3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

С первых минут Реус поражает шармом фасадов и нарядных балконов, обаянием улиц, красотой достопримечательностей и атмосферой, располагающей к всесезонным прогулкам. Я проведу вас по знаменитому маршруту модернизма, покажу памятные места, связанные с детством Гауди, и открою немало городских секретов!

Описание экскурсии

Пульс городской архитектуры

Прогулка начнется с фонтана «Мальчик с гусями» — великолепной работы Пере Видиелла, местного учителя рисования и лишь отчасти скульптора. Затем вы рассмотрите действующую школу 1911 года Prat de la Riba в стиле модерн, фасады которой украшены удивительными керамическими панно. А за зданием местного рынка вас будет ждать тихая неоготическая церковь Иоанна Крестителя, внутри которой я познакомлю вас с роскошными витражами.

Родина Гауди и знаменитый маршрут модернизма

По пути к памятнику еще совсем юному Антонио Гауди, рожденному в Реусе, и к дому, в котором он провел свое детство, вы будете время от времени погружаться в великолепие кованых орнаментов и прелесть причудливых фасадов зданий, включенных в список маршрута модернизма. Вместе мы разберем стилистические особенности таких домов, как Casa Laguna, Casa Punyed, Casa Jordi, Casa Querol, Casa Navas и многих других.

Самый узнаваемый символ Реуса

Далее путь приведет к главному храму города — церкви Святого Петра XVI века, где был крещен великий каталонский архитектор. Вы узнаете, что он позаимствовал у постройки для своего величайшего творения и дела всей жизни — Храма Святого Семейства. А с колокольни, на которую вы сможете взобраться после экскурсии, вам откроется живописный вид на весь город, побережье Средиземного моря на западе и задумчивые горы на востоке.

Любопытные детали из жизни города

Кроме того, вы узнаете, как пастушка Исабель спасла Реус от чумы; выясните, почему в городской капелле свеча Святой Марии горит и днем, и ночью; увидите обаятельных дракончиков; разгадаете символику особого расположения лошади генерала Прима по отношению к Таррагоне и откроете художника — уроженца Реуса, полотна которого хранятся в лучших музеях мира и даже в Пушкинском музее изобразительных искусств. А еще увидите множество колоритных площадей: Фортуни, Каталонии, Рыночную, Рыбного рынка и другие.

Организационные детали