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Полезная информация об Урмии

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Местное время в Урмии
01:0531
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаУрмия
По-английскиOrumiyeh
Столица регионаУрмия является столицей региона
Население города577 307 чел.
АэропортУрмия OMH
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 350 м. от уровня моря

Где находится Урмия на карте

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Урмия

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