Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Ни один город 🏙️ Франции не может сравниться с Нимом по количеству и сохранности памятников древнеримской архитектуры. Кстати, герб города — крокодил, прикованный цепью за пальму, символизирует победу Октавиана над египетским флотом Антония и Клеопатры при Акциуме, в 31 году до н. э. После этой победы Октавиан и стал императором Августом, а в Ниме появилась триумфальная Арка Августа (29 год до н. э. ).

Арена Нима — римский амфитеатр, возведенный в I веке н. э., является одним из самых хорошо сохранившихся в мире, с 1840 года внесена в перечень исторических памятников Франции. С 1863 года в стенах, вмещающих больше 20 тысяч зрителей и помнящих ещё бои гладиаторов, начинают проводить корриды.

В центре Нима расположен другой символ города — Мезон Карре («квадратный дом» ок. I в. до н. э. ) храм посвящённый Каю и Люцию, внуку и пасынку императора Августа.

На холме Монт-Кавалье, в знаменитом саду Фонтана ⛲, распланированном учениками великого Ле Нотра, Вы сможете осмотреть руины Терм, иначе называемые Храмом Дианы (II в. н. э. ). Здесь же находится и величественная Тур-Мань Большая Башня — памятник ещё гало-римской архитектуры, важнейшая часть городской стен, упомянутая в пророчествах Нострадамуса.

С уверенностью можно сказать, что Вас не оставят равнодушными и многочисленные городские церкви и музеи 🖼 наконец, легенды гласят, что паруса каравелл Колумба были сделаны из джинсовой ткани «деним» — саржевого полотна, которое производили в Ниме, городе на юге Франции…

На колоритном городском рынке мы познакомимся с гастрономическими дарами Прованса, а так же устроим дегустацию знаменитых французских сыров и вина с окрестных виноградников. По окончании экскурсии 🧭 Вы можете порадовать себя шопингом в многочисленных бутиках Старого Города или ужином в одном из ресторанов города, знаменитом своей провансальской кухней.