Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Таррагона — древний город 🏙️ и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономной области Каталония. На территории города находится один из крупных морских портов в Испании. Город был основан римским военачальником Публием Корнелием Сципионом во время Второй Пунической войны (218–201 годах до нашей эры).

В те времена Таррако (нынешняя Таррагона) представлял собой жалкую деревушку с хорошим географическим расположением. Именно здесь располагался лагерь карфагенян. Римские легионы завоевывали территории противника одну за другой. Среди прочих трофеев Сципион получил Таррако. Вторая Пуническая война закончилась полной победой римлян. Таррако начял быстро разрастаться. Вскоре он превратился в центр римской провинции Блжняя Испания. А после объединения с Галисией — провинция Тарраконская Испания на Пиренейском полуострове. Спустя века Плиний напишет: " Колония Таррако — творение Сципиона…».

Во времена Юлия Цезаря провинция была переименована в Колонию Юлия Урбис Триумфалис Таррако. После успешного завершения Кантабрийской войны в Таррако зимовал Октавиан Август, построивший сдесь многочисленные здания в честь победы. Будущий римский император Септимий Север несколько лет жил сдесь и исполнял роль главы римской администрации. В эпоху правления Флавийцев в Таррако, наряду с религиозными зданиями и бытовыми постройками, были построены цирк и амфитеатр. На которых проходили гонки на колесницах, бои гладиаторов, театральные представления и публичные казни. Вместимость амфитеатра была примерно 12000 зрителей.

Здесь в 259 году нашей эры, была проведена первая на Пиренейском полуострове публичная казнь христиан. На арену Амфитеатра вывели трех человек: Фруктуса, Авгуруса, Евлогиуса. Ранних христиан истязали до тех пор, пока они не умерли. В 410 году на территорию Пиренейского полуострова вторглись вестготы. Римская империя пала. Таррагона стала стратегическим центром для вестготов. Этот статус город сохранял вплоть до вторжения мавров.

В 713–714 гг. город оказался меж двух огней, разрываемый на части христианами и мусульманами. В ходе сражений население города сокращалось с молниеносной скоростью. Величественная архитектура превращалась в руины, и некогда процветающий Таррако стал походить на деревню. Город начал поднимать голову только в эпоху Средневековья. Но ей так больше и не удалось вернуть свой прежний статус. Неудивительно, что современные жители Таррагоны из всей многогранной истории 📖 города предпочитают вспоминать эпоху римлян. Период, когда город приравнивался ко второму Риму.

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