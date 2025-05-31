Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погуляйте по Дублину, где за изящными фасадами Георгианского квартала скрываются тайны власти, скандалы знати и дух старой Ирландии.



Вы увидите главные достопримечательности и узнаете, зачем в Дублине красят двери в разные цвета, кто такие джентльмены — и что они скрывали. 5 1 отзыв

Таnya Ваш гид в Дублине Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком €45 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:30, 14:30

Описание экскурсии Green Way — это пешеходная обзорная экскурсия по одному из самых престижных и атмосферных районов Дублина — Георгианскому кварталу. Вас ждёт путешествие по улицам, где скрываются архитектурные шедевры, следы викторианских скандалов и истории о власти, деньгах и привилегиях. Во время прогулки вы узнаете: ‭• Почему у дублинских домов двери — всех цветов радуги. ‭• Как строился новый город и где высадились первые викинги. ‭• Какие интриги разгорались в джентльменских клубах. ‭• Какие невероятные подарки были преподнесены нации. ‭• И какие скандалы сотрясали респектабельные фамилии. Вы увидите: ‭• Парламент Ирландии и знаменитый Тринити Колледж. ‭• Меррион Сквер и Парк Святого Стефана — зелёные оазисы в сердце города. ‭• Элегантную Графтон Стрит, старинные церкви и дворец лорда. ‭• И, конечно, статую Молли Меллоун — героини легенды и символа города. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет прочитать Дублин между строк — не как турист, а как знаток.

Обычно экскурсия длится 2,5-3 часа. Погода в Ирландии переменчива, желательно иметь зонт/дождевик, удобную обувь. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ‭ Парламент и Тринити Колледж

‭ Меррион Сквер и Парк Святого Стефана

‭ Графтон Стрит и церкви

‭ Дворец лорда и Статуя Молли Меллоун Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: D’Olier Chambers, D’Olier Street, Dublin, D02 H589 Завершение: 19 St Andrew’s St, Dublin 2, D02 C966 Когда и сколько длится? Когда: Обычно экскурсия длится 2,5-3 часа. Погода в Ирландии переменчива, желательно иметь зонт/дождевик, удобную обувь. Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.