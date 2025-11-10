Я хочу пригласить вас в одно из самых любимых моих мест. Мы отправимся в удивительный, сюрреалистический мир великого Сальвадора Дали!
Описание экскурсииНебольшой каталонский городок Фигерас, где находится театр-музей Сальвадора Дали – творение его собственного нетривиального ума и волшебных рук, едва насчитывая 40 тысяч собственного населения, ежегодно принимает около полутора миллиона поклонников великого гения! Ничего подобного вы больше не увидите нигде, и никогда. Картины, уводящие, увлекающие нас в таинственный и загадочный мир нашего подсознания, инсталляции, заключающие в себе знаки, символы, шифры внутреннего мира их создателя, и окружающей его действительности, захватывают нас в свои объятия, и не выпускают до тех пор, пока мы не постигнем их таинственную суть и смысл. Уверяю вас, Вы не знаете настоящего Дали! Спрятавшегося за маской великого провокатора, разрушителя морали и устоев общества, которому он бросил вызов. Я расскажу вам о том Дали, который был знаком и известен только самым близким ему людям, узкому кругу доверенных, проверенных лиц, допущенных быть рядом с настоящим Дали. О нём, о его жизни, о его творчестве, о его единственной и неповторимой Гале – русской женщине, имевшей неофициальный почётный титул «Профессиональная Муза», пойдёт речь в нашем путешествии!
Дата и время начала экскурсии согласовываются между туристами и гидом.
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билеты в театр-музей (приобретаются туристами самостоятельно, в том числе для гида).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются между туристами и гидом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
