Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Во время отды на южном побережье Испании, Коста дель Соль, помимо традиционного пляжного отдыха, можно организовать увлекательные морские прогулки из Марбельи, Порта Бануса.

Многих отдыхающих привлекают морские прогулки на скоростном катере, своими фантастическими возможностями. Кроме занятия дайвингом и прогулки по морю, во время морской прогулки на скоростном катере можно полетать с парашютом над водой или покататься на водных лыжах.

Яхта — неотъемлемая часть отдыха в Марбелье на Коста дель Соль

Занятие яхтингом очень увлекательное проведение досуга на Коста дель Соль и пользуется популярностью в Марбелье. Ведь хороший скоростной катер или яхта 🛥️ — это не столько средство передвижения, сколько один из атрибутов роскошного отдыха.

Морская прогулка 👣 в Марбелье на роскошной яхте с капитаном — отличный способ провести курортный досуг. Дни рождения и праздники, в одиночку и с шумной компанией друзей, или просто вдвоем, можно провести романтично, красиво 🤩, незабываемо.

Чтобы ощутить всю прелесть морской прогулки из Марбельи по Средиземному морю и Атлантическому океану, предлагаем арендовать круизную яхту или катер на срок от двух дней и дольше.

Хотелось бы заметить есть еще одно преимущество аренды яхты или катера для морской прогулки в Марбелье. Выбрав класс и марку морского судна, Вы сможете оценить его качество и протестировать технические характеристики, обратив внимание на то, каково это судно в эксплуатации. Это в большой мере поможет определиться с последующим приобретением выбранной яхты.

Не отказывайтесь от морской мечты…