Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Узнайте, как викинги, короли и уличные музыканты вместе пишут историю Дублина.



Пройдите по старинным кварталам, загляните в соборы, замок и настоящие пабы, узнайте тайну ирландской Свободы и загадайте желание, которое обязательно сбудется. Red Way — это сердце города в одном маршруте. 5 9 отзывов

Таnya Ваш гид в Дублине Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 9 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком €45 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Red Way — это насыщенная пешеходная прогулка по Средневековому и Культурному кварталам Дублина, где встречаются история викингов, легенды ирландских королей и современная энергия города. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет почувствовать пульс столицы, пройтись по древним улицам и узнать неожиданные факты. Вы увидите: ‭• Собор Святого Патрика и Собор Святого Креста — символы ирландской веры и борьбы. ‭• Дублинский замок, некогда резиденцию английской власти, и древние захоронения викингов. ‭• Атмосферные улочки района Темпл Бар и знаменитые ирландские пабы — с их особой культурой и духом свободы. ‭• Необычные городские арт-объекты: Дублинскую Иглу, Портал и мост с романтичным прозвищем «Мост любви». ‭• И, конечно, легендарную «булавку в мусорном ведре» — с её необычной историей. Вы узнаете: ‭• Каково было править Ирландией викингам. ‭• Почему именно в этом месте стоит загадывать желание. ‭• Что для ирландцев означает Свобода — и как она выглядит в архитектуре и легендах.

Обычно экскурсия длится 2,5-3 часа. Погода в Ирландии переменчива, желательно иметь зонт/дождевик, удобную обувь. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ‭ Собор Святого Патрика и Собор Креста

‭ Дублинский Замок и захоронения викингов

‭ Темпл Бар и пабы

‭ Дублинский Портал и Дублинская Игла Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Essex Quay, Temple Bar, Dublin, D08 PN12 Завершение: Место сбора рядом с автобусной остановкой 1443. Место находится в центре Дублина и расположено в удобном месте, в пешей доступности от 5 до 15 минут. После оформления заказа, вы свяжетесь со мной по Когда и сколько длится? Когда: Обычно экскурсия длится 2,5-3 часа. Погода в Ирландии переменчива, желательно иметь зонт/дождевик, удобную обувь. Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.