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Фигерас — столица сюрреализма

Олег У.
Олег У. – Гид из Фигераса
Фигерас — столица сюрреализма
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Фигерас — столица сюрреализма
Фигерас — столица сюрреализма

Что вы увидите

  • Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе
Экскурсия во дворец сюрреализма - музей 🖼 Сальвадора Дали в Фигерасе. Здесь собрана сама полная коллекция его работ. Многие созданы специально для музея. Музей также называют самым значимым произведением сюрреализма.
Отдельно можно познакомиться с ювелирными изделиями, которые были созданы по эскизам Дали.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Входные билеты: 14€ / чел.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Фигерас — столица сюрреализма

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег У.
Олег У.
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