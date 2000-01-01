Экскурсии Фигераса

Все экскурсии в Фигерасе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фигерасе – доступно 6 экскурсий на 2021 год, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фигерасе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
Вид
Для кого
Популярные
По цене
По отзывам
Сумасшедший или гений? Фигерес и Сальвадор Дали
50
за 1 чел.
Сумасшедший или гений? Фигерес и Сальвадор Дали
По договорённости.
Фигерас - столица сюрреализма
Индивидуальная экскурсия
190
за 1-4 чел.
Фигерас - столица сюрреализма
Любой день по согласованию
Шедевры театра-музея Сальвадора Дали
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
150
за 1-10 чел.
Шедевры театра-музея Сальвадора Дали
Познакомиться с гением сюрреализма на экскурсии с профессиональным гидом
Групповой тур "Знакомство с Провансом"
482
за 1 чел.
Групповой тур "Знакомство с Провансом"
Обзорная экскурсия по "городу Пап" и "городу кардиналов"
268
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по "городу Пап" и "городу кардиналов"
Обзорная экскурсия по Ниму
268
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Ниму
🇪🇸