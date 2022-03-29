Памплона, знаменитая фиестой Сан Фермин, приглашает вас в путешествие по средневековым улочкам и историческим достопримечательностям. Здесь вы сможете пройти по Пути Сантьяго, увидеть ренессансные дворцы и крепостные стены, а также насладиться атмосферой любимого кафе Хемингуэя. Это идеальная возможность познакомиться с богатой историей и культурой Памплоны, а также попробовать традиционные наваррские пинчос и вина

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Традиции праздников в Памплоне

Я подробно расскажу вам о традициях Фестиваля Сан Фермин, который признан туристическим интересом международного масштаба. В июле, когда он проходит, улицы и площади города заполняются тысячами испанцев и приезжих туристов, сутки напролет играет музыка, льется вино, веселые танцы увлекают толпу и происходит самое скандальное и будоражащее кровь действо – так называемое Энсьерро или забег быков, где любой смельчак может испытать свою ловкость, уворачиваясь от толпы диких быков, несущихся по центральным улицам города.

Историческое наследие города

Мы прогуляемся по улицам и площадям старинных частей Памплоны, среди которого выделяются прекрасные храмы, дворцы, жилая застройка эпохи Средневековья и прекрасно сохранившиеся крепостные стены и военная крепость-цитадель. Вы также узнаете необычную и трагическую историю формирования современной Памплоны, которая определила форму города.

Must-see места Памплоны

Вы посетите самые эмблематичные места Памплоны, такие как путь забега быков на праздник Сан Фермин, объекты Пути Сантьяго. Увидите красивый ренессансный дворец, скрывающий за своим пышно украшенным фасадом богатую коллекцию Музея истории Памплоны. Осмотрите один из древнейших храмов Памплоны – в честь Сан Сатурнино, построенный в 13в., и узнаете, какую функцию он выполнял много веков назад. Увидите одни из наиболее хорошо сохранившихся на всем севере Испании – толстые стены неприступной крепости Наварры. Сделаем остановку у величественного Кафедрального собора Памплоны, фасад которого может легко ввести в заблуждение, как в свое время Виктора Гюго, если не знать о его древности и важности в истории Памплоны.

Любимое кафе Хемингуэя

Завершим наше знакомство с городом на Замковой площади, где вы сможете посетить излюбленное кафе Эрнеста Хемингуэя, увековечившего город и его фиесту в своем литературном шедевре «Фиеста. И восходит солнце». В многочисленных барах и кафе этой площади, где царит атмосфера безмятежной радости, можно будет отдохнуть после экскурсии и отведать традиционные наваррские пинчос – маленькие изысканные закуски в сочетании с ароматными наваррскими винами, среди которых особенно выделяется розовое.

Дополнения к программе

Экскурсия (по предварительному запросу) может быть дополнена посещением винодельни, а также королевского замка в Олите. Продолжительность – 2 часа.

Организационные детали

В стоимость не входит: