Полезная информация об Урмии
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Местное время в Урмии
01:0531
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇷 Иран
|Название города
|Урмия
|По-английски
|Orumiyeh
|Столица региона
|Урмия является столицей региона
|Население города
|577 307 чел.
|Аэропорт
|Урмия OMH
|Часовой пояс
|Asia/Tehran
|Средняя высота
|1 350 м. от уровня моря
Где находится Урмия на карте
Урмия
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