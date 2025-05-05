Мои заказы

Путешествие мечты по Иордании

Вся Иордания за 10 дней
Описание тура

Индивидуальный тур в ЛЮБЫЕ ДАТЫ лично для Вас и Вашей компании при непосредственной координации организатором.

В этом путешествии мы увидим места съемок из фильмов Марсианин и Дюна, благодаря которому пустыня Вади Рам проснулась известной и о ней узнали далеко за пределами Ближнего Востока.
Наш авторский тур позволит увидеть самые интересные места Иордании за 9 дней: легендарная Петра, старинные Амман и Джераш, природный заповедник, конечно же, знаменитое Мертвое Море.
Увидеть северную Петру и Вади Рам - заветная мечта многих путешественников.
Наверное каждый мечтает хоть раз в жизни увидеть эти места своими глазами, особенно в это, нежаркое, время года.
Это замечательная возможность познакомиться с еще пока нетронутой красотой этоц части Ближнего Востока.

Программа тура по дням

1 день

День 1

Это день прилетов, без программы.

Вас встретят в аэропорту Аммана, поселяет в отель

2 день

День 3

Выселяетесь из отеля и совершаете 1 часовой переезд на Север страны в античный город.

Античный город

Вторым после Петры в списке излюбленных мест в Иордании является этот древний город, который может похвастаться непрерывной цепью человеческой деятельности, насчитывающей более 6500 лет.

Золотой век города пришелся на период правления Рима, и сейчас это место считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских провинциальных городов в мире.

Средневековый замок

После 3х часов в городе переезжаете в течение 30 минут в средневековый замок.

Замок возвышается над зелёными холмами и виден за много миль, что подчёркивает его стратегическую функцию в качестве военного наблюдательного пункта, охранявшего торговые пути в XII–XV веках.

Затем обедаете, переезжаете в течение 1,5 часов, и селимся на 1 ночь в отеле на Мервом море.

3 день

День 4

С утра купаетесь в мертвом море и ближе к обеду едете в святые места - место крещения Христа. После - переезд вдоль Мертвого моря, посещение живописного каньона и вечерний переезд с поселением в Петре.

4 день

День 5

Сегодня в нашей программе - выезд на север от Петры, хайкинг в природном горном заповеднике, посещение старинного замка Крестоносцев, в конце - дня Малая Петра

5 день

День 6

Начинаем знакомство с Петрой. Этот день будет самым тяжелым в физическом плане, постараетесь посетить все тайные кулуары центральной части этого Древнего города, отложив все самое удаленное - на завтра.

6 день

День 7

Это отдельное удовольствие - вернуться в Петру снова. Сегодня Вы дойдете в самую дальнюю ее часть - Монастырь. Вечером забираете сумки из отеля, переезжаете в пустыню и селитесь в палаточном городке.

7 день

День 8

Днем начнете джип тур на весь день по пустыне Вади Рам - самом кинематографичном месте на земле. Вечером - уезжаете из палаточного городка и селимся на 2 последние ночи в Акабе у Красного моря

8 день

День 9

Это свободный день. Вы можете либо купаться на пляжах, либо заняться шоппингом.

9 день

День 10

переезд из Акабы в Амман для обратного перелета.

До новых встреч!

10 день

День 2

Античная Филадельфия

Первую половину дня посвятите столице Иордании, городу контрастов, где сочетается старое и новое, расположенному в холмистой местности между пустыней и плодородной долиной реки Иордан. Лучшим местом для начала будет Цитадель. Расположенная на холме, Цитадель открывает потрясающий вид на центр Аммана. Среди достопримечательностей, которые вы не можете позволить себе пропустить в Цитадели, - комплекс дворца Омейядов, Храм Геркулеса и Византийская церковь.

Также, пройдя сквозь старинный рынок и античный фонтан, Вы посетите отреставрированный Римский театр, построенный во 2-м веке нашей эры. Театр вмещает около 6000 человек и до сих пор используется для представлений.

Мечеть и музей

Далее в нашей программе - голубая мечеть. Построенная покойным королём Хусейном в память о своём деде, эта выдающаяся мечеть с голубым куполом может вместить до 7000 молящихся внутри и еще 3000 человек на территории двора.

Пообедаете в центре города, а после обеда - великолепный Королевский автомобильный музей.

Ближе к вечеру возвращаетесь в тот же отель, где ночевали перед этим.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях + завтраки
  • 1 ночь в шатре в пустыне
  • Транспорт по маршруту
  • Джип-тур на весь день в пустыне
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Авиабилеты и входные билеты
Визы
Виза по прилету
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Регина
Регина — Тревел-эксперт
Дипломированный искусствовед, более 14 лет самостоятельных путешествий, креативное мышление и творческий подход к проведению туров - скучно, однозначно, не будет! Стану Вашим проводником в мир новых впечатлений, помогу сделать путешествие для Вас максимально комфортным и запоминающимся!

