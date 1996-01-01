Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Бесалу — небольшой городок в Каталонии на реке Флувия, занимающий по площади менее пяти квадратных километров и по населению не превышающий 2, 5 тыс человек. Несмотря на свои крошечные размеры этот город 🏙️ пользуется большой популярностью у туристов со всего мира.

Основан город римлянами и был крепостью на одной из римских дорог, соединяющей центр империи с завоеванными землями иберийского полуострова.

Исторический центр города представляет собой одно из богатейших собраний зданий романской архитектуры. Бродить по средневековым улочкам Бесалу можно до бесконечности. Современная планировка города несколько отличается от первоначальной, однако важнейшие пункты средневекового поселения сохранились до наших дней: еврейские бани, церковь ⛪ монастырского ордена Св. Петра и Св. Юлия, госпиталь для пилигримов, основанный бенедиктинскими монахами для лечения больных со всей округи, и т. д. Церковь Святого Петра в 2003 году отметила свое тысячелетие и по праву считается гордостью маленького города.

Главной достопримечательностью 🏛️ Бесалу, визитной карточкой и достоянием является оборонительный мост через реку Флувия, выстроенный в XI—XII вв. и служащий основным въездом в город-крепость.

Когда-то, в XIV в., когда на середине моста выстроили мощную башню-ворота, здесь зорко следила за порядком и взимала пошлины за проезд постоянная стража. Мост опирается на 7 арок разной величины. Не отличает мост и прямолинейность-на протяжении 105 метров длины он делает лишь несколько поворотов.

Принимая во внимание огромную ценность архитектурных памятников города, в 1996 г. Бесалу был объявлен Культурным достоянием Испании, и в настоящее время входит в маршрут «Дорога романского искусства Каталонии»

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