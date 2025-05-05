Описание тура
В наш тур включено всё кроме перелёта (прямые рейсы из Москвы и обратно 45.000 руб.) и питания вне программы! Никаких доплат за входные билеты и экскурсии. Работаем с лучшими гидами Иордании. Отели 4 и 5 звезд. Знаем где вкусно покушать и места для лучших фотокарточек. Вообщем если вы ищите комфортный и безопасный тур в Иорданию, который подарит вам только восторг - то мы те, кто вам нужен.
Программа тура по дням
Амман
Иордания - темная лошадка на карте достопримечательностей и излюбленное место съемок киношедевров. Маленькая страна с бескрайними пустынями и оазисами арабской жизни. Не надо откладывать поездку - пакуйте чемоданы навстречу пустыням, Мертвому морю, древним сооружениям в скалах, и небу, усыпанному звездами! Мы начинаем наше путешествие со столицы города Амман.
По прилету в аэропорт нас встретят на паспортном посту, чтобы провести без очередей и без лишних досмотров. Далее заселяемся в пятизвездочный отель, где нас ждет отдых после перелета.
Амман и Джераш
Вкусно позавтракав, мы отправимся на экскурсию с местным и опытным гидом. За этот день мы увидим:Цитадель скопление останков церквей, дворцов и храмов на вершине холма, с которого открывается вид на весь город;Римский театр зал под открытым небом, построенный во 2 веке. Он вмещает 6000 зрителей и поражает своим размером;Джераш города древних римлян. Наследие впечатлит любителей античной архитектуры.
После экскурсии и обеда, мы отправимся в путь на комфортном трансфере до пустыни Вади-Рам, где по приезду заселимся в отель полусферу с прекрасным видом на звездное небо.
Пустыня Вади-Рам
Первую половину дня мы посвятим поездке по пустыне Вади-Рам на джипах. Ее называют Лунной долиной, это место изображало из себя Марс в фильме Марсианин и планету Арракис в Дюне. Пески и скалы высотой до 1800 метров всех возможных оттенков красного, оранжевого и бежевого. Кажется, что попал на другую планету или как минимум в окружение любимых героев!
Девушки смогут сделать умопомрачительные кадры с духом востока в абайе и сакмаре, тур-лидер все предоставит.
Во второй половине дня мы переместимся в город Вади-Муса, чтобы на следующий день отправиться в долгожданное место.
Петра и вечернее шоу
После утреннего пробуждения и вкусного завтрака, отправляемся в одно из новых чудес света — древний город Петру. Наш путь будет лежать через захватывающий дух каньон Сик, узкий и величественный, с его величественными скалами, которые, кажется, рассказывают истории веков.
Шаг за шагом продвигаясь сквозь этот природный коридор, мы выходим к монументальному фасаду Аль-Хазне, который внезапно открывается перед глазами, потрясающий в своем великолепии.
Пообедав и отдохнув, возвращаемся в Петру вечером, когда она вновь оживает в совершенно новом свете. С наступлением темноты город оживляется звуками диджейских сетов, мерцающими свечами и завораживающим световым шоу.
Мадаба и источники
На четвертый день нашего иорданского приключения отправляемся к священной горе Небо. Стоя на вершине, ощутите дух истории и легенд, восхищаясь панорамными видами на землю, которую, как говорят, узрел сам Моисей.
Этот день будет пропитан историей, и одним из ключевых мест которое мы посетим, будет место крещения Иисуса Христа, где желающие могут сделать омовение.
Далее нас ждет посещение города Мадаба — города мозаик. Центральный шедевр, древнейшая карта Святой Земли, поражает своим искусством и деталями. Каждый кусочек мозаики говорит о мастерстве и преданности древних художников, создавая соединение прошлого и настоящего.
После насыщенного событиями дня, мы отправляемся к берегам Мертвого моря. Заселяемся в роскошный пятизвездочный отель
Мертвое море
День пройдет под лозунгом: Отдых в удовольствие! Нет плана по экскурсиям и маршрутам, поездок и перемещений. Можете загорать, мазаться грязью, лежать в воде (плавать-то не очень получается в Мертвом море!), пойти на спа-процедуры. Мертвое море это природный флоатинг, услада для глаз и польза природных минералов!
Мертвое море
Шестой день продолжаем наслаждаться спокойствием и уединением. Утренний плавание в бассейне с видом на бескрайнюю водную гладь подготавливает нас к еще одному дню блаженства. Сегодня мы исследуем окрестности, совершая прогулки к местным соляным образованиям и удивляясь причудливым формам, созданным природой.
Аэропорт
Ну вот друзья, утром мы вынуждены прощаться с вами! Тур в Иорданию подошёл к концу это была неделя погружения в историю и культуру Ближнего Востока. Встреча с древними памятниками и современными людьми, которые бережно хранят свою страну среди неспокойного мира. До новых встреч!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту, сопровождение без очереди и доп. досмотров (при условии прибытия в основной группе)
- Виза (по прилету)
- Завтраки и 1 ужин в пустыне
- Проживание в комфортных отелях 4,5 звезд
- Трансфер из/в аэропорт и по маршруту поездки
- Все входные билеты по маршруту
- Джипы по пустыне Вади-Рам (2-3 часа)
- Русскоязычный гид на экскурсиях
- Медицинская страховка
- Сопровождение тур-лидером и решение всех вопросов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Аммана и из Аммана (прямые рейсы из Москвы и обратно примерно 45.000 руб.)
- Обеды, ужины вне программы (примерно 40$ в день)
О чём нужно знать до поездки
Вас ждут насыщенные приключения в которых всё организовано и продумано до мелочей. Для тех кто ценит комфорт в путешествиях.
Визы
Виза по прилёту (включена в стоимость). Заранее ничего оформлять не нужно.