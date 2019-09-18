3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка начнется с фонтана «Мальчик с гусями» — великолепной работы Пере Видиелла, местного учителя рисования и лишь отчасти скульптора. Затем вы рассмотрите действующую школу 1911 года Prat de la Riba в стиле модерн, фасады которой украшены удивительными керамическими панно. А за зданием местного рынка вас будет ждать тихая неоготическая церковь Иоанна Крестителя, внутри которой я познакомлю вас с роскошными витражами.
Родина Гауди и знаменитый маршрут модернизма
По пути к памятнику еще совсем юному Антонио Гауди, рожденному в Реусе, и к дому, в котором он провел свое детство, вы будете время от времени погружаться в великолепие кованых орнаментов и прелесть причудливых фасадов зданий, включенных в список маршрута модернизма. Вместе мы разберем стилистические особенности таких домов, как Casa Laguna, Casa Punyed, Casa Jordi, Casa Querol, Casa Navas и многих других.
Самый узнаваемый символ Реуса
Далее путь приведет к главному храму города — церкви Святого Петра XVI века, где был крещен великий каталонский архитектор. Вы узнаете, что он позаимствовал у постройки для своего величайшего творения и дела всей жизни — Храма Святого Семейства. А с колокольни, на которую вы сможете взобраться после экскурсии, вам откроется живописный вид на весь город, побережье Средиземного моря на западе и задумчивые горы на востоке.
Любопытные детали из жизни города
Кроме того, вы узнаете, как пастушка Исабель спасла Реус от чумы; выясните, почему в городской капелле свеча Святой Марии горит и днем, и ночью; увидите обаятельных дракончиков; разгадаете символику особого расположения лошади генерала Прима по отношению к Таррагоне и откроете художника — уроженца Реуса, полотна которого хранятся в лучших музеях мира и даже в Пушкинском музее изобразительных искусств. А еще увидите множество колоритных площадей: Фортуни, Каталонии, Рыночную, Рыбного рынка и другие.
Организационные детали
В стоимость индивидуальной экскурсии не включены входные билеты во внутренние помещения музеев и прочих достопримечательностей (там, где вход платный).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади с фонтаном «Мальчик с гусями» (Plaça del Nen de les Oques)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Реусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 730 туристов
Я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Барселона, Реус, Таррагона, Ситжес и много других замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Инна
Реус. Не смотря на то, что Реус не такой большой и богатый город как Таррагона, там есть на что посмотреть. Наш экскурсовод Мария, обладала наверное всей информацией об этом городе. Увы, читать дальшеуменьшить
мы опоздали на экскурсию, так как запутались в транспорте, поэтому советую подробно уточнить как и на чем доехать до места встречи. Город очень красивый, Мария удерживала наш интерес на протяжении всех 2 оставшихся часов. Кроме основной информации об истории и архитектуре, нам рассказали много инсайдов, а также о быте и культуре Испании. Мария с большим удовольствием отвечает на любые вопросы. Мы остались довольны, несмотря на случившийся казус. Подходит и для детей, так как информация в основном больше познавательная и увлекательная. Подаётся с интузиазмом, каких-то сухих фактов нет, любые даты и события сопровождаются интересными историями, благодаря чему легко запоминаются.
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С
Светлана
Спасибо большое, много информации об объектах и живые истории. Слушали даже дети-подростки, которые на обычных массовых экскурсиях пытаются "нырнуть" в свой смартфон. Мария интересно и познавательно рассказывает и отвечает на читать дальшеуменьшить
любые вопросы, даже далеко выходящие за обозначенную тему. Мы первый раз в Испании и получили несколько полезных советов. Отдельное спасибо за изменение времени экскурсии, которое предложила Мария, чтобы у нас оставалось время на посещение Центра Гауди в Реусе. Наверное, в подобном индивидуальном отношении и есть прелесть таких экскурсий на одну семью.
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Светлана
Мы приехали в Реус 28-го декабря. Мария подарила нам прекрасную прогулку по вечернему городу, сказочно украшенному к Рождеству, и рассказала его увлекательную историю. Интересные факты, удивительной красоты здания, хорошая компания читать дальшеуменьшить
знающего и внимательного гида - замечательное начало зимних каникул в Барселоне и ее окрестностях. И идеальная отправная точка для знакомства с творчеством Гауди. Без сомнения буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям!
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Е
Елена
Прогулялись по Реусу с Марией. Приехали во второй раз, но, благодаря нашему гиду, город раскрыл самые интересные и красивые места и детали, на которые не обратили внимания ранее. Мария - прекрасный рассказчик, смогла вовлечь в историю и архитектуру города даже самых младших членов нашей группы - школьников. Спасибо, Мария! Теперь будем путешествовать про Каталонии только в Вашей компании.
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Н
Наталья
Ездили в Реус самостоятельно без гида и ничего особенного не увидели. Совершенно другой город показала нам Мария. Реус как оказалось надо смотреть подняв глаза, столько красоты и интересных историй. Так же Мария покажет вам если попросите невозможно вкусные рестораны. Очень рекомендую эту экскурсию!
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М
Мария
Мы очень довольны этой экскурсией. Мария - знающий, интересный и внимательный гид. Очень много интересного узнали не только о Реусе, но и Каталонии, и о многом другом. Спасибо огромное!
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