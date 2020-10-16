Экскурсии Реуса

Все экскурсии в Реусе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Реусе – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 8 ⭐ отзывов, цены от €113. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Реусе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
Индивидуальная экскурсия
5
3
120
за 1-4 чел.
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Индивидуальная экскурсия
5
5
2ч 30м
150
113
за 1-4 чел.
Ажурный Реус — родина великого Гауди
Открыть один из самых изысканных, нарядных и очаровательных городов Каталонии

Последние отзывы «Экскурсии Реуса»

  • Отзыв на: Ажурный Реус — родина великого Гауди
    О
    Ольга
    16 октября 2020
    5
    Экскурсия с Марией была интересной и приятной, учитывая небольшой формат городка мы получили много информации. Рекомендуем
  • Отзыв на: Ажурный Реус — родина великого Гауди
    С
    Светлана
    5 июня 2020
    5
    Мы приехали в Реус 28-го декабря. Мария подарила нам прекрасную прогулку по вечернему городу, сказочно украшенному к Рождеству, и рассказала его увлекательную историю. Интересные факты, удивительной красоты здания, хорошая компания знающего и внимательного гида - замечательное начало зимних каникул в Барселоне и ее окрестностях. И идеальная отправная точка для знакомства с творчеством Гауди. Без сомнения буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям!
  • Отзыв на: Ажурный Реус — родина великого Гауди
    Н
    Наталья
    9 октября 2019
    5
    Спасибо за экскурсию. После посещения г. Реус мы стали лучше понимать творчество Гауди и творчество архитекторов модерна. Наталья
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