2 день

День 3

Выселяетесь из отеля и совершаете 1 часовой переезд на Север страны в античный город.

Античный город

Вторым после Петры в списке излюбленных мест в Иордании является этот древний город, который может похвастаться непрерывной цепью человеческой деятельности, насчитывающей более 6500 лет.

Золотой век города пришелся на период правления Рима, и сейчас это место считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских провинциальных городов в мире.

Средневековый замок

После 3х часов в городе переезжаете в течение 30 минут в средневековый замок.

Замок возвышается над зелёными холмами и виден за много миль, что подчёркивает его стратегическую функцию в качестве военного наблюдательного пункта, охранявшего торговые пути в XII–XV веках.

Затем обедаете, переезжаете в течение 1,5 часов, и селимся на 1 ночь в отеле на Мервом море.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086