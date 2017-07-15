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Прогулка по столице Наваррского Королевства

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы познакомитесь с традицией праздника Сан Фермин, прославившего наваррскую столицу на весь мир.

Почувствуете себя средневековым пилигримом, пройдя по участку сакрального Пути Сантьяго, который с древности пролегает через Памплону.

Я расскажу вам об этом очаровательном средневековом городке с мощеными улочками, барами на каждом углу, дворцами в Старом городе и оборонительными сооружениями, и вам откроется очередной уголок Испании со своей атмосферой и колоритом.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Возле Сиудаделы или в центре по договоренности
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой

Что вас ожидает

Традиции праздников в Памплоне
Я подробно расскажу вам о традициях Фестиваля Сан Фермин, который признан туристическим интересом международного масштаба. В июле, когда он проходит, улицы и площади города заполняются тысячами испанцев и приезжих туристов, сутки напролет играет музыка, льется вино, веселые танцы увлекают толпу и происходит самое скандальное и будоражащее кровь действо – так называемое Энсьерро или забег быков, где любой смельчак может испытать свою ловкость, уворачиваясь от толпы диких быков, несущихся по центральным улицам города.

Историческое наследие города
Мы прогуляемся по улицам и площадям старинных частей Памплоны, среди которого выделяются прекрасные храмы, дворцы, жилая застройка эпохи Средневековья и прекрасно сохранившиеся крепостные стены и военная крепость-цитадель. Вы также узнаете необычную и трагическую историю формирования современной Памплоны, которая определила форму города.

Must-see места Памплоны
Вы посетите самые эмблематичные места Памплоны, такие как путь забега быков на праздник Сан Фермин, объекты Пути Сантьяго. Увидите красивый ренессансный дворец, скрывающий за своим пышно украшенным фасадом богатую коллекцию Музея истории Памплоны. Осмотрите один из древнейших храмов Памплоны – в честь Сан Сатурнино, построенный в 13в., и узнаете, какую функцию он выполнял много веков назад. Увидите одни из наиболее хорошо сохранившихся на всем севере Испании – толстые стены неприступной крепости Наварры. Сделаем остановку у величественного Кафедрального собора Памплоны, фасад которого может легко ввести в заблуждение, как в свое время Виктора Гюго, если не знать о его древности и важности в истории Памплоны.

Любимое кафе Хемингуэя
Завершим наше знакомство с городом на Замковой площади, где вы сможете посетить излюбленное кафе Эрнеста Хемингуэя, увековечившего город и его фиесту в своем литературном шедевре «Фиеста. И восходит солнце». В многочисленных барах и кафе этой площади, где царит атмосфера безмятежной радости, можно будет отдохнуть после экскурсии и отведать традиционные наваррские пинчос – маленькие изысканные закуски в сочетании с ароматными наваррскими винами, среди которых особенно выделяется розовое.

Дополнения к программе
Экскурсия (по предварительному запросу) может быть дополнена посещением винодельни, а также королевского замка в Олите. Продолжительность – 2 часа.

Организационные детали

В стоимость не входит:

  • трансфер из отеля к месту начала экскурсии
  • обед, напитки, входные билеты
  • входные билеты в винодельню и замок. Посещение винодельни – 80 евро для группы 1-4 человек.
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой
Памплона - город, живущий фиестой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Возле Сиудаделы или в центре по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 июля 2017
Спасибо Наталье за отличную экскурсию! Очень интересная историческая часть и красивый маршрут, а также очень живо и интересно о современной жизни города и провинции. Отдельное огромное спасибо за то, что Наталья не дала нам попасться в лапы аферистам, торгующим билетами на корриду!

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