Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Коллиур — одна из жемчужин французского побережья. Город 🏙️, который воспевали многие творцы и художники, которые специально приезжали в эти места искать вдохновения. Это город, как будто сошедший с холста, — город-сказка. В небольшой бухте расположился маленький порт, окруженный прибрежными ресторанчиками. Крепость охраняет этот порт, возвышаясь над ним своим безмолвным средневековым величием, а вверху, на склоне гор ⛰️ притаилась среди яркой зелени мельница. Уютный и приятный город, в котором действительно понимаешь, что такое красота и спокойствие.

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