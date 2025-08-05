Белые деревни Андалусии — это тихие страницы истории, написанные известковой белизной фасадов и узкими лабиринтами тенистых улиц.
Сначала мы поднимемся в Аркос-де-ла-Фронтера: город, зависший над долиной Гвадалете, где просторные площади неожиданно
Сначала мы поднимемся в Аркос-де-ла-Фронтера: город, зависший над долиной Гвадалете, где просторные площади неожиданно
Описание экскурсииБелые деревни – это сердце Андалусии, где время течёт медленнее, воздух наполнен ароматом оливковых рощ и апельсинов, а за каждым поворотом дороги открываются потрясающие панорамы. Мы отправимся в путешествие длиной в века, проедем по живописным дорогам и заглянем в два удивительных города – Вехер-де-ла-Фронтера и Аркос-де-ла-Фронтера, где андалусская архитектура, мавританское наследие и дух старой Испании сливаются в единое целое. Что вас ждёт? Комфортное путешествие Мы выезжаем с побережья (Эстепона – Марбелья), либо из Кадиса, на Mercedes GLA и отправляемся вглубь Андалусии. Дорога к белым деревням сама по себе – уже приключение: горные серпантины, зелёные долины и пасторальные пейзажи. Вехер-де-ла-Фронтера – белоснежный лабиринт улиц Этот городок, раскинувшийся на вершине холма, словно парит над зелёными равнинами. Мы пройдём по его узким мощёным улочкам, увидим средневековые стены, старинные монастыри и уютные внутренние дворики, а с обзорных площадок насладимся захватывающими видами на Атлантику. Пауза на кофе и местные деликатесы Остановимся в аутентичной таверне, чтобы попробовать традиционные андалусские тапас, знаменитый местный сыр и, конечно же, бокал вина или ароматного кофе. Аркос-де-ла-Фронтера – корона белых деревень Следующая остановка – Аркос-де-ла-Фронтера, один из самых живописных городов Андалусии. Мы прогуляемся по его крутым улочкам, заглянем в великолепную церковь Санта-Мария, узнаем легенды мавританского прошлого и увидим головокружительные виды с утёса, на котором раскинулся город. Завершение поездки После дня, наполненного историей, панорамами и аутентичными впечатлениями, мы вернёмся на побережье, увозя с собой чувство спокойствия и прикосновения к настоящей Андалусии.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Marbella
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
5 авг 2025
Похожие экскурсии из Марбельи
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Марбельи - в Ронду, сердце Андалусии
Пройти по грандиозному мосту над пропастью Тахо и познакомиться с историей родины корриды
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.