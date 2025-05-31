Погуляйте по Дублину, где за изящными фасадами Георгианского квартала скрываются тайны власти, скандалы знати и дух старой Ирландии.
Вы увидите главные достопримечательности и узнаете, зачем в Дублине красят двери в разные цвета, кто такие джентльмены — и что они скрывали.
Вы увидите главные достопримечательности и узнаете, зачем в Дублине красят двери в разные цвета, кто такие джентльмены — и что они скрывали.
Описание экскурсииGreen Way — это пешеходная обзорная экскурсия по одному из самых престижных и атмосферных районов Дублина — Георгианскому кварталу. Вас ждёт путешествие по улицам, где скрываются архитектурные шедевры, следы викторианских скандалов и истории о власти, деньгах и привилегиях. Во время прогулки вы узнаете: • Почему у дублинских домов двери — всех цветов радуги. • Как строился новый город и где высадились первые викинги. • Какие интриги разгорались в джентльменских клубах. • Какие невероятные подарки были преподнесены нации. • И какие скандалы сотрясали респектабельные фамилии. Вы увидите: • Парламент Ирландии и знаменитый Тринити Колледж. • Меррион Сквер и Парк Святого Стефана — зелёные оазисы в сердце города. • Элегантную Графтон Стрит, старинные церкви и дворец лорда. • И, конечно, статую Молли Меллоун — героини легенды и символа города. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет прочитать Дублин между строк — не как турист, а как знаток.
Обычно экскурсия длится 2,5-3 часа. Погода в Ирландии переменчива, желательно иметь зонт/дождевик, удобную обувь.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парламент и Тринити Колледж
- Меррион Сквер и Парк Святого Стефана
- Графтон Стрит и церкви
- Дворец лорда и Статуя Молли Меллоун
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: D’Olier Chambers, D’Olier Street, Dublin, D02 H589
Завершение: 19 St Andrew’s St, Dublin 2, D02 C966
Когда и сколько длится?
Когда: Обычно экскурсия длится 2,5-3 часа. Погода в Ирландии переменчива, желательно иметь зонт/дождевик, удобную обувь.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kakorina
31 мая 2025
Экскурсия понравилась, узнали много нового о георгианском районе от Татьяны и прогулялись по красивейшим паркам. Дополнительно получили информацию по другим интересным местам и рекомендации по ресторанам.
Похожие экскурсии из Дублина
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по главным местам Дублина и его истории
Погрузитесь в атмосферу Дублина, исследуя его исторические уголки и знаменитые пабы в районе Темпл Бар. Узнайте больше о культуре и традициях Ирландии
Начало: Saint Stephens Green
15 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Red Way: прогулка по Средневековому и Культурному кварталам
Начало: Essex Quay, Temple Bar, Dublin, D08 PN12
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Гавань Дан Лири в 10 км от Дублина - идеальное место для прогулок вдоль пирса, наслаждения морскими видами и открытия интересных историй
Начало: На набережной Дан Лири
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€174 за всё до 6 чел.