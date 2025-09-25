Исследуйте древнюю Памплону — столицу Наварры, где история переплетается с традициями.
Прогулка по знаковым местам, таким как Путь Сантьяго и знаменитый маршрут забега быков, подарит вам незабываемые впечатления и позволит погрузиться в атмосферу средневековья.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииО чём эта экскурсия? В живописной долине реки Арга, окруженной горами, находится Памплона — столица Наварского королевства, город с богатой историей и яркими традициями. Во время нашей пешеходной экскурсии вы посетите самые знаковые места Памплоны, включая знаменитый путь забега быков на праздник Сан Фермин и Путь Сантьяго.
- Мы начнем с улицы Санто Доминго, где проходили запоминающиеся моменты забега быков, и увидим старинные здания, включая ренессансный дворец с богатой коллекцией в Музее истории Памплоны.
- Пройдя к площади мэрии с ее барочной ратушей, вы познакомитесь с древним храмом Сан Сатурнино, построенным в 13 веке.
- Вы также сможете почувствовать себя средневековым пилигримом, следуя по сакральному Пути Сантьяго, который до сих пор привлекает искателей приключений.
- На нашем пути вы увидите мощные стены крепости Наварры — одной из самых сильных в Испании — и посетите величественный Кафедральный собор, где покоится мавзолей короля Карлоса III.
- Завершим экскурсию на Замковой площади, где вы сможете посетить кафе, отмеченное именем Эрнеста Хемингуэя, а также насладиться традиционными наваррскими пинчос и ароматным вином в атмосферных барах и кафе, погружая вас в безмятежность и радость этого чудесного города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида по городу согласно программе
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля к месту начала экскурсии
- Обед, напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
