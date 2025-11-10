Эстепона – это узкие белоснежные улицы, украшенные тысячами цветов, яркие муралы на фасадах домов и бескрайние морские пейзажи.
Мы поднимемся в горы Sierra Bermeja, чтобы увидеть город с высоты 1,5 км,
Что вас ждёт? Вид с высоты 1,5 км.
Эстепона как на ладони Мы начнём экскурсию с поездки в Горы Сьерра Бермеха. С высоты полутора километров откроются потрясающие панорамы: бескрайнее море, раскинувшийся внизу город и даже берег Марокко в ясный день. Здесь чувствуешь свободу, простор и удивительное спокойствие. Орхидариум – мир экзотических цветов и водопадов Спустившись в город, мы посетим орхидариум Эстепоны, где среди полутора сотен видов орхидей можно ощутить себя в настоящем ботаническом раю. Внутри – трёхуровневые сады, футуристические стеклянные купола и каскад водопадов. Прогулка по старому городу – белые стены и взрыв красок Эстепона известна своими улицами, украшенными тысячами цветочных горшков, старинными площадями и узкими переулками, которые ведут к неожиданным открытиям. Мы увидим знаменитые муралы на фасадах домов, превращающие город в огромный музей под открытым небом. Мирадор Кармен – панорама с 22 этажа Мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку города, откуда Эстепона предстанет во всей красе. Здесь видно весь старый центр, побережье и величественные горы, а на закате это место становится особенно волшебным. Рыбацкая деревня и порт – морская душа Эстепоны Пройдём через кварталы рыбаков, увидим, где по утрам продают свежий улов, узнаем, какие блюда традиционно готовят в прибрежных тавернах, и завершим экскурсию на набережной, где неспешно раскачиваются лодки в порту.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Стоянка Carrefour, Estepona
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
