  1. Все экскурсии в Дублине

Все экскурсии в Дублине

5 экскурсий в Дублине, 46 отзывов, цены от €100 до €320. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Дублине много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Ирландии как можно лучше
Все 5Индивидуальные 5На автомобиле 3За городом 3Обзорные 2Пешком 2История и архитектура 2
С Дублином на «ты»С Дублином на «ты»С Дублином на «ты»
120 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Вы увидите все значимые места ирландской столицы и ощутите, как органично сочетаются в ней история и современность. Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях, менталитете и помогу по-настоящему полюбить неспешный и прекрасный Дублин!
Пригородные замки ДублинаПригородные замки ДублинаПригородные замки Дублина
220 за человека
8 часов
28 отзывов
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
Чтобы погрузиться в колорит средневековой Ирландии, необязательно уезжать далеко от Дублина. Это путешествие познакомит вас с замками Малахайд, Сордс и Хоут, расположенными в пригородах столицы. Вы получите полное представление об истории Ирландии, её культуре, старинных легендах и фортификационной архитектуре. Насладитесь невероятными морскими пейзажами, рассмотрите интерьеры, которым несколько сотен лет, и, если повезет, встретите настоящее привидение!
Путешествие по восточному побережью ИрландииПутешествие по восточному побережью ИрландииПутешествие по восточному побережью Ирландии
320 за человека
8 часов
2 отзыва
Посетить замок Ардгилиан, прогуляться по уютному Карлингфорду и влюбиться в ирландские пейзажи
Это приключение приведет вас почти к самой Северной Ирландии и заставит навсегда влюбиться в изумрудные панорамы острова. Вы побываете в замке Ардгилиан с любопытной историей и сохранившимися интерьерами, встретитесь с загадкой природы и покоритесь пейзажам полуострова Хоут. А финальной точкой маршрута станет истинно-ирландский городок Карлингфорд, который вы полюбите за живописные окрестности, умиротворённую атмосферу и деревенский колорит.
Дублин вчера и сегодняДублин вчера и сегодняДублин вчера и сегодня
100 за экскурсию
2 часа
Главные достопримечательности и скрытые уголки Старого города на обзорной экскурсии
Дублин не похож на большинство столиц мира. Малоэтажный, доброжелательный, уютный и провинциальный, он раскрывает свою красоту постепенно. Вы узнаете, как складывалась история этого города, увидите его самые интересные места и узнаете, как живут веселые и общительные ирландцы.
Сады Пауэрскорт и монастырский город ГлендалокСады Пауэрскорт и монастырский город ГлендалокСады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
250 за человека
8 часов
3 отзыва
Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина
Оказаться в садах Пауэрскорт стоит хотя бы ради того, чтобы своими глазами увидеть один из лучших образцов мирового ландшафтного дизайна. Вы пройдете по любимым тропам британских монархов, полюбуетесь гармоничными пейзажами садов и рассмотрите цветочные террасы у озера Тритон. А в монастырском поселении Глендалок вы перенесетесь в раннехристианскую эпоху, узнаете о жизни одного из самых почитаемых ирландских святых — Святого Кевина — и поймёте, почему Глендалок имеет для ирландцев такое же значение, как Троице-Сергеева Лавра для православных христиан.