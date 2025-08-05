Мои заказы

Белые деревни Андалусии - путешествие в мир тишины, истории и захватывающих видов

Белые деревни Андалусии — это тихие страницы истории, написанные известковой белизной фасадов и узкими лабиринтами тенистых улиц.

Сначала мы поднимемся в Аркос-де-ла-Фронтера: город, зависший над долиной Гвадалете, где просторные площади неожиданно
читать дальше

раскрываются панорамами, а барочные колокольни молчаливо созерцают поток времени.

Затем дорога приведёт нас на ветреный гребень Вехер-де-ла-Фронтера; в его величавой крепостной тишине мавританские арки и андалусские балконы переплетаются так естественно, что прошлое и настоящее звучат в унисон.

Между двумя холмами откроется акварель полей, оливковых рощ и редких корков, — скромная красота, ощущаемая глубже любого громкого восторга.

4
1 оценка
Белые деревни Андалусии - путешествие в мир тишины, истории и захватывающих видов

Описание экскурсии

Белые деревни – это сердце Андалусии, где время течёт медленнее, воздух наполнен ароматом оливковых рощ и апельсинов, а за каждым поворотом дороги открываются потрясающие панорамы. Мы отправимся в путешествие длиной в века, проедем по живописным дорогам и заглянем в два удивительных города – Вехер-де-ла-Фронтера и Аркос-де-ла-Фронтера, где андалусская архитектура, мавританское наследие и дух старой Испании сливаются в единое целое. Что вас ждёт? Комфортное путешествие Мы выезжаем с побережья (Эстепона – Марбелья), либо из Кадиса, на Mercedes GLA и отправляемся вглубь Андалусии. Дорога к белым деревням сама по себе – уже приключение: горные серпантины, зелёные долины и пасторальные пейзажи. Вехер-де-ла-Фронтера – белоснежный лабиринт улиц Этот городок, раскинувшийся на вершине холма, словно парит над зелёными равнинами. Мы пройдём по его узким мощёным улочкам, увидим средневековые стены, старинные монастыри и уютные внутренние дворики, а с обзорных площадок насладимся захватывающими видами на Атлантику. Пауза на кофе и местные деликатесы Остановимся в аутентичной таверне, чтобы попробовать традиционные андалусские тапас, знаменитый местный сыр и, конечно же, бокал вина или ароматного кофе. Аркос-де-ла-Фронтера – корона белых деревень Следующая остановка – Аркос-де-ла-Фронтера, один из самых живописных городов Андалусии. Мы прогуляемся по его крутым улочкам, заглянем в великолепную церковь Санта-Мария, узнаем легенды мавританского прошлого и увидим головокружительные виды с утёса, на котором раскинулся город. Завершение поездки После дня, наполненного историей, панорамами и аутентичными впечатлениями, мы вернёмся на побережье, увозя с собой чувство спокойствия и прикосновения к настоящей Андалусии.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Marbella
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
M
Marina
5 авг 2025

Похожие экскурсии из Марбельи

Из Марбельи - в Ронду, сердце Андалусии
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Марбельи - в Ронду, сердце Андалусии
Пройти по грандиозному мосту над пропастью Тахо и познакомиться с историей родины корриды
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Марбелье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Марбелье