Все экскурсии в Реусе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Реусе – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 8 ⭐ отзывов, цены от €113. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Реусе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
150€113
за 1-4 чел.
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Открыть один из самых изысканных, нарядных и очаровательных городов Каталонии
Последние отзывы «Экскурсии Реуса»
- ООльга16 октября 2020Экскурсия с Марией была интересной и приятной, учитывая небольшой формат городка мы получили много информации. Рекомендуем
- ССветлана5 июня 2020Мы приехали в Реус 28-го декабря. Мария подарила нам прекрасную прогулку по вечернему городу, сказочно украшенному к Рождеству, и рассказала его увлекательную историю. Интересные факты, удивительной красоты здания, хорошая компания знающего и внимательного гида - замечательное начало зимних каникул в Барселоне и ее окрестностях. И идеальная отправная точка для знакомства с творчеством Гауди. Без сомнения буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям!
- ННаталья9 октября 2019Спасибо за экскурсию. После посещения г. Реус мы стали лучше понимать творчество Гауди и творчество архитекторов модерна. Наталья