Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Индивидуальная экскурсионная поездка на автомобиле 🚘 с русским гидом на Атлантическое побережье Испании.

Знакомство с самой южной точкой европейского континента, мысом Марокки и древним портовым городом Тарифа. Рассказ экскурсовода о древнем и мавританском периоде истории 📖 Испании.

Остановка на смотровой площадке и отдых в кафе с великолепным видом на Гибралтарский пролив и Африканский континент.