Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 по Кадису

Кадис — серебрянная чашечка, так любовно его называют испанцы.

Во время экскурсии по Кадису, туристам будет предложена пешеходная 3 или 4 часовая прогулка 👣 по узким улицам исторического центра Кадиса, набережной, центральному городскому парку.

Осмотр исторического центра, военно-морских фортов, одного из крупнейших портов Испании, крепостных стен, величественных зданий 17–18 веков, городских площадей, Кафедрального собора.

Во время экскурсии по Кадису, можно организовать прогулку на морском трамвайчике по Кадисскому заливу и посетить маленький порт Санта Мария, в честь которого назывался один из кораблей входивших в состав экспедиции Христофора Колумба открывшего Америку в 1492 году

Основные достопримечательности 🏛️ Кадиса

Земляные Ворота (Puerta de la Tierra)

Площадь Испании с памятником Конституции (La Pepa 1812 года)

Башня Тавира откуда можно увидеть весь Кадис

Кафедральный собор построенный в 1722 году в стиле барокко и неоклассицизм

Площадь Цветов и городской рынок

Старинная водолечебница на самом популярном городском пляже (Balneario de la Palma)

Замок Сан Себастьян

Замок Святой Екатерины

Генуэзский парк 🌳 с изумительными фонтанами, причудливо подстриженными деревьями, потрясающей величины фикусами и высоченными пальмами.

Краткая история 📖 Кадиса, старейшего города Испании

Кадис древнейший город 🏙️ на территории Испании, был основан финикийцами около 1100 года до н. э. и претендует на звание старейшего города Европы.

У самых прогрессивных народов известного тогда мира, греков и финикийцев, Кадис считался «краем света».

Финикийцы называли его Гадир или Гадер, греки — Гадира или Гадейра, римляне — Гадес.

С педением Финикии, их первая фактория на территории Испании, хорошо укрепленный город-порт Гадес, перешел под покровительство Карфагена.

После поражения Карфагена во Второй пунической войне (206 год до н. э. ) Гадес вошел в совтав Великой Римской империи. Цезарь Август дал городу муниципальные права.

В конце I века до н. э. географ Страбон считал Гадес вторым по численности населения городом в Римской империи. Позже Кадис попадал под власть вандалов, вестготов и арабов, в 1262 году был завоёван Кастилией.