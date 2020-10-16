С Светлана 5

Мы приехали в Реус 28-го декабря. Мария подарила нам прекрасную прогулку по вечернему городу, сказочно украшенному к Рождеству, и рассказала его увлекательную историю. Интересные факты, удивительной красоты здания, хорошая компания знающего и внимательного гида - замечательное начало зимних каникул в Барселоне и ее окрестностях. И идеальная отправная точка для знакомства с творчеством Гауди. Без сомнения буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям!