Что вас ожидает

Дорога из Марбельи в Ронду — одна из самых живописных в Андалусии. В ясную погоду с гор открываются виды на Средиземное море, Гибралтарскую скалу и африканское побережье.

Церковь Ла Мерсед и монастырь Святой Терезы, где хранятся её нетленные мощи.

Парк Аламеда дель Тахо и смотровая площадка — вы услышите о легендарном тореадоре Педро Ромеро и полюбуетесь фантастическими видами на долину и горы.

Арена Пласа де Торос — старейшая в Испании. При желании вы посетите музей корриды и увидите костюмы и шпаги тореадоров, старинные афиши и редкие издания.

Новый мост через ущелье Тахо — главный символ Ронды, который соединяет две части города.

Исторический центр — Ла Сиудад — старинный район, окружённый крепостными стенами. Вы увидите бывшую резиденцию арабских правителей, площадь с мэрией и церковью на месте мечети.

Район Сан-Франциско и южные ворота Альмакабар, история которых связана с христианским завоеванием Ронды в 15 веке, а также французской оккупации и свободолюбивыми разбойниками.

Дворец Сальватьерра с барочным фасадом и дом мавританского короля на краю ущелья, откуда жители во время осады добывали воду.

и многое другое.

Организационные детали