Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Монастырь Сант Пере де Родес — расположен над заливом Росес с одной стороны, и городком Порт дэ ла Сельва с другой, северной стороны заповедника мыса Креус. Происхождение монастыря ведет начало от первого века после Рождества Христова. Согласно легенде, христиане, плывшие из Рима, спаслись в бухте от шторма, и, в благодарность Господу, построили монастырь в этом месте. Другая легенда гласит, что монастырь был посвящен Афродите Пирена, а третья — что здесь спрятали святые реликвии (голову и руку) Святого Петра три священника, преследуемые вавилонянами.

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