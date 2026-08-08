Найдено 3 экскурсии в Фигерасе на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

2 часа 5 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Экскурсия в музей Дали Фигераса €145 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа 5 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Мир Сальвадора Дали: Фигерас и секреты гения Начало: Плаца Гала и Сальвадор Дали, 5, Фигерас Расписание: Любой день по согласованию €140 за всё до 3 чел. 7 часов Индивидуальная до 3 чел. Сальвадор Дали и самый необычный в мире Театр - музей Начало: По договоренности Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются между туристами и гидом. €390 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Фигерасу Самые популярные экскурсии в Фигерасе Экскурсия в музей Дали Фигераса; Мир Сальвадора Дали: Фигерас и секреты гения; Сальвадор Дали и самый необычный в мире Театр - музей. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Фигерасу в августе 2026 Сейчас в Фигерасе можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 390. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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