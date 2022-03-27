Что вы можете увидеть 🤩

Маршрут проходит через, так называемый, «верхний город», старейший район Пальмы.

Вы начнете тур в самом культовом месте — у Кафедрального собора. Затем вы свернёте с протоптанных туристами троп и попадёте на небольшие средневековые улочки.

В лабиринтах переулков старого города вам предстоит отыскать центр древнеримской Пальмарии и сокровища тамплиеров. Вы пройдете через Еврейский квартал города, осмотрите грандиозный Дворец Альмудайна и прогуляетесь по Парку-де-ла-Мар. Вы познакомитесь с замечательными внутренними двориками и попробуете шарик сорбета в старейшее кафе-мороженом города. Узнаете, кто на самом деле открыл Америку, кого называют отцом Калифорнии и многое другое!

Культовые достопримечательности и с секретные уголки Пальмы поведуют вам историю города на протяжении различных эпох.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).