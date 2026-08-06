Индивидуальная
до 4 чел.
По закоулкам Дублина
Прогуляться по атмосферному и весёлому сердцу Дублина
Начало: Saint Stephens Green
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Прогулка по Дублину с аудиогидом в вашем смартфоне
Разобраться, где заканчивается легенда и начинается настоящая Ирландия
Начало: У парка Merrion Square
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам романа «Улисс»
Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Начало: У ворот Garden of Remembrance
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €255 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Начало: Эссекс Кэй, Темпл Бар, Дублин, Д08 ПН12
€45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Дублине
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €93 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Гавань Дан Лири в 10 км от Дублина - идеальное место для прогулок вдоль пирса, наслаждения морскими видами и открытия интересных историй
Начало: На набережной Дан Лири
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от €255 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
По Дублину с фотографом
Красавец-Дублин будто создан для душевных прогулок и фотосъёмок. Прогуляйтесь по улочкам или берегу Ирландского моря, и увезите с собой десятки прекрасных фото
Начало: У Dublin Castle
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €250 за всё до 4 чел.
Билет на автобус
Дублин в вашем ритме: на автобусе Hop-on Hop-off и пешком с аудиогидом
Осмотреть главные достопримечательности и продолжить знакомство с городом в собственном темпе
Начало: У Тринити-колледжа
Завтра в 09:15
10 авг в 09:15
€34 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Green Way: прогулка по Георгианскому кварталу, району богачей
Начало: Д’Олиер Чамберс, Д’Олиер Стрит, Дублин, Д02 Х589
€45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Пригородные замки Дублина
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По средневековым улицам Килкенни
Насладитесь путешествием в прошлое, прогуливаясь по историческим улицам Килкенни, открывая для себя его тайны и легенды
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Замок Кэйр и Рок оф Кашел
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
€550 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По памятным местам семейства Гиннес
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Сады Пауэрскорт и монастырское поселение Глендалок в горах Виклоу
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
€450 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Восточному побережью Ирландии
Начало: У Вашего отеля
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
€500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Впервые воспользовался аудиогидом по Дублину и он превзошёл мои ожидания: прогулка получилась очень интересной, а пользоваться аудиогидом оказалось очень легко. Очень рекомендую и обязательно буду пользоваться ещё при посещении других мест 👍.
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О
чудесный человек, но не профессиональный гид
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С
Благодарим Андрея за интересную и содержательную экскурсию! Мы получили достаточно полное и подробное представление о главных достопримечательностях Дублина и истории города. Андрей также интересно рассказал об особенностях менталитета местных жителей, их увлечениях, традициях и способах проведения досуга.
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Л
Замечательная экскурсия с персональным экскурсоводом Танюшей! Получилось очень легко с удобным ритмом (имею ввиду 77 лет и теплую погоду) и
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И
Гид Таня провела интересную экскурсию по всем достопримечательностям средневекового квартала Дублина! Ответила на все наши вопросы и помогла нам многое узнать об Ирландии!
Всем рекомендуем этого гида и экскурсию!
Всем рекомендуем этого гида и экскурсию!
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Y
Обзорная экскурсия с Татьяной нам очень понравилась. Была не только информативной, но и легкой и запоминающейся! Большое спасибо за это!
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А
К сожалению, времени не хватило, чтобы полностью послушать и насладиться аудиогидом. Но всё равно советую его использовать, особенно если нет шанса взять экскурсию с гидом лично.
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А
Юнона - прекрасный рассказчик, который отлично ориентируется в истории Ирландии. 3 часа пролетели незаметно. Несомненно рекомендую
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С
Добрый день, все было супер, большое спасибо Татьяне. Мы узнали много интересного.
Надеемся вернуться в Ирландию и воспользоваться вашими услугами.
Надеемся вернуться в Ирландию и воспользоваться вашими услугами.
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П
Приложение работает отлично! Очень понравилась прогулка по Дублину. Я просто включала гид в нужном месте и шла дальше. Всем советую попробовать такой способ осмотра города.
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Всего 43 отзыва в Дублине
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Ответы на вопросы от путешественников по Дублину
Самые популярные экскурсии в Дублине
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Сколько стоит экскурсия по Дублину в августе 2026
Сейчас в Дублине можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 12 до 550. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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