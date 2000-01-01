Все экскурсии в Фигерасе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фигерасе – доступно 6 экскурсий на 2021 год, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фигерасе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь