Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок

Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина

Оказаться в садах Пауэрскорт стоит хотя бы ради того, чтобы своими глазами увидеть один из лучших образцов мирового ландшафтного дизайна. Вы пройдете по любимым тропам британских монархов, полюбуетесь гармоничными пейзажами садов и рассмотрите цветочные террасы у озера Тритон. А в монастырском поселении Глендалок вы перенесетесь в раннехристианскую эпоху, узнаете о жизни одного из самых почитаемых ирландских святых — Святого Кевина — и поймёте, почему Глендалок имеет для ирландцев такое же значение, как Троице-Сергеева Лавра для православных христиан.