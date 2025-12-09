Ронда — древний иберийский город. Он стоит на месте неприступного римского замка и помнит времена мусульманского владычества.
Приглашаю вас прогуляться по всем трём районам Ронды, полюбоваться панорамами соседних гор с высоты и услышать о христианской Реконкисте, рыцарях и разбойниках. А ещё — узнать об особенностях андалусийского менталитета и образа жизни.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога из Марбельи в Ронду — одна из самых живописных в Андалусии. В ясную погоду с гор открываются виды на Средиземное море, Гибралтарскую скалу и африканское побережье.
Церковь Ла Мерсед и монастырь Святой Терезы, где хранятся её нетленные мощи.
Парк Аламеда дель Тахо и смотровая площадка — вы услышите о легендарном тореадоре Педро Ромеро и полюбуетесь фантастическими видами на долину и горы.
Арена Пласа де Торос — старейшая в Испании. При желании вы посетите музей корриды и увидите костюмы и шпаги тореадоров, старинные афиши и редкие издания.
Новый мост через ущелье Тахо — главный символ Ронды, который соединяет две части города.
Исторический центр — Ла Сиудад — старинный район, окружённый крепостными стенами. Вы увидите бывшую резиденцию арабских правителей, площадь с мэрией и церковью на месте мечети.
Район Сан-Франциско и южные ворота Альмакабар, история которых связана с христианским завоеванием Ронды в 15 веке, а также французской оккупации и свободолюбивыми разбойниками.
Дворец Сальватьерра с барочным фасадом и дом мавританского короля на краю ущелья, откуда жители во время осады добывали воду.
и многое другое.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes или Toyota.
- Дорога из Марбельи до Ронды занимает около часа в одну сторону.
- По пути мы зайдём в кафе на кофе — по желанию, чашка кофе стоит €3–3,5.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Игорь — ваш гид в Марбелье
Я живу в Марбелье с 2000 года, а с 2010 — профессионально занимаюсь проведением и организацией экскурсий в Марбелье и других городах Андалусии.
