Все экскурсии в Дублине
5 экскурсий в Дублине, 46 отзывов, цены от €100 до €320. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Дублине много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Ирландии как можно лучше
С Дублином на «ты»
Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Вы увидите все значимые места ирландской столицы и ощутите, как органично сочетаются в ней история и современность. Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях, менталитете и помогу по-настоящему полюбить неспешный и прекрасный Дублин!
Пригородные замки Дублина
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
Чтобы погрузиться в колорит средневековой Ирландии, необязательно уезжать далеко от Дублина. Это путешествие познакомит вас с замками Малахайд, Сордс и Хоут, расположенными в пригородах столицы. Вы получите полное представление об истории Ирландии, её культуре, старинных легендах и фортификационной архитектуре. Насладитесь невероятными морскими пейзажами, рассмотрите интерьеры, которым несколько сотен лет, и, если повезет, встретите настоящее привидение!
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Посетить замок Ардгилиан, прогуляться по уютному Карлингфорду и влюбиться в ирландские пейзажи
Это приключение приведет вас почти к самой Северной Ирландии и заставит навсегда влюбиться в изумрудные панорамы острова. Вы побываете в замке Ардгилиан с любопытной историей и сохранившимися интерьерами, встретитесь с загадкой природы и покоритесь пейзажам полуострова Хоут. А финальной точкой маршрута станет истинно-ирландский городок Карлингфорд, который вы полюбите за живописные окрестности, умиротворённую атмосферу и деревенский колорит.
Дублин вчера и сегодня
Главные достопримечательности и скрытые уголки Старого города на обзорной экскурсии
Дублин не похож на большинство столиц мира. Малоэтажный, доброжелательный, уютный и провинциальный, он раскрывает свою красоту постепенно. Вы узнаете, как складывалась история этого города, увидите его самые интересные места и узнаете, как живут веселые и общительные ирландцы.
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина
Оказаться в садах Пауэрскорт стоит хотя бы ради того, чтобы своими глазами увидеть один из лучших образцов мирового ландшафтного дизайна. Вы пройдете по любимым тропам британских монархов, полюбуетесь гармоничными пейзажами садов и рассмотрите цветочные террасы у озера Тритон. А в монастырском поселении Глендалок вы перенесетесь в раннехристианскую эпоху, узнаете о жизни одного из самых почитаемых ирландских святых — Святого Кевина — и поймёте, почему Глендалок имеет для ирландцев такое же значение, как Троице-Сергеева Лавра для православных христиан.