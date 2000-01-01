Все экскурсии в Фигерасе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фигерасе – доступно 6 экскурсий на 2021 год, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фигерасе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
2ч
€50
за 1 чел.
По договорённости.
Индивидуальная экскурсия
5ч
€190
за 1-4 чел.
Любой день по согласованию
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€150
за 1-10 чел.
Шедевры театра-музея Сальвадора Дали
Познакомиться с гением сюрреализма на экскурсии с профессиональным гидом
3д
€482
за 1 чел.
4ч
€268
за 1 чел.
4ч
€268
за 1 чел.