Реус – один из самых изысканных и очаровательных городов Каталонии. С первых минут Реус поражает шармом своих фасадов и ажурных балконов, обаянием улиц, красотой и многообразием достопримечательностей 🏛️. Реус – тот город 🏙️, в который можно приезжать в любое время года и с любым настроением: он никого не оставит равнодушным. Атмосфера и погода здесь всегда располагают к неспешным прогулкам.

Наш увлекательный променад начнется с фонтана ⛲ «Мальчик с гусями» - великолепной работы Пере Видиелла, местного учителя рисования и лишь отчасти скульптора. Чтобы сразу почувствовать пульс городской архитектуры, мы окажемся перед действующей школой 1911 года в стиле модерн, фасады которой украшены удивительными керамическими панно.

За зданием местного рыка мы встретим неоготическую Церковь ⛪ Иоанна Крестителя, внутри которой смолкнет городской шум, прекратится суета и вашему взору предстанут роскошные витражи.

По пути к памятнику еще совсем юному Антонио Гауди, рожденному именно в Реусе и к дому, в котором он провел свое детство, мы будем время от времени погружаться в великолепие кованых орнаментов и прелесть причудливых фасадов зданий, включенных в список знаменитого маршрута модернизма.

Наш путь приведет к одному из наиболее узнаваемых символов Реуса - главному храму города Церкви Святого Петра XVI века, в которой был крещен великий каталонский архитектор Гауди. Именно у лестницы, ведущей на вершину красивой колокольни этого храма, Гауди позаимствовал конструкцию для своего величайшего творения и дела всей жизни – Храма Святого Семейства.

С колокольни, на которую можно взобраться после экскурсии 🧭, откроется живописный вид на весь город, а также на побережье Средиземного моря 🌊 на западе и на угрюмые горы ⛰️ на востоке.

Также, на экскурсии Вам предстоит: