Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в Тарифа и побережье Атлантического океана

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Экскурсия в Тарифа и побережье Атлантического океана
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €214 за человека

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Экскурсия в Тарифа и побережье Атлантического океана
Экскурсия в Тарифа и побережье Атлантического океана
Индивидуальная экскурсионная поездка на автомобиле 🚘 с русским гидом на Атлантическое побережье Испании.
Знакомство с самой южной точкой европейского континента, мысом Марокки и древним портовым городом Тарифа. Рассказ экскурсовода о древнем и мавританском периоде истории 📖 Испании.
Остановка на смотровой площадке и отдых в кафе с великолепным видом на Гибралтарский пролив и Африканский континент.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Экскурсия в Тарифа и побережье Атлантического океана
Экскурсия в Тарифа и побережье Атлантического океана
Экскурсия в Тарифа и побережье Атлантического океана
Экскурсия в Тарифа и побережье Атлантического океана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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