Экскурсия во дворец сюрреализма - музей 🖼 Сальвадора Дали в Фигерасе. Здесь собрана сама полная коллекция его работ. Многие созданы специально для музея. Музей также называют самым значимым произведением сюрреализма.
Отдельно можно познакомиться с ювелирными изделиями, которые были созданы по эскизам Дали.
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
Входные билеты: 14€ / чел.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.