Экскурсия во дворец сюрреализма - музей 🖼 Сальвадора Дали в Фигерасе. Здесь собрана сама полная коллекция его работ. Многие созданы специально для музея. Музей также называют самым значимым произведением сюрреализма.

Отдельно можно познакомиться с ювелирными изделиями, которые были созданы по эскизам Дали.