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Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города

5
3 отзыва
Мария В.
Мария В. – Гид из Реуса
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
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Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города

Что вы увидите

  • Школа Prat de la Riba
  • Церковь Иоанна Крестителя
  • Площадь Фортуни
  • Часть домов из маршрута модернизма (Casa Laguna, Casa Punyed, Casa Jordi, - Casa Querol, Casa Navas и многие другие)
  • Дворец Бофаруль
  • Площадь Прима
  • Музей вермута
  • Площадь Каталонии
  • Музей Сальвадора Виласеки
  • Памятник юному Гауди и дом, в котором он родился
  • Рыночная площадь
  • Музейный центр Гауди
  • Городская ратуша
  • Площадь Старого Рыбного Рынка
  • Скульптура «Ветер»
  • Церковь Сант-Пере
Реус – один из самых изысканных и очаровательных городов Каталонии. С первых минут Реус поражает шармом своих фасадов и ажурных балконов, обаянием улиц, красотой и многообразием достопримечательностей 🏛️. Реус – тот город 🏙️, в который можно приезжать в любое время года и с любым настроением: он никого не оставит равнодушным. Атмосфера и погода здесь всегда располагают к неспешным прогулкам.
Наш увлекательный променад начнется с фонтана ⛲ «Мальчик с гусями» - великолепной работы Пере Видиелла, местного учителя рисования и лишь отчасти скульптора. Чтобы сразу почувствовать пульс городской архитектуры, мы окажемся перед действующей школой 1911 года в стиле модерн, фасады которой украшены удивительными керамическими панно.
За зданием местного рыка мы встретим неоготическую Церковь ⛪ Иоанна Крестителя, внутри которой смолкнет городской шум, прекратится суета и вашему взору предстанут роскошные витражи.
По пути к памятнику еще совсем юному Антонио Гауди, рожденному именно в Реусе и к дому, в котором он провел свое детство, мы будем время от времени погружаться в великолепие кованых орнаментов и прелесть причудливых фасадов зданий, включенных в список знаменитого маршрута модернизма.
Наш путь приведет к одному из наиболее узнаваемых символов Реуса - главному храму города Церкви Святого Петра XVI века, в которой был крещен великий каталонский архитектор Гауди. Именно у лестницы, ведущей на вершину красивой колокольни этого храма, Гауди позаимствовал конструкцию для своего величайшего творения и дела всей жизни – Храма Святого Семейства.
С колокольни, на которую можно взобраться после экскурсии 🧭, откроется живописный вид на весь город, а также на побережье Средиземного моря 🌊 на западе и на угрюмые горы ⛰️ на востоке.

Также, на экскурсии Вам предстоит:

  • Узнать, как пастушка Исабель спасла город Реус от чумы;
  • Приметить местного жителя, забравшегося на угол здания и грозно указывающего пальцем на дом соседа;
  • Выяснить, почему в городской капелле свеча Святой Марии горит и днем, и ночью;
  • Увидеть обаятельных дракончиков;
  • Разгадать, почему лошадь Генерала Прима повернута к Таррагоне «мягким» местом;
  • Открыть для себя художника - уроженца Реуса, полотна которого хранятся в лучших музеях 🖼 мира и даже в Пушкинском музее изобразительных искусств.
Что входит
  • услуги гида
  • максимум позитива
  • интересная прогулка!
Что не входит
  • транспортные расходы до города Реуса
  • входные билеты во внутренние помещения города
Начало и место завершения
🚩 Monument del Nen de les Oques, 43202 Reus
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города
Нарядный Реус: выразительная красота ажурного города

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария В.
Мария В.
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3 отзыва оставили туристы

Мария В. проводит ещё 1 экскурсию

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