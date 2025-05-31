Мои заказы

Green Way: прогулка по Георгианскому кварталу, району богачей

Погуляйте по Дублину, где за изящными фасадами Георгианского квартала скрываются тайны власти, скандалы знати и дух старой Ирландии.

Вы увидите главные достопримечательности и узнаете, зачем в Дублине красят двери в разные цвета, кто такие джентльмены — и что они скрывали.
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 14:30

Описание экскурсии

Green Way — это пешеходная обзорная экскурсия по одному из самых престижных и атмосферных районов Дублина — Георгианскому кварталу. Вас ждёт путешествие по улицам, где скрываются архитектурные шедевры, следы викторианских скандалов и истории о власти, деньгах и привилегиях. Во время прогулки вы узнаете: ‭• Почему у дублинских домов двери — всех цветов радуги. ‭• Как строился новый город и где высадились первые викинги. ‭• Какие интриги разгорались в джентльменских клубах. ‭• Какие невероятные подарки были преподнесены нации. ‭• И какие скандалы сотрясали респектабельные фамилии. Вы увидите: ‭• Парламент Ирландии и знаменитый Тринити Колледж. ‭• Меррион Сквер и Парк Святого Стефана — зелёные оазисы в сердце города. ‭• Элегантную Графтон Стрит, старинные церкви и дворец лорда. ‭• И, конечно, статую Молли Меллоун — героини легенды и символа города. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет прочитать Дублин между строк — не как турист, а как знаток.

Обычно экскурсия длится 2,5-3 часа. Погода в Ирландии переменчива, желательно иметь зонт/дождевик, удобную обувь.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Парламент и Тринити Колледж
  • ‭ Меррион Сквер и Парк Святого Стефана
  • ‭ Графтон Стрит и церкви
  • ‭ Дворец лорда и Статуя Молли Меллоун
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: D’Olier Chambers, D’Olier Street, Dublin, D02 H589
Завершение: 19 St Andrew’s St, Dublin 2, D02 C966
Когда и сколько длится?
Когда: Обычно экскурсия длится 2,5-3 часа. Погода в Ирландии переменчива, желательно иметь зонт/дождевик, удобную обувь.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

K
Kakorina
31 мая 2025
Экскурсия понравилась, узнали много нового о георгианском районе от Татьяны и прогулялись по красивейшим паркам. Дополнительно получили информацию по другим интересным местам и рекомендации по ресторанам.

