по приезду заселимся в отель полусферу с прекрасным видом на звездное небо.

Амман и ДжерашАмман и ДжерашАмман и Джераш
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Пустыня Вади-Рам

Первую половину дня мы посвятим поездке по пустыне Вади-Рам на джипах. Ее называют Лунной долиной, это место изображало из себя Марс в фильме Марсианин и планету Арракис в Дюне. Пески и скалы высотой до 1800 метров всех возможных оттенков красного, оранжевого и бежевого. Кажется, что попал на другую планету или как минимум в окружение любимых героев!

Девушки смогут сделать умопомрачительные кадры с духом востока в абайе и сакмаре, тур-лидер все предоставит.

Во второй половине дня мы переместимся в город Вади-Муса, чтобы на следующий день отправиться в долгожданное место.

Пустыня Вади-РамПустыня Вади-РамПустыня Вади-Рам
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Петра и вечернее шоу

После утреннего пробуждения и вкусного завтрака, отправляемся в одно из новых чудес света — древний город Петру. Наш путь будет лежать через захватывающий дух каньон Сик, узкий и величественный, с его величественными скалами, которые, кажется, рассказывают истории веков.

Шаг за шагом продвигаясь сквозь этот природный коридор, мы выходим к монументальному фасаду Аль-Хазне, который внезапно открывается перед глазами, потрясающий в своем великолепии.

Пообедав и отдохнув, возвращаемся в Петру вечером, когда она вновь оживает в совершенно новом свете. С наступлением темноты город оживляется звуками диджейских сетов, мерцающими свечами и завораживающим световым шоу.

Петра и вечернее шоуПетра и вечернее шоу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Мадаба и источники

На четвертый день нашего иорданского приключения отправляемся к священной горе Небо. Стоя на вершине, ощутите дух истории и легенд, восхищаясь панорамными видами на землю, которую, как говорят, узрел сам Моисей.

Этот день будет пропитан историей, и одним из ключевых мест которое мы посетим, будет место крещения Иисуса Христа, где желающие могут сделать омовение.

Далее нас ждет посещение города Мадаба — города мозаик. Центральный шедевр, древнейшая карта Святой Земли, поражает своим искусством и деталями. Каждый кусочек мозаики говорит о мастерстве и преданности древних художников, создавая соединение прошлого и настоящего.

После насыщенного событиями дня, мы отправляемся к берегам Мертвого моря. Заселяемся в роскошный пятизвездочный отель

Мадаба и источникиМадаба и источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Мертвое море

День пройдет под лозунгом: Отдых в удовольствие! Нет плана по экскурсиям и маршрутам, поездок и перемещений. Можете загорать, мазаться грязью, лежать в воде (плавать-то не очень получается в Мертвом море!), пойти на спа-процедуры. Мертвое море это природный флоатинг, услада для глаз и польза природных минералов!

Мертвое мореМертвое мореМертвое море
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Мертвое море

Шестой день продолжаем наслаждаться спокойствием и уединением. Утренний плавание в бассейне с видом на бескрайнюю водную гладь подготавливает нас к еще одному дню блаженства. Сегодня мы исследуем окрестности, совершая прогулки к местным соляным образованиям и удивляясь причудливым формам, созданным природой.

8 день

Аэропорт

Ну вот друзья, утром мы вынуждены прощаться с вами! Тур в Иорданию подошёл к концу это была неделя погружения в историю и культуру Ближнего Востока. Встреча с древними памятниками и современными людьми, которые бережно хранят свою страну среди неспокойного мира. До новых встреч!

Аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту, сопровождение без очереди и доп. досмотров (при условии прибытия в основной группе)
  • Виза (по прилету)
  • Завтраки и 1 ужин в пустыне
  • Проживание в комфортных отелях 4,5 звезд
  • Трансфер из/в аэропорт и по маршруту поездки
  • Все входные билеты по маршруту
  • Джипы по пустыне Вади-Рам (2-3 часа)
  • Русскоязычный гид на экскурсиях
  • Медицинская страховка
  • Сопровождение тур-лидером и решение всех вопросов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Аммана и из Аммана (прямые рейсы из Москвы и обратно примерно 45.000 руб.)
  • Обеды, ужины вне программы (примерно 40$ в день)
О чём нужно знать до поездки

Вас ждут насыщенные приключения в которых всё организовано и продумано до мелочей. Для тех кто ценит комфорт в путешествиях.

Визы

Виза по прилёту (включена в стоимость). Заранее ничего оформлять не нужно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Привет! Я счастлива, что вы здесь! Эта компания родилась из моей любви к миру и желанию делиться им с людьми. Вот уже 9 лет мы организовываем путешествия, из них 7
читать дальше

лет специализировались на турах по России, а сейчас наоборот перешли на весь мир. На данном сервисе мы не так давно, поэтому пусть вас не пугает малое кол-во отзывов - мы профессионал в своем деле! Наша команда — это ваша путеводная звезда в океане путешествий.

Похожие туры из Аммана

Путешествие мечты по Иордании
10 дней
-
15%
Путешествие мечты по Иордании
Вся Иордания за 10 дней
26 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 156 984 ₽184 735 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Аммане
Все туры из Аммана