Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Моская прогулка на скоростных катерах в Марбелье

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Моская прогулка на скоростных катерах в Марбелье
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €482 за человека

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Моская прогулка на скоростных катерах в Марбелье
Моская прогулка на скоростных катерах в Марбелье
Во время отды на южном побережье Испании, Коста дель Соль, помимо традиционного пляжного отдыха, можно организовать увлекательные морские прогулки из Марбельи, Порта Бануса.
Многих отдыхающих привлекают морские прогулки на скоростном катере, своими фантастическими возможностями. Кроме занятия дайвингом и прогулки по морю, во время морской прогулки на скоростном катере можно полетать с парашютом над водой или покататься на водных лыжах.
Яхта — неотъемлемая часть отдыха в Марбелье на Коста дель Соль
Занятие яхтингом очень увлекательное проведение досуга на Коста дель Соль и пользуется популярностью в Марбелье. Ведь хороший скоростной катер или яхта 🛥️ — это не столько средство передвижения, сколько один из атрибутов роскошного отдыха.
Морская прогулка 👣 в Марбелье на роскошной яхте с капитаном — отличный способ провести курортный досуг. Дни рождения и праздники, в одиночку и с шумной компанией друзей, или просто вдвоем, можно провести романтично, красиво 🤩, незабываемо.
Чтобы ощутить всю прелесть морской прогулки из Марбельи по Средиземному морю и Атлантическому океану, предлагаем арендовать круизную яхту или катер на срок от двух дней и дольше.
Хотелось бы заметить есть еще одно преимущество аренды яхты или катера для морской прогулки в Марбелье. Выбрав класс и марку морского судна, Вы сможете оценить его качество и протестировать технические характеристики, обратив внимание на то, каково это судно в эксплуатации. Это в большой мере поможет определиться с последующим приобретением выбранной яхты.
Не отказывайтесь от морской мечты…
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Моская прогулка на скоростных катерах в Марбелье
Моская прогулка на скоростных катерах в Марбелье
Моская прогулка на скоростных катерах в Марбелье

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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