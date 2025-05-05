Описание тура
В этом путешествии мы увидим места съемок из фильмов Марсианин и Дюна, благодаря которому пустыня Вади Рам проснулась известной и о ней узнали далеко за пределами Ближнего Востока.
Наш авторский тур позволит увидеть самые интересные места Иордании за 9 дней: легендарная Петра, старинные Амман и Джераш, природный заповедник, конечно же, знаменитое Мертвое Море.
Увидеть северную Петру и Вади Рам - заветная мечта многих путешественников.
Наверное каждый мечтает хоть раз в жизни увидеть эти места своими глазами, особенно в это, нежаркое, время года.
Это замечательная возможность познакомиться с еще пока нетронутой красотой этоц части Ближнего Востока.
Программа тура по дням
День 1
Это день прилетов, без программы.
Вас встретят в аэропорту Аммана, поселяет в отель
День 3
Выселяетесь из отеля и совершаете 1 часовой переезд на Север страны в античный город.
Античный город
Вторым после Петры в списке излюбленных мест в Иордании является этот древний город, который может похвастаться непрерывной цепью человеческой деятельности, насчитывающей более 6500 лет.
Золотой век города пришелся на период правления Рима, и сейчас это место считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских провинциальных городов в мире.
Средневековый замок
После 3х часов в городе переезжаете в течение 30 минут в средневековый замок.
Замок возвышается над зелёными холмами и виден за много миль, что подчёркивает его стратегическую функцию в качестве военного наблюдательного пункта, охранявшего торговые пути в XII–XV веках.
Затем обедаете, переезжаете в течение 1,5 часов, и селимся на 1 ночь в отеле на Мервом море.
День 4
С утра купаетесь в мертвом море и ближе к обеду едете в святые места - место крещения Христа. После - переезд вдоль Мертвого моря, посещение живописного каньона и вечерний переезд с поселением в Петре.
День 5
Сегодня в нашей программе - выезд на север от Петры, хайкинг в природном горном заповеднике, посещение старинного замка Крестоносцев, в конце - дня Малая Петра
День 6
Начинаем знакомство с Петрой. Этот день будет самым тяжелым в физическом плане, постараетесь посетить все тайные кулуары центральной части этого Древнего города, отложив все самое удаленное - на завтра.
День 7
Это отдельное удовольствие - вернуться в Петру снова. Сегодня Вы дойдете в самую дальнюю ее часть - Монастырь. Вечером забираете сумки из отеля, переезжаете в пустыню и селитесь в палаточном городке.
День 8
Днем начнете джип тур на весь день по пустыне Вади Рам - самом кинематографичном месте на земле. Вечером - уезжаете из палаточного городка и селимся на 2 последние ночи в Акабе у Красного моря
День 9
Это свободный день. Вы можете либо купаться на пляжах, либо заняться шоппингом.
День 10
переезд из Акабы в Амман для обратного перелета.
До новых встреч!
День 2
Античная Филадельфия
Первую половину дня посвятите столице Иордании, городу контрастов, где сочетается старое и новое, расположенному в холмистой местности между пустыней и плодородной долиной реки Иордан. Лучшим местом для начала будет Цитадель. Расположенная на холме, Цитадель открывает потрясающий вид на центр Аммана. Среди достопримечательностей, которые вы не можете позволить себе пропустить в Цитадели, - комплекс дворца Омейядов, Храм Геркулеса и Византийская церковь.
Также, пройдя сквозь старинный рынок и античный фонтан, Вы посетите отреставрированный Римский театр, построенный во 2-м веке нашей эры. Театр вмещает около 6000 человек и до сих пор используется для представлений.
Мечеть и музей
Далее в нашей программе - голубая мечеть. Построенная покойным королём Хусейном в память о своём деде, эта выдающаяся мечеть с голубым куполом может вместить до 7000 молящихся внутри и еще 3000 человек на территории двора.
Пообедаете в центре города, а после обеда - великолепный Королевский автомобильный музей.
Ближе к вечеру возвращаетесь в тот же отель, где ночевали перед этим.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях + завтраки
- 1 ночь в шатре в пустыне
- Транспорт по маршруту
- Джип-тур на весь день в пустыне
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Авиабилеты и входные билеты