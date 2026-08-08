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Экскурсии в Фигерасе

Найдено 3 экскурсии в Фигерасе на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсия в музей Дали Фигераса
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в музей Дали Фигераса
€145 за всё до 5 чел.
Мир Сальвадора Дали: Фигерас и секреты гения
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мир Сальвадора Дали: Фигерас и секреты гения
Начало: Плаца Гала и Сальвадор Дали, 5, Фигерас
Расписание: Любой день по согласованию
€140 за всё до 3 чел.
Сальвадор Дали и самый необычный в мире Театр - музей
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сальвадор Дали и самый необычный в мире Театр - музей
Начало: По договоренности
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются между туристами и гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€390 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Фигерасу

Самые популярные экскурсии в Фигерасе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия в музей Дали Фигераса;
  2. Мир Сальвадора Дали: Фигерас и секреты гения;
  3. Сальвадор Дали и самый необычный в мире Театр - музей.
Сколько стоит экскурсия по Фигерасу в августе 2026
Сейчас в Фигерасе можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 390. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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