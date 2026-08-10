Индивидуальная
до 3 чел.
Ажурный Реус - родина великого Гауди
Открыть один из самых изысканных, нарядных и очаровательных городов Каталонии
Начало: На площади с фонтаном «Мальчик с гусями» (Plaça de...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
Начало: Монумент дель Нен де лес Окес, 43202 Реус
€150 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Реусу
Самые популярные экскурсии в Реусе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Реусу в августе 2026
Сейчас в Реусе можно забронировать 2 экскурсии от 150 до 169. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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