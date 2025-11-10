заглянем в орхидариум с редкими тропическими растениями, прогуляемся по историческому центру, поднимемся на смотровую площадку мирадор Кармен и почувствуем атмосферу рыбацкого порта. Это место с уникальным характером, которое влюбляет в себя с первого взгляда.

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Вид с высоты 1,5 км.

Эстепона как на ладони Мы начнём экскурсию с поездки в Горы Сьерра Бермеха. С высоты полутора километров откроются потрясающие панорамы: бескрайнее море, раскинувшийся внизу город и даже берег Марокко в ясный день. Здесь чувствуешь свободу, простор и удивительное спокойствие. Орхидариум – мир экзотических цветов и водопадов Спустившись в город, мы посетим орхидариум Эстепоны, где среди полутора сотен видов орхидей можно ощутить себя в настоящем ботаническом раю. Внутри – трёхуровневые сады, футуристические стеклянные купола и каскад водопадов. Прогулка по старому городу – белые стены и взрыв красок Эстепона известна своими улицами, украшенными тысячами цветочных горшков, старинными площадями и узкими переулками, которые ведут к неожиданным открытиям. Мы увидим знаменитые муралы на фасадах домов, превращающие город в огромный музей под открытым небом. Мирадор Кармен – панорама с 22 этажа Мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку города, откуда Эстепона предстанет во всей красе. Здесь видно весь старый центр, побережье и величественные горы, а на закате это место становится особенно волшебным. Рыбацкая деревня и порт – морская душа Эстепоны Пройдём через кварталы рыбаков, увидим, где по утрам продают свежий улов, узнаем, какие блюда традиционно готовят в прибрежных тавернах, и завершим экскурсию на набережной, где неспешно раскачиваются лодки в порту.