Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Групповой тур «Знакомство с Провансом» 3 дня/2 ночи.

Даты проведения тура:

Круглый год по запросу.

Предложенная программа позволит Вам составить первое впечатление о Провансе: его истории 📖, культуре, архитектуре, виноделии и кулинарии. Мы посетим как достаточно большие и известные города, так и совсем крошечные деревушки. Посещение рынка, винных дегустаций и ресторанов традиционной провансальской кухни 🥧 позволит понять кулинарные пристрастия местных жителей. В деревеньках долины Люберона Вы окунётесь в обычный ритм жизни этих мест. Свободное время специально предусмотрено там, где Вам будет удобно купить сувениры 🎁. Отели расположены совсем рядом с местами идеально подходящими для вечерних прогулок. Вы увидите жизнь Прованса во всём её многообразии!

**Все цены указанны в евро. Стоимость на одного человека за весь тур (3 дня / 2ночи):

Группа 8 человек 450 евро c человека.

Группа 6 -7 человек 500 евро с человека.

Группа 4 — 5 человек 550 евро с человека.

В стоимость включено: Размещение DBL в. отелях категории 3* на базе завтраков. Ужин в ресторанах провансальской кухни в первый и второй день (напитки не включены). Комфортабельный транспорт по маршруту и все дорожные расходы. Услуги русскоговорящего гида-водителя.

Дополнительно оплачиваются: Входные билеты 🎫 в музеи 🖼, замки 🏰 и на некоторые дегустации. Обеды и ужин в последний день.

День первый.

08:50 Сбор группы на стоянке возле мэрии города в Старом порту Марселя.

09:00 Отъезд в Бо де Прованс — одну из самых красивых 🤩 и посещаемых деревень Франции. Прогулка 👣 по городку, во время которой Вас ждут музей сантонов, площадь и церковь ⛪ Сен Винсен с колокольней «фонарь мертвецов», капелла братства «кающихся в белом» и «Дом поросят», павильон королевы Жанны и монумент Шарлю Рю. Вы не забудете виды открывающиеся на Адскую долину — место шабаша ведьм, о котором в своей «Божественной комедии» писал великий Данте Алигьери.

Короткий перезд в замок Эстублон. Дегустация вина и оливкового масла.

12:00 Переезд в Авиньон. Заселение в отель 🏨. Обзорная экскурсия ⛳ по древнеримскому Авенио («Господин вод») — несомненно одному из самых элегантных городов в Провансе. С 1309 года Авиньон на целых 70 с лишним лет стал столицей ⭐️ католического мира в период так называемого «Авиньонского пленения Церкви». А дворец понтификов, строишийся в течении почти 30 лет, стал одним из самых больших и пышных феодальных замков Европы. Вы увидите Папский дворец, кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом, церковный парк 🌳 с Малым Дворцом, видами на Рону и «город кардиналов», мост Сент Бенезэ, бывший Монетный двор, площадь Часов, церьковь святого Петра и городской театр.

16:30 Выезд на дегустации вина в Шатонёф-дю-пап. Между Авиньоном и Оранжем, затерявшись среди бескрайних виноградников, расположилась знаменитая своим вином 🍷 деревушка Шатонёф-дю-Пап. Своим великолепным историческим прошлым она обязана Папе Иоанну XXII, который возлюбив эти места, построил здесь свою летнюю резиденцию. К сожалению, после того, как папы оставят замок, он постепенно придет в упадок, а религиозные войны и Вторая Мировая война завершат свое дело. Но вопреки тому, что от замка остались одни руины, он остается символом одного из лучших вин мира. Визит в частную шоколадную мастерскую Bernard Castelain. Посещение музея вина «Brotte» — экспозиция очень наглядно и познавательно рассказывает о всех этапах производства этого древнейшего напитка. Многочисленные дегустации вина, сыра, колбас, оливок и хлеба… Погреба и магазинчики расположенны буквально на каждом шагу!

Ужин в ресторане провансальской кухни (в Шатонёф дю пап или в Авиньоне). Свободное время. Ночлег.

День второй.

Завтрак в отеле.

09:00 Отъезд в старинный городок Л’Иль — сюр — ля — Сорг. Расположеный между рукавами реки, пересекающей и разрезающей его своими многочисленными каналами, городок имеет своё особенное, неповторимое очарование. Часто называемый «сельская Венеция» он гордо показывает свои тенистые бульвары и медленно вращающиеся, замшелые мельничные колёса. Их бесконечный круговорот лишь добавляет шарма этому идиллическому уголку! Это местечко стало «Меккой» антикваров и старьёвщиков. Их магазинчики (более 400!) формируют целые галереи, укрытые во внутренних двориках, о существовании которых даже не подозреваешь!

Переезд в Горд. Знакомство с одной из самых красивых деревушек Франции доставит Вам непременное удовольствие. Мощенные, круто 😎 спускающиеся улочки увлекают в бесчисленные лабиринты городка, порой открываясь прекрасным видом на окрестные пейзажи. Небольшая церковь, восходящая к XII веку, встречала когда-то паломников, следующих в Сантьяго-де-Компостелла.

Короткий переезд (8 минут) в аббатство Сенанк. Всего в нескольких километрах от Горда, в живописной долине реки Сенак расположлось одноимённое аббатство — цистерианский монастырь XII века, фото которого Вы найдете в любом сувенирном магазине Прованса. Живописные виды лавандовых полей и величественных средневековых построек доставят Вам истинное наслаждение.

Переезд в Руссильон. Один из самых красивых городков Франции расположен в самом сердце долины Люберон, посреди крупнейшего в Европе карьера охры. Руссильон знаменит цветом своих домов: желтым, оранжевым, розовым, красным, багровым, превращающим каждую улицу в яркую открытку. Виды настолько восхитительны, что со смотровых площадок просто не хочется уходить! Кстати, именно в Руссильоне родилась одна из самых романтичных и грустных провансальских легенд. Вы обязательно услышите её во время посещения этого поистинне волшебного места.

Переезд в самое сердце долины Люберон. Посещение городков Лакост и Менерб. Вы сможете убедиться, что они не зря входят в рейтинг красивейших городков Франции! Эти места были красочно описанны в романах знаменитого Питера Мейла и неоднократно служили декорациями в художественных фильмах.

Возвращение в Авиньон. Ужин в традиционном провансальском стиле в ресторане «Le Lutrin» на живописной площади перед папским Дворцом. Свободное время. Ночлег.

День третий.

Завтрак. Выселение из отеля.

09:00 Отправление к знаменитому Гарскому мосту (Рont du Gard) — шедевру римского строительного исскуства. Небольшая прогулка и «фотосессия».

Переезд в Ним — город 🏙️ давший миру название джинсовой ткани «деним» из которой были сделанны паруса каравел Христофора Колумба. Ни один город Франции не может сравниться с Нимом по количеству и сохранности памятников древнеримской архитектуры! Обзорная экскурсия по городу с посещением Арки Августа и римского амфитеатра, «Квадратного дома», храма Дианы в знаменитом саду Фонтана ⛲ и величественной Тур-Мань — «большой башни» «, упомянутой в пророчествах Нострадамуса. С уверенностью можно сказать что Вас не оставят равнодушными и многочисленные городские церкви. Визит на провансальский рынок. Дегустация оливкового масла, оливок, тапенада, сушёных помидоров и других даров Прованса. Свободное время в старом городе.

14:30 Отъезд в Экс ан Прованс — город фонтанов и изысканных фасадов XVIII века, город с которым связанны имена Золя и Сезана, город, который пользуется большой популярностью у молодёжи за свою южную весёлость и открытость. Истинным богатством Экса являются его памятники: собор Сент Совёр, мальтийская церковь Святого Иоанна, барочная церковь Св. Марии Магдалины и прекрасные светские постройки разных времён и стилей: здание муниципалитета с его готической Часовой башней, Фонтан четырёх дельфинов 🐬, а также библиотека Межан, одна из самых богатых во Франции… Обзорная экскурсия. Свободное время.

20:00 Отправление в Марсель. Окончание тура.