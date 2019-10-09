3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Ажурный Реус — родина великого Гауди

Открыть один из самых изысканных, нарядных и очаровательных городов Каталонии

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
С первых минут Реус поражает шармом фасадов и нарядных балконов, обаянием улиц, красотой достопримечательностей и атмосферой, располагающей к всесезонным прогулкам.

Я проведу вас по знаменитому маршруту модернизма, покажу памятные места, связанные с детством Гауди, и открою немало городских секретов!
€110
88 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади с фонтаном "Мальчик с гусями" (Plaça del Nen de les Oques)
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди

Что вас ожидает

Пульс городской архитектуры
Прогулка начнется с фонтана «Мальчик с гусями» — великолепной работы Пере Видиелла, местного учителя рисования и лишь отчасти скульптора. Затем вы рассмотрите действующую школу 1911 года Prat de la Riba в стиле модерн, фасады которой украшены удивительными керамическими панно. А за зданием местного рынка вас будет ждать тихая неоготическая церковь Иоанна Крестителя, внутри которой я познакомлю вас с роскошными витражами.

Родина Гауди и знаменитый маршрут модернизма
По пути к памятнику еще совсем юному Антонио Гауди, рожденному в Реусе, и к дому, в котором он провел свое детство, вы будете время от времени погружаться в великолепие кованых орнаментов и прелесть причудливых фасадов зданий, включенных в список маршрута модернизма. Вместе мы разберем стилистические особенности таких домов, как Casa Laguna, Casa Punyed, Casa Jordi, Casa Querol, Casa Navas и многих других.

Самый узнаваемый символ Реуса
Далее путь приведет к главному храму города — церкви Святого Петра XVI века, где был крещен великий каталонский архитектор. Вы узнаете, что он позаимствовал у постройки для своего величайшего творения и дела всей жизни — Храма Святого Семейства. А с колокольни, на которую вы сможете взобраться после экскурсии, вам откроется живописный вид на весь город, побережье Средиземного моря на западе и задумчивые горы на востоке.

Любопытные детали из жизни города
Кроме того, вы узнаете, как пастушка Исабель спасла Реус от чумы; выясните, почему в городской капелле свеча Святой Марии горит и днем, и ночью; увидите обаятельных дракончиков; разгадаете символику особого расположения лошади генерала Прима по отношению к Таррагоне и откроете художника — уроженца Реуса, полотна которого хранятся в лучших музеях мира и даже в Пушкинском музее изобразительных искусств. А еще увидите множество колоритных площадей: Фортуни, Каталонии, Рыночную, Рыбного рынка и другие.

Организационные детали

  • В стоимость индивидуальной экскурсии не включены входные билеты во внутренние помещения музеев и прочих достопримечательностей (там, где вход платный).
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Ажурный Реус — родина великого Гауди

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади с фонтаном "Мальчик с гусями" (Plaça del Nen de les Oques).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Реус, Таррагона, Торредембарра и много иных замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 октября 2019
Спасибо за экскурсию. После посещения г.Реус мы стали лучше понимать творчество Гауди и творчество архитекторов модерна. Наталья
18 сентября 2019
Реус.
Не смотря на то, что Реус не такой большой и богатый город как Таррагона, там есть на что посмотреть. Наш экскурсовод Мария, обладала наверное всей информацией об этом городе. Увы, мы опоздали на экскурсию, так как запутались в транспорте, поэтому советую подробно уточнить как и на чем доехать до места встречи. Город очень красивый, Мария удерживала наш интерес на протяжении всех 2 оставшихся часов. Кроме основной информации об истории и архитектуре, нам рассказали много инсайдов, а также о быте и культуре Испании. Мария с большим удовольствием отвечает на любые вопросы. Мы остались довольны, несмотря на случившийся казус. Подходит и для детей, так как информация в основном больше познавательная и увлекательная. Подаётся с интузиазмом, каких-то сухих фактов нет, любые даты и события сопровождаются интересными историями, благодаря чему легко запоминаются.
30 августа 2019
Спасибо большое, много информации об объектах и живые истории. Слушали даже дети-подростки, которые на обычных массовых экскурсиях пытаются "нырнуть" в свой смартфон. Мария интересно и познавательно рассказывает и отвечает на любые вопросы, даже далеко выходящие за обозначенную тему. Мы первый раз в Испании и получили несколько полезных советов. Отдельное спасибо за изменение времени экскурсии, которое предложила Мария, чтобы у нас оставалось время на посещение Центра Гауди в Реусе.
Наверное, в подобном индивидуальном отношении и есть прелесть таких экскурсий на одну семью.

Выбирайте и другие экскурсии в Реусе

ОбзорныеПешкомИндивидуальныеСо скидкойВсе