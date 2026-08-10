Найдено 2 экскурсии в Реусе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 9 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Ажурный Реус - родина великого Гауди Открыть один из самых изысканных, нарядных и очаровательных городов Каталонии Начало: На площади с фонтаном «Мальчик с гусями» (Plaça de... от €169 за всё до 3 чел. 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города Начало: Монумент дель Нен де лес Окес, 43202 Реус €150 за всё до 3 чел.

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