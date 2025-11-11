Марбелья – город, где старинные улочки, цветущие дворики и бронзовые скульптуры Дали соседствуют с побережьем Средиземного моря.
Мы начнём день с устриц и шампанского на городском рынке, затем прогуляемся по Площади
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Идеальное утро – устрицы и шампанское Мы начнём день на центральном рынке Марбельи, где попробуем устрицы с бокалом холодного шампанского, чувствуя ритм местной жизни и колорит Андалусии. Очарование старого города Пройдём через узкие мощёные улочки, утопающие в цветах, заглянем во внутренние дворики, скрытые за белыми фасадами, и окажемся на Площади апельсинов, где жизнь течёт в ритме неспешного утра. Парк Аламеда и скульптуры Сальвадора Дали В этом уголке старые фонтаны скрываются под сенью тропических деревьев, а всего в нескольких шагах – набережная с коллекцией сюрреалистических скульптур Дали, среди которых можно неспешно прогуливаться, словно в музее под открытым небом. Средиземное море и прогулка по набережной Пройдём вдоль песчаного пляжа, где солёный морской бриз смешивается с ароматами испанских кафе, увидим модные бутики, уютные рестораны и атмосферные барчики, где местные наслаждаются жизнью. Путешествие в Пуэрто-Банус – мир роскоши и яхт На Mercedes GLA мы отправимся в Пуэрто-Банус, проезжая мимо Пирули (символической башни Марбельи), мечети короля Абдула-Азиза и римской виллы Рио-Верде. Панорамный вид с горного хребта Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид сразу на четыре стороны света – море, горы, побережье и уютную Марбелью внизу. Гламур Пуэрто-Бануса Порт, который задумывался как элитная гавань для яхт, стал символом роскоши Коста-дель-Соль. Здесь мы прогуляемся по набережной, заглянем на площадь Антонио Бандераса, узнаем, как этот небольшой городок стал культовым местом мировых звёзд и миллионеров. Завершение экскурсии После прогулки среди элитных яхт, дизайнерских бутиков и оживлённых террас ресторанов мы вернёмся в отель, оставив после себя приятное послевкусие настоящей Марбельи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Марбелья
- Парк Аламеда и скульптуры Сальвадора Дали
- Средиземное море и набережная
- Пуэрто-Банус
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: C. Francisco de Quevedo, 29601 Marbella, Málaga. Mercado Munucipal Marbella
Завершение: Plz de Antonio Banderas, Marbella
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Марбельи
