Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Валенсия — очаровательный город 🏙️ Испании, столица ⭐️ одноименной автономной области, донесший до наших дней богатую историю 📖, сохранившуюся в легендах и памятниках искусства. В Валенсии одна цивилизация приходила на смену другой, внося свой вклад в ее культурное развитие. Сегодня это почти миллионный город, лежащий в сердце обширной плодородной долины. Город является третьим по количеству жителей в Испании после Мадрида и Барселоны. Главной достопримечательностью 🏛️ города стал кафедральный собор, в архитектуре которого сочетаются барокко и готика. Собор был построен в XIII–XV веках на фундаменте бывшей мечети. Самым старым зданием города считается Крипта Святого мученика Висенте. Небольшая часовня использовалась как тюрьма, теперь в её стенах хранится прах Святого. Здесь посетителям предлагается документальный фильм 🎥 о жизни Святого. Особый интерес вызывает здание старой Шелковой биржи, построенное в XV веке и грандиозный «Город Искусства и Науки», в котором разместились самый крупный в Европе аквариум, дельфинарий, планетарий, павильон космонавтики, научный музей 🖼 и оперный театр. «Город искусств и наук» представляет собой уникальный комплекс поразительной архитектуры, созданный по проекту Сантьяго Калатравы и Феликса Кандела «для развлечения и стимула умов его посетителей», знакомящихся с различными аспектами науки, техники, природы и искусства. Вашему взору предстанет ансамбль исключительной красоты, гармонизирующий форму и содержание. Музей под открытым небом под названием Королевские сады представляет вниманию тысяч туристов многочисленные монументы и скульптуры среди пальмовых аллей. Лучшая коллекция керамических изделий, привезённых из разных уголков мира, хранится в Национальном Музее Керамики с 1947 года и насчитывает уже около 5000 экземпляров! Формула-1, Мото Гран-При и теннисный чемпионат Open de Tenis 500 выводят Валенсию на авансцену больших спортивных событий и привлекают сюда тысячи поклонников в водоворот бурных эмоций. Известна Валенсия также и своей гастрономией, в частности блюдом, являющимся символом испанской кухни 🥧 во всем мире — паэльей. Ее можно отведать в практически любом уголке Испании, однако, рецепт родился именно здесь. Паэлья состоит из риса с добавлением различных ингредиентов — морепродуктов, мяса, множества специй, оливкового масла, помидор. Существует тысяча способов открыть для себя этот прекрасный город и убедиться в точности высказывания мавров, называвших Валенсию «раем на земле».