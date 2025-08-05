Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Сначала мы поднимемся в Аркос-де-ла-Фронтера: город, зависший над долиной Гвадалете, где просторные площади неожиданно читать дальше раскрываются панорамами, а барочные колокольни молчаливо созерцают поток времени.



Затем дорога приведёт нас на ветреный гребень Вехер-де-ла-Фронтера; в его величавой крепостной тишине мавританские арки и андалусские балконы переплетаются так естественно, что прошлое и настоящее звучат в унисон.



Между двумя холмами откроется акварель полей, оливковых рощ и редких корков, — скромная красота, ощущаемая глубже любого громкого восторга. Белые деревни Андалусии — это тихие страницы истории, написанные известковой белизной фасадов и узкими лабиринтами тенистых улиц.

Elena Ваш гид в Марбелье Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека €450 за экскурсию

Описание экскурсии Белые деревни – это сердце Андалусии, где время течёт медленнее, воздух наполнен ароматом оливковых рощ и апельсинов, а за каждым поворотом дороги открываются потрясающие панорамы. Мы отправимся в путешествие длиной в века, проедем по живописным дорогам и заглянем в два удивительных города – Вехер-де-ла-Фронтера и Аркос-де-ла-Фронтера, где андалусская архитектура, мавританское наследие и дух старой Испании сливаются в единое целое. Что вас ждёт? Комфортное путешествие Мы выезжаем с побережья (Эстепона – Марбелья), либо из Кадиса, на Mercedes GLA и отправляемся вглубь Андалусии. Дорога к белым деревням сама по себе – уже приключение: горные серпантины, зелёные долины и пасторальные пейзажи. Вехер-де-ла-Фронтера – белоснежный лабиринт улиц Этот городок, раскинувшийся на вершине холма, словно парит над зелёными равнинами. Мы пройдём по его узким мощёным улочкам, увидим средневековые стены, старинные монастыри и уютные внутренние дворики, а с обзорных площадок насладимся захватывающими видами на Атлантику. Пауза на кофе и местные деликатесы Остановимся в аутентичной таверне, чтобы попробовать традиционные андалусские тапас, знаменитый местный сыр и, конечно же, бокал вина или ароматного кофе. Аркос-де-ла-Фронтера – корона белых деревень Следующая остановка – Аркос-де-ла-Фронтера, один из самых живописных городов Андалусии. Мы прогуляемся по его крутым улочкам, заглянем в великолепную церковь Санта-Мария, узнаем легенды мавританского прошлого и увидим головокружительные виды с утёса, на котором раскинулся город. Завершение поездки После дня, наполненного историей, панорамами и аутентичными впечатлениями, мы вернёмся на побережье, увозя с собой чувство спокойствия и прикосновения к настоящей Андалусии.

