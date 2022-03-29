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Памплона - город, живущий фиестой

Памплона предлагает уникальную возможность ощутить дух фиесты Сан Фермин и пройти по Пути Сантьяго, открывая для себя средневековую атмосферу города
Памплона, знаменитая фиестой Сан Фермин, приглашает вас в путешествие по средневековым улочкам и историческим достопримечательностям.

Здесь вы сможете пройти по Пути Сантьяго, увидеть ренессансные дворцы и крепостные стены, а также насладиться атмосферой любимого кафе Хемингуэя.

Это идеальная возможность познакомиться с богатой историей и культурой Памплоны, а также попробовать традиционные наваррские пинчос и вина
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎉 Участие в знаменитой фиесте Сан Фермин
  • 🏰 Прогулка по средневековым улицам
  • 📜 Знакомство с Путем Сантьяго
  • 🍷 Дегустация наваррских вин
  • 📚 Истории о любимом кафе Хемингуэя
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой

Что можно увидеть

  • Путь Сантьяго
  • Кафедральный собор Памплоны
  • Крепость Наварры
  • Дворец ренессанса
  • Храм Сан Сатурнино

Описание экскурсии

Традиции праздников в Памплоне

Я подробно расскажу вам о традициях Фестиваля Сан Фермин, который признан туристическим интересом международного масштаба. В июле, когда он проходит, улицы и площади города заполняются тысячами испанцев и приезжих туристов, сутки напролет играет музыка, льется вино, веселые танцы увлекают толпу и происходит самое скандальное и будоражащее кровь действо – так называемое Энсьерро или забег быков, где любой смельчак может испытать свою ловкость, уворачиваясь от толпы диких быков, несущихся по центральным улицам города.

Историческое наследие города

Мы прогуляемся по улицам и площадям старинных частей Памплоны, среди которого выделяются прекрасные храмы, дворцы, жилая застройка эпохи Средневековья и прекрасно сохранившиеся крепостные стены и военная крепость-цитадель. Вы также узнаете необычную и трагическую историю формирования современной Памплоны, которая определила форму города.

Must-see места Памплоны

Вы посетите самые эмблематичные места Памплоны, такие как путь забега быков на праздник Сан Фермин, объекты Пути Сантьяго. Увидите красивый ренессансный дворец, скрывающий за своим пышно украшенным фасадом богатую коллекцию Музея истории Памплоны. Осмотрите один из древнейших храмов Памплоны – в честь Сан Сатурнино, построенный в 13в., и узнаете, какую функцию он выполнял много веков назад. Увидите одни из наиболее хорошо сохранившихся на всем севере Испании – толстые стены неприступной крепости Наварры. Сделаем остановку у величественного Кафедрального собора Памплоны, фасад которого может легко ввести в заблуждение, как в свое время Виктора Гюго, если не знать о его древности и важности в истории Памплоны.

Любимое кафе Хемингуэя

Завершим наше знакомство с городом на Замковой площади, где вы сможете посетить излюбленное кафе Эрнеста Хемингуэя, увековечившего город и его фиесту в своем литературном шедевре «Фиеста. И восходит солнце». В многочисленных барах и кафе этой площади, где царит атмосфера безмятежной радости, можно будет отдохнуть после экскурсии и отведать традиционные наваррские пинчос – маленькие изысканные закуски в сочетании с ароматными наваррскими винами, среди которых особенно выделяется розовое.

Дополнения к программе

Экскурсия (по предварительному запросу) может быть дополнена посещением винодельни, а также королевского замка в Олите. Продолжительность – 2 часа.

Организационные детали

В стоимость не входит:

  • трансфер из отеля к месту начала экскурсии
  • обед, напитки, входные билеты
  • входные билеты в винодельню и замок. Посещение винодельни – 80 евро для группы 1-4 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Сиудаделы или в центре по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Памплоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1429 туристов
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
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Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу самые интересные места. Позабочусь, чтобы во время отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с её неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
Е
Прекрасная экскурсия! Наталья замечательный рассказчик, удивительный человек, который способен не только идти по своему плану, но и гибко адаптироваться в зависимости от интересов экскурсантов. Очень интересный исторический материал о прекрасном
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городе Памплона. Знаний, исторических исследований и фактов, чувствуется, у Наталии огромный багаж! Думаю,:что она и еще бы с удовольствием делилась ими со мной. Но у нас еще все впереди. Планирую обязательно заказать у нее еще экскурсии и, конечно, буду рекомендовать Наталью и ее экскурсии своим друзьям.

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Елена
Спасибо Наталье за экскурсию по Памплоне. Наталья удивительно много знает фактов о городе, но при этом подача материала не утомительная, лаконичная и понятная. Мы много узнали о культуре, истории и быте народа Страны Басков, что и было нашей основной целью. Еще раз благодарим за полезное и интересное времяпрепровождение!
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М
Мы чудесно погуляли по Памплоне. Узнали много нового и интересного про этот город. Наташа хорошо рассказывает, благодаря ей мы увидели детали, которые сами никогда бы не рассмотрели. Экскурсия была хорошо организована, учтены наши пожелания. Мы очень довольны. Спасибо огромное!!!
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Д
Спасибо Наталье за отличную экскурсию! Очень интересная историческая часть и красивый маршрут, а также очень живо и интересно о современной жизни города и провинции. Отдельное огромное спасибо за то, что Наталья не дала нам попасться в лапы аферистам, торгующим билетами на корриду!
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Сергей
Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно. В Памплоне уже во второй раз, но благодаря нашему гиду Наталье открыл для себя массу новых и удивительных уголков. Огромное спасибо.
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Анатолий
Все было чудесно!
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