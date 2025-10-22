Узнайте, как викинги, короли и уличные музыканты вместе пишут историю Дублина.
Пройдите по старинным кварталам, загляните в соборы, замок и настоящие пабы, узнайте тайну ирландской Свободы и загадайте желание, которое обязательно сбудется. Red Way — это сердце города в одном маршруте.
Описание экскурсииRed Way — это насыщенная пешеходная прогулка по Средневековому и Культурному кварталам Дублина, где встречаются история викингов, легенды ирландских королей и современная энергия города. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет почувствовать пульс столицы, пройтись по древним улицам и узнать неожиданные факты. Вы увидите: • Собор Святого Патрика и Собор Святого Креста — символы ирландской веры и борьбы. • Дублинский замок, некогда резиденцию английской власти, и древние захоронения викингов. • Атмосферные улочки района Темпл Бар и знаменитые ирландские пабы — с их особой культурой и духом свободы. • Необычные городские арт-объекты: Дублинскую Иглу, Портал и мост с романтичным прозвищем «Мост любви». • И, конечно, легендарную «булавку в мусорном ведре» — с её необычной историей. Вы узнаете: • Каково было править Ирландией викингам. • Почему именно в этом месте стоит загадывать желание. • Что для ирландцев означает Свобода — и как она выглядит в архитектуре и легендах.
Обычно экскурсия длится 2,5-3 часа. Погода в Ирландии переменчива, желательно иметь зонт/дождевик, удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святого Патрика и Собор Креста
- Дублинский Замок и захоронения викингов
- Темпл Бар и пабы
- Дублинский Портал и Дублинская Игла
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Essex Quay, Temple Bar, Dublin, D08 PN12
Завершение: Место сбора рядом с автобусной остановкой 1443. Место находится в центре Дублина и расположено в удобном месте, в пешей доступности от 5 до 15 минут. После оформления заказа, вы свяжетесь со мной по
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Irina
22 окт 2025
I
Irina
13 окт 2025
Интересный рассказ от Татьяны и много рекомендаций по городу
Е
Елена
27 сен 2025
Потрясающая экскурсия! С Таней очень комфортно было гулять по городу, узнала много исторических и не только фактов о Дублине. С юмором и энтузиазмом, хорошо знает историю Ирландии - такая экскурсия то, что нужно, особенно, когда впервые в этом городе!! Рекомендую! Помимо этого получила список рекомендаций по Дублину, в котором очень удобно и легко ориентироваться! Большое спасибо гиду!
L
Liudmyla
5 сен 2025
Очень благодарны Татьяне за увлекательную экскурсию. Прекрасная подача материала, с юмором и интересными фактами. Информация не перегружена историей, Татьяна поделилась также полезной информацией, необходимой для туристов и очень нам помогла.
А
АЛЕКСЕЙ
22 авг 2025
Очень интересная экскурсия! Татьяна - настоящий профессионал, очень весело провел время в Дублине и увидел все главные достопримечательности города! Очень рекомендую всем!
T
Tetiana
27 июл 2025
Понравилось все!
Очень много неординарной информации, захватывающий рассказ гида Татьяны, очень много увидели.
Дублин произвел неизгладимое впечатление!
Таня любит свою работу, если может так интересно подать историю и современную жизнь Дублина! Видно, что человек на своем месте. Любит этот город и старается передать свою любовь нам, своим туристам!
У нас была группа из пяти человек, все остались очень довольны.
Спасибо, Таня!
Д
Данил
15 июн 2025
Спасибо Тане за классную прогулку по Дублину!
Очень эрудированная, открытая и с чувством юмора — с ней было интересно с первой минуты.
Рассказывала не просто факты, а живые истории, после которых смотришь на город совсем по-другому.
Если хотите увидеть Дублин глазами человека, который его действительно любит Ирландию — вам к Тане!
O
Olga
18 мая 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия, приятное общение, замечательные воспоминания! Благодарю!
А
Александер
6 мая 2025
Замечательная ознакомительная экскурсия по Дублину. С историческими фактами, интересными местами и с юмором. Обаятельная гид сделала прогулку занимательной и насыщенной.
