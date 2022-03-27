Пальма-де-Майорка: аудио-квест «Два в одном»

Пальма-де-Майорка

Квест
Пальма-де-Майорка: аудио-квест «Два в одном»
Пальма-де-Майорка: аудио-квест «Два в одном»
Пальма-де-Майорка: аудио-квест «Два в одном»
Пальма-де-Майорка: аудио-квест «Два в одном»
Пальма-де-Майорка: аудио-квест «Два в одном»
Пальма-де-Майорка: аудио-квест «Два в одном»
Пальма-де-Майорка: аудио-квест «Два в одном»
Пальма-де-Майорка: аудио-квест «Два в одном»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Парк-де-ла-Мар
  • Дворец Альмудайна
  • Кафедральный собор
  • Знаменитые майоркинские патиос
  • Церкви (Святой Евлалии и Святого Франциска)
  • Старинное кафе-мороженое
  • Еврейский квартал
  • Монастырь Санта-Клара
  • И многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Маршрут проходит через, так называемый, «верхний город», старейший район Пальмы.
Вы начнете тур в самом культовом месте — у Кафедрального собора. Затем вы свернёте с протоптанных туристами троп и попадёте на небольшие средневековые улочки.
В лабиринтах переулков старого города вам предстоит отыскать центр древнеримской Пальмарии и сокровища тамплиеров. Вы пройдете через Еврейский квартал города, осмотрите грандиозный Дворец Альмудайна и прогуляетесь по Парку-де-ла-Мар. Вы познакомитесь с замечательными внутренними двориками и попробуете шарик сорбета в старейшее кафе-мороженом города. Узнаете, кто на самом деле открыл Америку, кого называют отцом Калифорнии и многое другое!
Культовые достопримечательности и с секретные уголки Пальмы поведуют вам историю города на протяжении различных эпох.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации мест, где можно остановиться на десерт и насладиться «вкусом» старой Пальмы
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Carrer del Moll, 1 (Парк-де-ла-Мар)
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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