Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорная экскурсия по Ниму.

Гид S.
Гид S. – Гид из Фигераса
Обзорная экскурсия по Ниму.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €268 за человека

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Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Ни один город 🏙️ Франции не может сравниться с Нимом по количеству и сохранности памятников древнеримской архитектуры. Кстати, герб города — крокодил, прикованный цепью за пальму, символизирует победу Октавиана над египетским флотом Антония и Клеопатры при Акциуме, в 31 году до н. э. После этой победы Октавиан и стал императором Августом, а в Ниме появилась триумфальная Арка Августа (29 год до н. э. ).
Арена Нима — римский амфитеатр, возведенный в I веке н. э., является одним из самых хорошо сохранившихся в мире, с 1840 года внесена в перечень исторических памятников Франции. С 1863 года в стенах, вмещающих больше 20 тысяч зрителей и помнящих ещё бои гладиаторов, начинают проводить корриды.
В центре Нима расположен другой символ города — Мезон Карре («квадратный дом» ок. I в. до н. э. ) храм посвящённый Каю и Люцию, внуку и пасынку императора Августа.
На холме Монт-Кавалье, в знаменитом саду Фонтана ⛲, распланированном учениками великого Ле Нотра, Вы сможете осмотреть руины Терм, иначе называемые Храмом Дианы (II в. н. э. ). Здесь же находится и величественная Тур-Мань Большая Башня — памятник ещё гало-римской архитектуры, важнейшая часть городской стен, упомянутая в пророчествах Нострадамуса.
С уверенностью можно сказать, что Вас не оставят равнодушными и многочисленные городские церкви и музеи 🖼 наконец, легенды гласят, что паруса каравелл Колумба были сделаны из джинсовой ткани «деним» — саржевого полотна, которое производили в Ниме, городе на юге Франции…
На колоритном городском рынке мы познакомимся с гастрономическими дарами Прованса, а так же устроим дегустацию знаменитых французских сыров и вина с окрестных виноградников. По окончании экскурсии 🧭 Вы можете порадовать себя шопингом в многочисленных бутиках Старого Города или ужином в одном из ресторанов города, знаменитом своей провансальской кухней.
Начало и место завершения
🚩 Figueres
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.
Обзорная экскурсия по Ниму.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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