Мы начнём день с устриц и шампанского на городском рынке, затем прогуляемся по Площади читать дальше апельсинов, тенистому парку Аламеда и набережной с роскошными бутиками.



На автомобиле отправимся в Пуэрто-Банус, сделав остановку на панорамной площадке с видами на город, море и горы. В Пуэрто-Банусе элитные яхты, дизайнерские бутики и ритм Средиземноморья создают атмосферу роскоши. Марбелья – город, где старинные улочки, цветущие дворики и бронзовые скульптуры Дали соседствуют с побережьем Средиземного моря.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Идеальное утро – устрицы и шампанское Мы начнём день на центральном рынке Марбельи, где попробуем устрицы с бокалом холодного шампанского, чувствуя ритм местной жизни и колорит Андалусии. Очарование старого города Пройдём через узкие мощёные улочки, утопающие в цветах, заглянем во внутренние дворики, скрытые за белыми фасадами, и окажемся на Площади апельсинов, где жизнь течёт в ритме неспешного утра. Парк Аламеда и скульптуры Сальвадора Дали В этом уголке старые фонтаны скрываются под сенью тропических деревьев, а всего в нескольких шагах – набережная с коллекцией сюрреалистических скульптур Дали, среди которых можно неспешно прогуливаться, словно в музее под открытым небом. Средиземное море и прогулка по набережной Пройдём вдоль песчаного пляжа, где солёный морской бриз смешивается с ароматами испанских кафе, увидим модные бутики, уютные рестораны и атмосферные барчики, где местные наслаждаются жизнью. Путешествие в Пуэрто-Банус – мир роскоши и яхт На Mercedes GLA мы отправимся в Пуэрто-Банус, проезжая мимо Пирули (символической башни Марбельи), мечети короля Абдула-Азиза и римской виллы Рио-Верде. Панорамный вид с горного хребта Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид сразу на четыре стороны света – море, горы, побережье и уютную Марбелью внизу. Гламур Пуэрто-Бануса Порт, который задумывался как элитная гавань для яхт, стал символом роскоши Коста-дель-Соль. Здесь мы прогуляемся по набережной, заглянем на площадь Антонио Бандераса, узнаем, как этот небольшой городок стал культовым местом мировых звёзд и миллионеров. Завершение экскурсии После прогулки среди элитных яхт, дизайнерских бутиков и оживлённых террас ресторанов мы вернёмся в отель, оставив после себя приятное послевкусие настоящей Марбельи.

